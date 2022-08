Août en Acadie, même vu des confins du territoire comme dans mon cas, a été une longue veillée de concerts, de célébrations, d’expression artistiques en tous genres, de tintamarres énergisants et de participants acadiens comblés et fiers ou encore de visiteurs bien admiratifs de notre fibre identitaire.

Je l’ai même senti sur la péninsule de Port-au-Port où je me suis rendue après des années d’absence. Si la francophonie s’y fait discrète, elle est néanmoins bien présente dans cette minuscule région francophone de ma province dont on disait il y a 60 ans qu’elle ne durerait pas 20 ans. Des gens comme Robert Cormier, qui recevra cet automne l’Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador pour son indéfectible travail au service de sa communauté franco-terre-neuvienne, y ont vu et leurs enfants continuent à y voir.

Au beau milieu de toute cette euphorie estivale, le rapport de Statistiques Canada sur les langues parlées au pays, selon le dernier recensement, a fait l’effet d’un casseux de veillée, comme on dit au Québec, une douche froide, si vous préférez.

En 2021, le poids démographique de la francophonie canadienne a diminué un fois de plus, et plus vite que les autres années. Hors Québec nous représentons 3,3% de la population contre 3,6% en 2016 et tout cela même si nos nombres augmentent. Les raisons sont sûrement multiples et complexes, mais il ne faut pas être Einstein pour comprendre que si la population augmente grâce à l’immigration, si la natalité parmi les francophones diminue et que le vieillissement de la population s’accélère, le mélange est plutôt détonnant.

Ceci dit, selon le vieil adage, «il faut savoir raison garder». La réalité de terrain c’est que le français est la seconde langue parlée au Canada: nous sommes 8 millions à nous réclamer de la langue de Molière, ce n’est tout de même pas rien! La troisième langue la plus parlée au Canada c’est le mandarin avec 550 000 locuteurs, bien loin derrière le français, mais deux fois plus que le nombre de personnes qui parlent les langues autochtones, 243 000 âmes, moins qu’en 2016.

Le paysage linguistique au pays change c’est indéniable, mais plutôt que de crier au désastre, je pense qu’il faudrait peut-être réfléchir à des pistes pour que notre enthousiasme et notre énergie de terrain se transposent en actions politiques claires. Une idée: plutôt que de voir l’affirmation des langues autochtones comme une menace à nos droits, ne pourrions-nous pas nous pencher, ensemble, sur des façons de lutter contre l’assimilation linguistique?