Prey: d’une très élégante simplicité

Il aura fallu 35 ans et six films, mais grâce à Prey (Disney+) la saga Predator a enfin une suite qui est digne du film original.

Les Predators sont nés en juin 1987 dans le film de John McTiernan du même nom écrit par les frères Jim et John Thomas. Cette oeuvre de science-fiction met en scène une puissante créature extra-terrestre qui débarque sur Terre afin de chasser pour le plaisir. Parmi ses proies, Arnold Schwarzenegger – dans un de ses rôles les plus célèbres – et Carl Weathers (Apollo de la saga Rocky).

Trois ans plus tard, une suite qui a laissé le public et les critiques très divisées a en quelque sorte tué dans l’oeuf ce qui aurait pu devenir une franchise cinématographique extrêmement lucrative.

Une décennie et demie plus tard, les Predators ont refait surface au cinéma dans deux solides navets dans lesquels ils affrontaient le monstre de la série Alien.

Deux autres facilement oubliables entrées ont suivi, une en 2010 et une autre en 2018, laissant croire à plusieurs que tout le potentiel cinématographique de ces formidables chasseurs avait été exploité.

C’était sans compter sur le génie de Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, The Boys, Black Mirror) qui cosigne le scénario et assure la réalisation de Prey, un film tout en simplicité qui revient aux origines de la saga (au sens propre comme au sens figuré).

Trachtenberg nous transporte dans le nord de l’État de New York, au début du 18e siècle. On y fait la connaissance de Naru (Amber Midthunder, photo), une jeune Commanche dont les talents pour la chasse sont l’objet de railleries de ses compagnons masculins. Dans cette tribu, les femmes sont en effet reléguées au rôle de cueilleuses, ce que Naru accepte avec difficulté.

Un jour, un grand félin emporte un jeune membre de la tribu. Le frère de Naru, Taabe (Dakota Beaver) mène la traque. À titre de guérisseuse, la jeune femme se joint au groupe. Blessée par le félin, Naru réalise toutefois qu’un prédateur bien plus dangereux hante la forêt…

Les meilleurs suspenses sont ceux qui gardent les choses simples et dans Prey (qui a été tourné dans la région de Calgary), Trachtenberg emprunte beaucoup à Jaws (1975) avec sa bête invisible, sa structure narrative simple et linéaire ainsi que son très petit cadre (les plateaux et décors sont peu nombreux).

Produit d’une association entre 20th Century et Hulu, Prey nous tient à plusieurs reprises sur le bout de notre siège – même avant que le Predator entre en scène! La musique, angoissante, cadre de plus très bien avec l’époque.

Les effets spéciaux laissent toutefois à désirer et les Français (qui parlent avec un accent anglais…) ne pourraient pas être plus caricaturaux. Le recours aux sangs et aux entrailles manquent aussi un peu de retenu.

Reste que dans l’ensemble, Prey est un formidable plaisir, autant pour les fanatiques de la franchise que pour ceux qui ne font que la découvrir. Les liens avec les films précédents sont de plus juste assez subtils, comme une ligne célèbre d’Arnold reprise avec un magnifique à-propos par Taabe.

Bref, une très solide entrée qui, en plus et surtout, voue tout le respect qui leur est dû aux Premières Nations.

(Quatre étoiles sur cinq)

Treize vies

Colin Farrell et Viggo Mortensen portent secours à de jeunes thaïlandais coincés dans un réseau de grottes inondés dans Treize vies (Prime Video). – Gracieuseté

Il y a de ces films qui, même s’ils devaient remporter une douzaine d’Oscars, ne seront jamais plus formidables que les personnes dont ils racontent la vie.

Oscar Schindler. Jackie Robinson. Erin Brokovich. Ray Charles. Elvis Presley. Mohamed Ali. William Wallace. À ces noms (parmi tant d’autres), il faut maintenant ajouter Rick Stanton, John Volanthen et Harry Harris.

Qui sont ces gens, me demandez-vous? Ce sont les personnages principaux de 13 vies (Thriteen Lives; Amazon Prime), un film tiré d’une histoire vraie.

En juin 2018, dans le nord de la Thaïlande, après un entraînement de soccer, douze garçons et leur entraîneur se sont aventurés dans une grotte célèbre en attendant de se rendre à la fête d’anniversaire d’un de leurs coéquipiers.

Une tempête de pluie a toutefois fait grimper le niveau d’eau dans la grotte, de sorte que les 13 jeunes gens se sont retrouvés isolés. Entre eux et la sortie: 2500 mètres de tunnels très étroits et inondés.

Entrent alors en scène trois plongeurs: les Britanniques Rick Stanton (Viggo Mortensen, sans ses cheveux longs), John Volanthen (Colin Farrell, maigre et myope) et l’Australien Harry Harris (Joel Edgerton).

À force de courage, d’audace, d’ingéniosité et de ténacité, ces trois hommes mèneront les secours qui dureront près de 30 jours…

Tourné par le grand Ron Howard (Apollo 13, A Beautiful Mind, Frost/Nixon), Treize vies épate d’abord par la qualité de ses images. En Ultra HD sur une télévision 4K, les paysages de la Thaïlande sont sublimes.

