Encore des disputes à Tracadie

On apprenait cette semaine que la municipalité de Tracadie se voit à nouveau servir des poursuites judiciaires par des citoyens et des institutions mécontents.

Cette fois, ce sont deux poursuites qui s’ajoutent l’une à l’autre: la première de la part de l’ancien chef pompier par intérim Jimmy Thibodeau et la deuxième en provenance du District scolaire francophone du Nord-Est (DSFNE) et du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

La plainte de M. Thibodeau fait suite à la saga de l’ex-chef pompier et directeur de la sécurité publique de Tracadie, Denis Savoie, qui accusait la municipalité en 2021 de l’avoir congédié sans raison.

M. Savoie avait aussi enclenché des poursuites pour harcèlement, intimidation et complot entre le maire Denis Losier, les conseillers municipaux et les pompiers. Ce dossier a été clos lorsque l’ancien chef pompier et la municipalité se sont entendus à l’amiable au début de 2022.

Mais les poursuites de Jimmy Thibodeau viennent toutefois rouvrir la question de l’intimidation chez les élus de Tracadie. L’ancien chef pompier par intérim indique avoir été victime, lui aussi, de harcèlement, d’abus de pouvoir et d’ingérence politique durant ses dix années de service comme pompier.

Des gestes qui auraient été commis par d’autres pompiers ainsi que par certains élus municipaux, selon lui.

À cette poursuite s’ajoute celle du DSFNE et du ministère de l’Éducation, qui soutiennent que la municipalité n’a pas répondu à ses obligations envers le parc écoéducatif construit à l’école Le Tremplin en 2017.

Selon les demandeurs, c’est la municipalité de Tracadie qui assurait la responsabilité de la construction, de la gestion, de l’installation et la mise en place de l’aire de jeu.

On rapporte toutefois que celle-ci a été jugée non praticable en 2021 à la suite d’une contamination au pétrole, ce qui lui a valu une démolition au cours de l’année pour assurer la sécurité des jeunes.

Le District scolaire et le ministère rapportent que Tracadie n’a pas rempli ses obligations en refusant d’absorber les frais de démolition du parc jugé dangereux, qui ont totalisé 204 625$ aux demandeurs.

Ils ajoutent dans la poursuite que la Ville a été négligente à maintes reprises dans le dossier du parc de l’école le Tremplin.

Rappelons aussi que Tracadie a fait le tour de manchettes plusieurs fois ces dernières années pour des prises de bec politique ridicules, comme avec la paroisse pour l’entretien du stationnement entre l’église de Tracadie et le terrain de baseball en 2019, par exemple.

Jamais je n’ai vu une municipalité avoir autant de problèmes avec les gens qui l’habitent. On aura beau dire que cela représente la réalité des petites communautés, je ne vois pas de grabuge du genre à Caraquet, Shippagan ou Lamèque.

C’est gênant et ça ne donne le goût à personne de venir s’installer chez nous.

Je crois qu’un bon vent de fraîcheur sera de mise aux prochaines élections municipales et j’espère que les jeunes auront le courage de s’impliquer et de faire briller leurs idées.

Tracadie est une ville formidable avec un cachet touristique et culturel inégalable et sous-estimé, elle a juste besoin d’être dirigée par des gens qui partagent la richesse de ses valeurs.