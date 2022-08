L’Afrique courtisée par la Russie

Avec ses ressources naturelles et sa croissance démographique, l’Afrique offre de nombreuses opportunités d’investissement qui font l’objet de convoitise de la part des grandes puissances. Le récent conflit en Ukraine permet de voir sous un nouvel angle l’influence dont bénéficie la Russie sur le continent africain.

En juillet dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov visitait l’Égypte, le Congo, l’Ouganda et l’Éthiopie. Au même moment, le président français Emmanuel Macron faisait une tournée diplomatique au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau.

Il est intéressant de souligner que le Canada, même s’il n’exerce pas la même influence sur la scène internationale, a annoncé quelques jours plus tôt l’ouverture d’une ambassade, ou plutôt d’un haut-commissariat puisque le Rwanda est membre du Commonwealth, à Kigali. Il a aussi annoncé mettre en place une mission spécialisée et un observateur permanent auprès de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Il existe depuis un moment des sommets entre de grandes puissances et les pays africains. Par exemple, les sommets Afrique-France, qu’on désignait autrefois sommets France-Afrique, créés au début des années 1970.

Au cours des dernières années, ce sont de nouvelles puissances qui ont commencé à tenir ce genre de sommet. Depuis 2000, la Chine a tenu plusieurs réunions du Forum sur la coopération sino-africaine, souvent appelé FOCAC, dû à l’acronyme de son nom en anglais «Forum on China–Africa Cooperation».

Le Japon, l’Inde, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Turquie, pour ne nommer que ceux-là, multiplient les initiatives pour gagner en influence sur le continent. Cependant, le conflit en Ukraine permet de voir plus particulièrement que le patient travail de la Russie afin de tisser des réseaux d’influence en Afrique semble porter ses fruits.

La présence russe, particulièrement en ce qui concerne les échanges commerciaux, reste limitée, en comparaison à celle de la Chine ou de la France sur le continent africain. On remarque toutefois une volonté d’expansion de l’influence russe, particulièrement depuis 2014 pour contourner les sanctions et l’isolement diplomatique dus à la guerre en Crimée.

Il y a aussi eu le sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019 qui a permis de créer des liens entre le président russe Vladimir Poutine et les chefs d’États africains. L’influence de Moscou sur le continent se remarque aussi par le biais des ventes d’armements.

Qui plus est, la Russie a multiplié les accords de défense avec des pays africains et forme plusieurs militaires du continent dans ses écoles de guerre. Ce qui retient surtout l’attention, c’est le groupe de mercenaires Wagner qui est de plus en plus présent sur le continent pour renforcer des armées défaillantes et assurer la sécurité de chefs d’État.

La guerre en Ukraine impacte directement les pays africains puisque, d’après l’Organisation des Nations Unies, 24 des 54 pays africains sont dépendants du blé russe et ukrainien. En mars dernier, le président du Sénégal et de l’Union africaine Macky Sall avait interpellé le président russe Vladimir Poutine en déplorant le fait que les pays africains soient victimes, sur le plan économique, de la crise ukrainienne.

La Russie se défend bien d’être responsable des crises de l’énergie et des denrées alimentaires et crie à la désinformation. L’information et la désinformation font aussi partie des jeux de pouvoir.

La Russie a développé son influence avec ses réseaux médiatiques, notamment l’agence de presse en ligne Sputnik et la chaîne de télévision RT (anciennement Russia Today) qui sont diffusées en plusieurs langues parlées en Afrique telles que le français, l’anglais et le portugais. Ces médias sont des instruments du «soft power» de la Russie de Vladimir Poutine.

Ces dernières années, la Russie a fortement investi les réseaux sociaux dans le but de développer ses capacités de propagande en Afrique. Les contenus de la propagande prorusse, qui proviennent souvent d’usines à «trolls», sont très visibles sur des pages Facebook, Twitter et Telegram qui visent des publics africains.

À New York en mars dernier, lors d’un vote de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies réclamant le retrait des forces militaires russes d’Ukraine, 16 pays africains se sont abstenus. Qui plus est, sept n’ont pas pris part au vote et un, l’Érythrée, a voté contre.

Le refus de certains pays africains de condamner la guerre en Ukraine à l’Organisation des Nations Unies témoigne de l’efficacité de la stratégie de la Russie qui a su placer ses pions sur le continent africain au cours des dernières années. Le succès des campagnes de désinformation orchestrées par Moscou sur le continent africain est plus qu’inquiétant.

Une moissonneuse ukrainienne. – Archives