Même si elles sont parfois un peu embrouillées, les scènes sous-marines sont aussi puissantes que stressantes. On se doute que le tournage a dû être extrêmement compliqué. Les claustrophobes voudront éviter.

Mortensen et Farrell sont très bons dans le rôle de gars très ordinaires déterminés à accomplir un acte extraordinaire. Le second est particulièrement convaincant, à des années-lumières de son archétype habituel de l’homme fatal arrogant.

L’aspect humain du drame aurait cependant pu être mieux exploité. Même si le film dure deux heures et demie, les garçons coincés restent des inconnus et l’angoisse de leurs familles est très peu abordée. Howard a vraiment fait le choix de raconter l’histoire des secouristes.

Un choix très difficile à critiquer compte tenu de l’exploit qu’ont réalisé ces hommes d’une humilité exemplaire.

(Quatre étoiles sur cinq)

The Bear

Jeremy Allen White est la vedette de la série The Bear (Disney+). – Gracieuseté

C’est avec une très envieuse réputation que la série The Bear débarque au Canada sur le service Star de Disney+ après une diffusion auréolée de succès sur FX aux États-Unis.

Pour avoir vu les quatre premiers épisodes (les trois premiers sont en ligne, les cinq autres suivront au rythme d’un par mercredi jusqu’à la mi-septembre) je peux vous dire que le culte voué à cette série n’est pas exagéré.

The Bear raconte l’histoire de Cam (Jeremy Allen White, photo), un jeune chef extrêmement talentueux qui exerce dans un des meilleurs restaurants de la planète à New York. À la mort de son frère, Cam déménage à Chicago afin de prendre les rênes du très décrépit (et tout aussi endetté) restaurant du défunt.

The Bear est peut-être la série la plus rythmée de l’histoire de la télévision. À un tel point que c’en est étourdissant! Les dialogues sont intenses et continus de sorte que notre cerveau n’a pas une seule seconde de répit.

Comme si ce n’était pas assez, la caméra est très nerveuse. L’espace étant restreint dans la cuisine, elle est portée à l’épaule et il en résulte des images en mouvement constant et pas toujours stables. Honnêtement, on se sent comme si on était coincé dans la cuisine d’un resto très fréquenté à l’heure de pointe!

Jeremy Allen White (Lip dans la série Shameless) est sublime dans le rôle de l’échevelé Cam. Ses échanges avec son très borné cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach; Mirco dans la série The Punisher) sont de véritables pièces d’anthologie.

The Bear n’est pas seulement intense dans son rythme: elle l’est aussi dans les thèmes abordés.

Sans faire de mauvais jeux de mots, Cam en a énormément dans son assiette: un requin souhaite se faire rembourser son investissement dans le resto, il est en deuil d’un frère qui lui cachait des choses graves et ses efforts pour professionnaliser la cuisine se heurtent à une équipe extrêmement réfractaire. Pas surprenant que sa santé mentale soit vacillante, tellement qu’on ressent presque physiquement son mal.

Heureusement pour Cam, il peut compter sur une alliée en la personne de la sous-chef Sydney. Ayo Edebiri est une véritable révélation dans ce rôle. Sa timidité, ses doutes et son sens de l’humour la rendent très attachante.

Ajoutez à cela quelques mystères concernant la mort du frère et des blagues (parfois très crues) pleines d’esprit et vous avez là une des séries les plus originales de l’année.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

À surveiller

The Princess

(Sur Crave samedi)

Pour marquer le 25e anniversaire de la mort de Lady Diana Spencer, HBO nous propose ce long-métrage documentaire de près de deux heures sur la vie de la princesse de Galles. Le documentariste Ed Perkins, nominé pour un Oscar, est aux commandes.

She-Hulk: avocate

(She-Hulk: attorney at law)

(Sur Disney+ mercredi)

Tatiana Maslany interprète Jennifer Walters dans la série She-Hulk (Disney+) – Gracieuseté

Jennifer Walters (Tatiana Maslany, de la série Orphan Black) est une avocate trentenaire et célibataire… qui se trouve à être la cousine du Hulk… et à disposer des mêmes pouvoirs. Cette comédie dramatique marque le retour dans l’univers Marvel de Mark Ruffalo, Tim Roth et Benedict Wong, de même que l’entrée en scène de la merveilleuse Jameela Jamil (The Good Place).

Look Both Ways

(Sur Netflix mercredi)

Dans une prémisse qui n’est pas sans rappeler l’excellent Sliding Door (1998) avec Gwyneth Paltrow, ce film met en vedette Lili Reinhart (Betty dans la série Riverdale) dans le rôle d’une femme qui est témoin de son futur dans deux lignes du temps.

Echoes

(Sur Netflix vendredi)

La toujours excellente Michelle Monaghan interprète des jumelles identiques qui ont échangé leur vie dans cette minisérie qui promet énormément.

La bête (Beast)

(En salles vendredi)

Après les requins, les crocodiles, les loups, les ours et les piranhas, notamment, c’est au tour du lion d’être la vedette d’un film d’horreur. Dans cette oeuvre de Baltasar Kormákur (2 Guns), Idris Elba et sa famille sont pris en chasse par le roi de la jungle.