Ça faisait du bruit en Acadie lundi! Oh la la! J’entendais ça de Montréal! Je ne me souviens pas d’avoir vu – et surtout entendu! – autant de tintamarres un 15 août! Pour une fois, la Cibici française a déployé ses antennes partout et on a pu entrevoir des tintamarres dans la Nova-Scotia, à l’île du Prince-Édouard et, naturellement, dans l’Acadie du Niou-Brunswick.

On en a même vu un au Maine, en face de la ville d’Edmundston – qui avait fêté ça la veille tellement les Brayons avaient hâte –, ainsi qu’au Québec, et même à Courseulles-sur-mer en Normandie, chez nos ancêtres gaulois, selon Facebook.

Ciel, le bruit de l’Acadie est en train de conquérir le monde!

***

Qui dit 15-août, dit tintamarre. Qui dit tintamarre, dit spectacle de la fête nationale. Cette année, les spectacles pullulaient, entre autres à Dieppe, Bouctouche, Caraquet, Petit-Rocher, Moncton (kin, toé, el Bourreau!), et même à Fredericton, là où règne un chef de gouvernement pourtant réfractaire au fait français.

Faut croire que ses «sujets» n’en ont cure!

Évidemment, je n’oublie pas le spectacle de Pubnico, en Nova Scotia, diffusé sur la Cibici française, quasiment à l’heure où les moines se lèvent la nuit pour prier, mais ça valait le coup d’attendre.

J’en ai profité pour chercher la définition du nom Pubnico. Ça viendrait du mi’kmaq qui veut dire: «un endroit où en hiver on peut aller pêcher les anguilles dans le port en creusant des trous dans la glace».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la langue mi’kmaq brille par sa concision à côté de celle de Molière! Je pense sérieusement à écrire mes prochaines chroniques en mi’kmaq!

***

Finalement, le spectacle a commencé, animé par Robert d’Entremont, drôle et intelligent phénomène, aussi espiègle que loquace, secondé par son acolyte Arthur Comeau dont la musique «sexy-ambiance» aurait mérité une meilleure place dans ce spectacle. Ils sont plutôt rares en Acadie, il me semble, les musiciens qui s’éloignent du rock-parti-en-peur et du folk-chiac oscillant entre plaisanterie et mélopée.

Et puisqu’on est hors des sentiers battus, je mentionne aussi Radio Radio, qui maîtrise le hip-hop franglais décomplexé, avec des tounes dansantes irrésistibles. On l’a d’ailleurs entendu à Pubnico.

Un autre groupe différent: Spoutnique, directement sorti de la République, avec sa musique aux accents électro-house-disco qui donne toujours le goût de se dégourdir les jambes. Il jouait à Moncton, lundi.

***

Quant aux chanteurs et chanteuses à Pubnico, ces vedettes ont livré un spectacle bien rythmé, livrant leurs chansons à la queue-leu-leu. J’ai regretté le manque de «jam session» pour faire tripper les téléspectateurs.

J’avais l’impression, tout au long du show, que les gens sur scène jouaient «entre eux» et ne prenaient pas vraiment conscience que leurs prestations étaient diffusées, non seulement à Pubnico, ni même à la grandeur du Canada, mais sur toute la planète via les miracles de l’Internet.

J’ai souvent noté ce comportement «intimiste» des artistes acadiens sur scène. Mais ça n’a pas lieu d’être! Messieurs-dames, chanteurs et chanteuses, musiciens et musiciennes, quand les spots sont braqués sur vous, lâchez-vous lousses!

Pensez à Édith Butler, Lisa LeBlanc, les Hôtesses d’Hilaire, Radio Radio, Zachary Richard. C’est parce qu’ils ont franchi ce voile invisible qui les sépare de leur public qu’ils sont devenus ces vedettes acclamées partout.

***

Cela dit, j’ai quand même bien aimé le spectacle de Pubnico! Il couronnait une fête nationale passablement éclatée. Et mes commentaires précédents ne visent qu’à sensibiliser tous les artistes et organisateurs concernés à la dimension «extra-murale» de ces spectacles à grand déploiement.

Car il ne faut pas perdre de vue l’essentiel de l’affaire: au moment où un tel spectacle est visionné par des milliers et des milliers de personnes dispersées aux quatre vents, c’est l’Acadie tout entière qu’on voit et qu’on entend.

Les artistes sont des passeurs d’émotions. Pour les transmettre, il faut du cran, de l’énergie, une confiance en soi et en son art inébranlable, et se savoir porteur d’un feu sacré que personne ne peut éteindre.

***

On est toujours un peu chambranlant les lendemains de fête. Pour s’en remettre, trois trucs. Primo: recouvrer ses esprits. Avec acétaminophène pour les uns ou bloody mary pour les plus coriaces. Le but est de se remettre les yeux vis-à-vis des trous.

Deuxio: nettoyer la place. Fini les débris, banderoles tricolores, ballounes pétées, vaisselle jetable, restants de bouffe, bouteilles: bref, toute preuve que la fête eut bel et bien lieu doit disparaître.

Tertio: reprendre le collier, se relancer dans la routine qui mènera à la fête de l’an prochain. C’est la roue de la vie.

***

Pour l’instant, la roue de la vie roule directement vers la rentrée, un moment charnière dans la vie des enfants qui emprunteront le chemin de l’école avec leurs gigantesques sacs d’école. (Pénurie de kinés à prévoir dans vingt ans, avis aux intéressés.)

Les enfants en classe, on retournera aux problèmes usuels oubliés le temps des festivités. Il faudra se remettre à jongler avec les meilleurs moyens d’assurer une pérennité dans la représentation francophone à l’Assemblée législative, tant en termes de nombre de députés francophones que de circonscriptions françaises. Il faut des pourcentages garantis constitutionnellement! Sinon, dans vingt ans, vos enfants ne vous le pardonneront pas.

Il faudra se replonger dans le dossier de l’immigration francophone, en arrêtant de s’imaginer que les réfugiés et autres immigrants vont spontanément se mettre à la langue française dans une province où même bon nombre de francophones préfèrent vivre en anglais, la langue du plus fort, la langue du pouvoir. Ils vont suivre l’exemple qu’on leur donne.

Il faudra aussi garder les yeux grand-ouverts dans le dossier de la santé où l’apparente dualité de facto est à deux doigts d’être sabordée au nom de quelque principe insignifiant qui pourrait annihiler les efforts acharnés consentis des années durant par tant de francophones pour obtenir cette «dualité».

Enfin, pour bien clore la fête, je vous transmets le message joyeux lancé par une chanteuse à Pubnico: «Soyez fiers de quisse que chu!»

Han, Madame?