une vie ou l’autre: un abrutissant conte de fées contemporain

Si vous n’êtes pas une femme âgée entre 25 et 50 ans, les chances que Une vie ou l’autre (Look Both Ways; Netflix) vous plaise sont à peu près nulles.

Dans ce film de la Kenyane Wanuri Kahiu, Lili Reinhart (Betty dans la série Riverdale), une des vedettes de Netflix, interprète Nathalie, une finissante en arts dans une université du Texas qui rêve de faire carrière dans le cinéma d’animation.

Appliquée, sérieuse et déterminée, Nathalie gaffe un soir et passe la nuit avec son meilleur ami, Gabe (Danny Ramirez). Malade dans les jours qui suivent, elle décide de subir un test de grossesse

Le film suit alors deux lignes du temps: une première dans laquelle le test est positif et une autre qui mène Nathalie à Los Angeles où, n’étant pas enceinte, elle tente de lancer sa carrière.

Oh que je me suis ennuyé en écoutant Une vie ou l’autre… Les habitués de cette chronique savent que j’exècre les comédies romantiques dépourvues d’imagination. Dans ce cas-ci, on a droit à deux films du genre pour le prix d’un (un pour chaque ligne du temps) et chacun est un insipide ramassis de clichés.

L’histoire où Nathalie est enceinte est une version javellisée et très abrutie de Juno (2007). Celle où l’ambitieuse jeune femme tente de faire sa place au travail rappelle The Devil Wears Prada (2006) – sans le propos incisif, la douce naïveté d’Anne Hathaway et la sublime Meryl Streep.

En toute honnêteté, Kahiu – qui fait ici ses débuts au cinéma commercial – ne nous donne absolument aucune raison de voir son film. L’histoire de la petite fille parfaite qui tente de décrocher l’emploi de ses rêves à 22 ans et qui rencontre son prince charmant à sa première sortie, on se l’est faite racontée 1000 fois. Tout comme celle de la jeune célibataire qui tombe enceinte contre son gré. Après 15 minutes, on sait déjà comment tout ça va se terminer.

Et, oui, vous l’aurez deviné, comme dans un roman Harlequin, les deux lignes du temps se concluent dans la joie et l’allégresse, tel un très simpliste conte de fées contemporain qui ne sert qu’à enflammer les fantasmes du public cible.

Il y a probablement une réflexion sur le destin dans Une vie ou l’autre, mais je serais bien en mal de vous dire quel est le message profond. Et si celui-ci est qu’il suffit de faire confiance à la vie pour que le bonheur frappe, et bien, pardonnez mon cynisme, mais ce n’est pas le propos que Hollywood devrait transmettre aux jeunes femmes…

Reinhart ne gagnera pas de prix d’interprétation pour son rôle. J’admets toutefois qu’elle fait de son mieux pour donner un peu de vie à des dialogues assommants et rehausser le niveau d’une oeuvre dépourvue de rythme et de la moindre qualité artistique.

L’ironie suprême apparaît aux deux tiers du film quand la patronne de Nathalie affirme que son travail semble être le fruit d’un algorithme parce qu’il manque de personnalité et qu’il n’ose pas assez. Je ne crois pas que j’aurais pu trouver une meilleure façon de qualifier Une vie ou l’autre, un film dont la seule raison d’exister semble être de mettre Reinhart en valeur.

À voir avec les attentes au plancher, et seulement si vous éprouvez un amour profond et assumé pour du cinéma aussi léger que l’hélium.

(Une étoile et demie sur cinq)

Day Shift

Jamie Foxx et Snoop Dog interprètent des chasseurs de vampires dans Day Shift (Netflix). – Gracieuseté

Malgré quelques idées originales et un solide effort de Jamie Foxx et Dave Franco, Day Shift (Netflix) ne s’élève pas très haut dans la hiérarchie de plus en plus congestionnée des films de vampires.

Dans Day Shift, le toujours excellent Foxx (Ray, Django Unchained) interprète Bud Jablonski, un père divorcé de Los Angeles qui lave des piscines le jour et traque des vampires la nuit. Pourquoi joue-t-il à Bram Stocker? Parce que dans son monde, les crocs des vampires valent une petite fortune.

Quand son ex, à court de liquidité, évoque l’idée de déménager chez sa mère en Floride avec sa fille, Bud a une semaine pour trouver les milliers de dollars dont madame a besoin. Cela implique de tuer beaucoup de vampires, ce qui est évidemment très dangereux.

Les choses ne s’arrangent pas pour Bud quand il est forcé par son syndicat (!) de faire équipe avec un petit gratte-papier sans expérience (Franco). Et qu’il devra (évidemment) affronter une vampire extrêmement puissante qui a (évidemment) enlevé sa fille et son ex.

Day Shift est le premier long-métrage de J.J. Perry, un ancien cascadeur qui a oeuvré à différentes fonctions dans pas moins de 150 films ou séries télévisées. Il nous offre quelques bagarres magnifiquement chorégraphiées (notamment la première et celle, jubilatoire, mettant en scène les frères Nazarian).

Probablement pour imiter la chaude lumière californienne, Perry a utilisé un filtre orangé sur ses caméras. Il en résulte des images qui grafignent un peu l’oeil.

