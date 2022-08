Doit-on s’inquiéter des morsures de tiques?

La population de tiques dans la province augmente. Certaines espèces de ces acariens peuvent être des vecteurs de microorganismes pouvant causer de nombreux problèmes de santé, notamment la maladie de Lyme.

Faut-il s’en inquiéter? Peut-on les éviter? Pour tout savoir sur les tiques, Question de science a contacté Vett Lloyd, professeure de biologie à l’Université Mount Allison de Sackville.

Une nouvelle venue dans la province

D’après la Santé publique, 11 espèces de tiques ont été recensées au Nouveau-Brunswick entre 2013 et 2017. La plupart ne sont toutefois pas un vecteur de maladies pour l’humain.

Alors que certaines espèces de tiques sont natives à la province, la plus problématique, la tique à pattes noires, est arrivée ici des États-Unis, probablement en raison d’animaux migrateurs.

Les premiers signalements dans le sud du Nouveau-Brunswick remontent au tournant des années 2000. Depuis, elles se sont répandues.

«Les tiques ne bougent pas beaucoup d’elles-mêmes, elles se déplacent surtout avec des animaux sauvages, explique Vett Lloyd. Autrefois, on avait des tiques qui nous arrivaient par exemple avec des oiseaux migrateurs et elles pouvaient causer des problèmes au printemps et à l’automne, mais elles mourraient une fois la saison froide arrivée. Maintenant, elles arrivent à survivre à l’hiver.»

Grâce au changement du climat, les tiques migrent tranquillement vers le nord. Leur population peut augmenter relativement rapidement puisque les femelles sont capables de pondre entre 2000 et 3000 œufs lorsqu’elles se reproduisent.

Bien que la plus grande concentration de tiques à pattes noires se retrouve dans le tiers méridional de la province, elles ont été retrouvées le long de la côte et dans le nord-est en 2016-2017. Des signalements ont aussi eu lieu dans certaines régions du nord-ouest, le long de la frontière avec le Québec.

Un vecteur de maladies

L’arrivée de la tique à pattes noires au Nouveau-Brunswick inquiète, car cette bestiole est souvent porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme.

«Des animaux sauvages, comme les souris, sont habituellement le réservoir de cette bactérie. Quand une tique consomme le sang d’un animal infecté, elle va être porteuse de la bactérie. Si elle va ensuite se nourrir sur un humain, un chien ou un autre animal, elle infecte alors sa proie», explique Vett Llyod.

Une morsure de tique infectée s’accompagne habituellement d’une éruption cutanée ayant la forme d’une cible. Parmi les premiers symptômes de la maladie de Lyme, on compte la fatigue, les maux de tête, la fièvre, les frissons et les douleurs musculaires ou articulaires.

Si la tique est rapidement identifiée ou testée afin de détecter la présence de bactéries causant la maladie de Lyme, un traitement antibiotique d’environ deux semaines suffit habituellement pour éviter d’être gravement malade.

«C’est lorsque l’infection a le temps de progresser que les choses se compliquent, dit la professeure Lloyd. Les bactéries vont se déplacer dans le sang et s’étendre aux articulations, aux organes, au cœur et au cerveau. C’est à ce moment-là qu’on a de sérieux problèmes et que se développent les complications liées à la maladie de Lyme en phase tardive, qui est très difficile à traiter.»

Lorsqu’elle n’est pas rapidement traitée, la maladie de Lyme cause notamment de l’arthrite et des problèmes neurologiques.

De nouvelles maladies

Comme si la maladie de Lyme ne suffisait pas, les scientifiques se sont aussi rendu compte que les tiques peuvent aussi être porteuses d’autres agents pathogènes.

Dans le lot, on compte notamment la bactérie Anaplasma phagocytophilium, responsable de l’anaplsamose. Bien que les cas d’anaplasmose ont surtout été répertoriés au Québec et en Nouvelle-Écosse, des tiques infectées ont aussi été retrouvées au Nouveau-Brunswick.

Les tiques peuvent aussi transmettre le virus de Powassan, une infection qui cause une inflammation du cerveau.

La babésiose est une autre infection transmise par les tiques porteuses du protozoaire Babesia microti. Ce parasite crée des symptômes s’apparentant à ceux de la malaria, notamment des fièvres récurrentes.

«Il y a peu de surveillance pour ce parasite, mais il avait été retrouvé en Ontario, donc mon laboratoire a décidé de vérifier s’il est aussi présent dans les provinces maritimes et nous en avons trouvé, raconte Mme Lloyd. Il existe des traitements, mais le parasite est difficile à éliminer. La bonne nouvelle c’est que tous ces pathogènes sont beaucoup moins fréquents que ceux causant la maladie de Lyme.»

Prévenir plutôt que guérir

Si vous prévoyez une balade en forêt ou dans un lieu avec des herbes hautes, des vêtements longs aux couleurs claires peuvent offrir une certaine protection contre les tiques, particulièrement le printemps ou en automne, les périodes de l’année où elles sont les plus actives.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick recommande aussi aux randonneurs de marcher au milieu des sentiers et d’éviter «le contact avec les hautes herbes, les arbustes ligneux et la couverture de feuilles mortes». Les insectifuges contenant du DEET ou de l’icaridine sont aussi utiles afin de prévenir les morsures de tiques.

D’après Vett Lloyd, il est fortement conseillé de complètement se dévêtir à la suite d’une promenade en forêt afin de vérifier son corps pour la présence de tiques.

«Les tiques se nourrissent lentement, pendant plusieurs jours, avant de se décrocher de leur proie. Elles injectent un anesthésiant lorsqu’elles mordent donc on ne les sent pas et elles ne causent pas de démangeaisons. Elles sont portées à se cacher dans des crevasses humides et sombres afin d’éviter d’être repérées. Il faut chercher dans l’aisselle, l’aine, les crevasses dans la peau», explique-t-elle.

Si vous trouvez une tique sur votre corps, retirez-la immédiatement à l’aide d’une pince à épiler et conservez-la au congélateur afin de pouvoir l’identifier et la faire tester pour la présence d’agents pathogènes.

Pour ce faire, vous pouvez l’envoyer au laboratoire de Mme Lloyd. Le site eTick.ca peut aussi servir d’outil visuel pour l’identification.

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).