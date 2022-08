Le roman qui a vu naître l’île-aux-Puces

Il y a 50 ans, Antonine Maillet donnait naissance à l’île-aux-Puces dans son troisième roman Don l’Orignal. Je vous propose donc un retour dans le passé pour découvrir cette fabuleuse histoire. En musique, on plonge dans l’univers audacieux de Lydia Képinski qui sera en concert au Festival Acadie Rock.

Don l’Orignal, Antonine Maillet

En cette année anniversaire du Pays de la Sagouine, j’ai eu envie de revenir sur ce formidable roman d’Antonine Maillet. Ce récit épique qui flirte avec le conte raconte la naissance d’une petite île appelée à un grand destin et de ses personnages qui défendent leur pays avec conviction. Ce troisième roman de l’écrivaine acadienne a été publié en 1972. Même si un demi-siècle nous sépare de sa publication, on reconnaît la plume de la redoutable conteuse acadienne, son univers inventif, vivant et pittoresque.

Un bon matin, le long des côtes surgit en pleine mer en face du village «une espèce de tâche jaune et qui avait toute l’apparence d’une baleine d’or.» Cette soudaine apparition pique la curiosité des gens du continent. Lorsqu’on s’aperçoit que cette île de foin est habitée de puces, les villageois entendent la détruire. Mais leur dessein n’est pas aussi simple à réaliser et comme les délibérations s’éternisent, le temps passe et fait en sorte que l’île a pris des proportions importantes. Elle se peuple d’hommes, de femmes, d’enfants et d’animaux.

«Il était là, droit debout, les pieds bien enfoncés dans la terre molle de l’île, la poitrine bombée et le front fouetté par les quatre vents.», décrit l’auteure au début du roman.

Les Puçois, un peuple heureux et jovial n’avait qu’un bras de mer à traverser pour atteindre le continent. Les bourgeois s’estimant des familles honorables se sentent menacés par ce peuple de «barbares» dirigé par Don l’Original, un colosse «barbu, poilu et encorné.» Une guerre éclate entre les Puçois et les habitants de la terre ferme. Chacun s’accroche avec fierté, à son identité afin d’assurer la survie de son peuple. L’armée de braves Puçois est conduite par Don l’Original, la Sagouine, le chevalier Noume et toute une galerie de personnages. On y raconte aussi la lutte de Michel-Archange et de Sam Amateur. Et puis, il y a Citrouille qui se meurt d’amour pour la belle Adéline, la fille d’un marchand qui habite sur la terre ferme.

Don L’Original va au-delà du conte et de l’humour en mettant en opposition deux sociétés: les Bourgeois du continent et les Puçois de l’île. Ce livre aborde la lutte des classes, le sentiment d’appartenance et l’enracinement à un territoire et une culture. Des thèmes chers à l’écrivaine qui a consacré toute son œuvre à l’Acadie.

Ce récit philosophique d’une grande humanité se lit d’un trait. Don l’Orignal a été couronné du Prix littéraire du Gouverneur général en 1972. (Leméac, 1972). ♥♥♥♥

Lydia Képinski – Gracieuseté: Conform Lydia Képinski – Gracieuseté: Conform Don l’Orignal d’Antonine Maillet – Gracieuseté: Leméac

Depuis, Lydia Képinski

Lydia Képinski est une auteure-compositrice-interprète à découvrir absolument. Son plus récent album (paru en avril dernier) au style pop alternatif témoigne de la force créatrice de cette artiste montréalaise qui montera sur la scène du Festival Acadie Rock. Sa vaste palette de couleurs, sa voix envoûtante et des instrumentations inventives nous entraînent dans une odyssée musicale qui me fait penser un peu à l’univers de Klô Pelgag. Onze chansons composent ce deuxième disque. Elle aborde l’amour, les désirs, son amour de la scène, ses états d’âme et les travers de l’humanité. Des textes soignés, poétiques, satiriques et dramatiques qui ne manquent pas d’audace. C’est de très belle qualité.

De chanson en chanson, elle réussit à nous étonner par la richesse de sa musique tout en contraste. Certaines pièces intimistes se présentent en douceur, tandis que d’autres sont beaucoup plus exubérantes. On danse, on sourit, on réfléchit et on est ému. Une musique sans compromis à peu près inclassable. «Je marche seule, j’avance seule, j’ai gravi seule les écueils…» (extrait de la chanson Arbol sur la solitude).

Qualifiée d’enfant terrible de la musique, la Montréalaise peut aussi chanter l’amour avec lucidité comme en témoigne la merveilleuse Anthony. Lydia Képinski fait de la musique depuis l’enfance, étudiant le piano classique puis l’ensemble du répertoire des Beatles à la guitare. Après de longues années de refus dans tous les concours possibles, son obstination à toujours faire le contraire de ce qu’on lui dit l’a menée pourtant à lancer en 2016 un EP baptisé EP, réalisé en compagnie de son nouveau complice Blaise Borboën-Léonard, avant de remporter pratiquement la totalité des prix en lice aux Francouvertes. En 2018, elle a lancé son album Premier juin et quatre ans plus tard, elle revient avec un deuxième opus Depuis. Elle sera en concert au Parc Riverain à Moncton le 18 août où elle partagera la scène avec P’tit Belliveau, Sluice, Julie Aubé et Peanut Butter Sunday. ♥♥♥½