La marche du temps

D’emblée, je vous prie de m’excuser pour cette chronique que je me propose d’écrire le plus vite possible, de peur de manquer de temps! Tout va vite, tout va si vite qu’entre ce premier paragraphe et le dernier mot de la chronique, une éternité se sera faufilée entre nous, mine de rien. Et vous resterez haletants devant votre journal à vous demander pourquoi le temps passe si vite. Eh bien, je vais vous le dire. Oyez! Oyez!

La réponse à cette question éminemment complexe est fort simple: ça va vite parce que la terre tourne de plus en plus vite! Et plus elle «spinne», comme lorsque le lave-linge est en mode essorage, plus les secondes r’volent dans le cosmos, nous privant de précieux moments, car chaque seconde est une étincelle où s’exprime la quintessence de la vie. Oui, chaque seconde est un Big Bang en puissance!

En fait, pour être précis – et vous savez jusqu’à quel point j’aime être précis, surtout quand je m’embarque dans des patarafes bringuebalantes – le 29 juin dernier, le jour a duré 1,59 milliseconde de moins que la bonne vieille journée classique de 24 heures! Incroyable. Mais vrai. Parce que je l’ai mesuré moi-même avec ma nouvelle montre Timex.

***

Oh, vous allez dire que 1,59 milliseconde, c’est pas beaucoup. Eh bien, vous saurez que si c’est avec des cennes, même s’il n’y en a plus, qu’on fait des piasses, c’est avec des secondes qu’on fait des minutes; pis avec des minutes, des heures; pis avec des heures, des journées, des semaines, des mois, des années.

Bon, j’arrête cette énumération, parce qu’on n’a pas le temps de remonter jusqu’à Adam et Ève, les deux affamés véganes du paradis qui se sont jetés sur la damnée pomme McIntosh comme la misère sur le pauvre monde.

En passant, c’est la même variété de pomme qui a fini, des siècles plus tard, par endormir mon aïeule Odivine Bossé, mieux connue sous le nom de la Belle au bois dormant. Depuis, la McIntosh est interdite dans la famille. C’est peut-être ce qui explique qu’on est tous insomniaques!

Donc, je parlais du temps. Et puisque je ne veux pas vous faire perdre le vôtre, parce que le temps, c’est de l’argent – comme je vous en ai fait la démonstration magistrale plus haut, en comptant mes cennes virtuelles –, on va revenir en 2022, en ce mercredi 10 août, et je vais poursuivre ce savant exposé sur le temps, comme si de rien n’était, parce que le temps presse.

***

Oui, j’ai peur de manquer de temps. Surtout que je viens d’apprendre que les scientifiques ont observé que l’accélération de la rotation de la Terre s’est amplifiée depuis 2012 qui, soit dit en passant, marquait la fin du calendrier maya! Et je les connais très bien les Mayas, moi, parce que j’ai déjà été dans un tout-inclus au Mexique, et Jesus, le serveur de la salle à manger, était Maya! Sont assez fins, ce monde-là!

De plus, faut-il le rappeler, le notoire Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) n’arrête pas de nous annoncer que la fin du monde arrive à grands pas dans ses bottes de sept lieues si on n’arrête pas de respirer.

Je vous demande donc fraternellement de respirer le moins possible, sinon les poètes vont manquer d’air pur et d’eau fraîche. Vous voulez quand même pas qu’on meure, non?

***

Bon, ce qu’il faut savoir à la base, c’est qu’il y a toutes sortes de temps. Par exemple: le temps atomique, le temps universel, le temps partiel, ou encore, le temps composé, tel que le subjonctif plus que parfait que je ne parviens toujours pas à comprendre et c’est pas faute d’avoir essayé. J’aurais pourtant bien aimé le maîtriser si je l’eusse pu.

Naturellement, si je passe mon temps à faire des digressions épistémologiques, on n’aura même pas le temps d’aborder la question fondamentale du temps d’attente dans les salles d’urgence, ou du temps informatique qui nous force à patienter jusqu’à une nanoseconde au grand complet avant que notre page Facebook ne s’affiche, ce qui risque de nous priver d’une information vitale, comme, disons, la photo du nouveau chat d’un parfait inconnu surgi sur notre page via un algorithme détraqué.

Oui, Facebook nous révèle, en pixels, ce qu’on appelait autrefois l’air du temps. Et l’air du temps est frivole. Léger comme des cheveux d’ange.

***

Autrefois, l’air du temps était plus rock and roll. Encore le passé, direz-vous. En réalité, c’est sans conséquence, puisque le célèbre Einstein lui-même disait que le temps – passé, présent, futur – est une illusion.

Et s’il ne l’a pas dit, il aurait dû le dire! Chu tanné d’être toujours obligé de compléter les théories des grands savants qui n’ont pas pris le temps de réviser leur copie!

Il me reste encore trop d’illusions à pourchasser avec mon grand filet d’espoir, comme un entomologiste collectionnant les papillons, pour perdre mon temps à corriger les erreurs de mes prédécesseurs!

***

Finalement, le passé, on ne peut rien y faire pour en changer le cours. Et le temps présent, tout encoconné dans sa seconde atomique, on n’a à peine le temps d’en prendre conscience qu’on est déjà à quatre pattes dans le futur.

Et le futur, on ne peut que l’imaginer. Mais, imaginer, ça peut prendre du temps. Ça demande beaucoup de créativité. Surtout imaginer l’avenir.

Tenez, ces jours-ci l’Acadie célèbre son existence, sa présence au monde. Il fut un temps où elle célébrait sa survivance, maintenant un mot en S, remplacé par le mot «résilience».

Oui, c’est vrai, l’Acadie dure et perdure, peut-être parce qu’elle vit dans une sorte de continuum historico-politique qui la préserve, tout en stimulant sa fierté. Mais pour que cela dure, elle doit se réinventer perpétuellement.

Comment? En sortant de sa bulle temporelle pour mieux imaginer son avenir, car c’est en étant intemporelle qu’elle sera immortelle.

Bonne fête nationale, Acadie!

Han, Madame?