Les effets spéciaux sont de plus inégaux, certains étant beaucoup mieux réussis que d’autres. C’est aussi le cas du scénario. Plusieurs éléments de la première demie du film sont très originaux (comme le commerce de crocs et les vampires-araignées). Ça se gâte énormément par la suite alors que Day Shift devient très prévisible et se transforme en un pastiche de Zombieland (sans l’humour raffiné) et Blade (sans la prestance de Wesley Snipes).

Si Foxx est très bon dans le rôle du macho que rien n’effraie, Dave Franco est encore meilleur (Neighbors, Now You See Me 2). Son personnage de froussard verbomoteur est absolument tordant. Chapeau aussi au rappeur Snoop Dog dans le rôle d’un très original cowboy/chasseur.

Day Shift reste tout de même une comédie d’action typique de Netflix dans le sens où le gros du budget a nécessairement servi à payer Foxx, Franco et les effets spéciaux. Tout le reste est un peu bancal et manque de raffinement, même si on sourit à plusieurs reprises devant l’audace et la bravade de l’oeuvre.

(Trois étoiles sur cinq)

Cinq jours à l’hôpital Memorial

Vera Farmiga est la comédienne la plus connue de la distribution de la série Cinq jours à l’Hôpital Memorial (Apple TV+). – Gracieuseté

Le passage de l’ouragan Katrina en août 2005 sur La Nouvelle-Orléans a fait près de 2000 victimes. Inspiré d’un fait vécu, la minisérie Cinq jours à l’hôpital Memorial (Five Days at Memorial; Apple TV+) nous raconte l’histoire de quelques-unes des victimes, ainsi que de ceux et celles qui se sont battus avec courage pour tenter de les sauver.

Avec ses vents de 175 km/h, l’ouragan Katrina est un des plus puissants de l’histoire. Il a touché terre le 29 août 2005 en Louisiane.

Les dégâts déjà considérables ont été amplifiés par le fait que des digues situées en amont de la ville la plus populeuse de l’État, La Nouvelle-Orléans, ont cédé sous le poids de l’eau accumulée. La capitale cajun s’est alors retrouvée sous une quinzaine de pieds d’eau, piégeant les malheureux qui n’avaient pas évacué avant l’arrivée de la tempête.

Ce fut le cas de 2000 employés (dont des LeBlanc, des Landry et des Robichaux), patients et réfugiés rassemblés à l’hôpital Memorial, en plein coeur de la ville.

Cinq jours à l’hôpital Memorial débute alors que 13 jours après le passage de l’ouragan, des employés gouvernementaux inspecte l’édifice alors vacants. Dans la chapelle de l’hôpital, ils découvrent 45 cadavres.

Que s’est-il donc passé à l’hôpital Memorial? C’est ce que les réalisateurs Carlton Cuse (Lost) et John Ridley (le scénariste de 12 Years A Slave) nous racontent dans les huit épisodes de la série (quatre sont disponibles; les autres le seront à raison d’un chaque vendredi).

On ressent un immense sentiment d’impuissance et de frustration lors de l’écoute de Memorial. Impuissance parce qu’on ne peut que s’émouvoir devant des scènes dignes de pays en guerre. Et frustration parce qu’il est totalement incompréhensible que la direction d’un hôpital situé SOUS le niveau de la mer n’ait jamais pensé élaborer un plan d’urgence d’évacuation en cas d’inondation…

Dans une formidable gradation, la tension monte de minute en minute, le personnel étant aussi inquiet et perdu que les patients. Au coeur du chaos, l’exceptionnelle comédienne Cherry Jones, qui doit improviser pour garder 2000 personnes en vie, sans aide extérieure.

Une grande série, dont le plus tragique, j’en suis convaincu, reste à venir.

(Quatre étoiles sur cinq)

À surveiller

La maison du dragon

(House of the Dragon)

(Sur Crave dimanche)

Basé sur le roman Feu et Sang de George R.R. Martin, cette série fantastique se déroule 300 ans avec les événements racontés dans Game of Thrones, à une époque où les Targaryens règnent sur Westeros à l’aide de dragons. Avec Matt Smith, Olivia Cooke et Paddy Considine.

Under Fire

(Sur Netflix mercredi)

Les États-Unis ont Chicago Fire depuis 2012, les Européens ont Under Fire. Cette coproduction belge et néerlandaise raconte les tribulations personnelles et professionnelles d’un groupe de pompiers tissé serré.

Me Time

(Sur Netflix vendredi)

Dans ce film, Kevin Hart (Ride Along) interprète un père à la maison qui, pour la première fois depuis des années, bénéficie d’un peu de temps libre quand sa femme et ses enfants s’absentent. Entre en scène un vieil ami (Mark Wahlberg) qui lui fera vivre une fin de semaine qu’il n’est pas prêt d’oublier…

Samaritan

(Sur Prime Video vendredi)

Sylvester Stallone interprète un superhéros qui vit reclus depuis deux décennies. Quand un garçon découvre son identité, il l’encourage à reprendre le collier.

L’invitation

(The Invitation)

(En salles vendredi)

Dans ce film d’horreur dont la prémisse rappelle Ready or Not (2019) et Get Out (2017), une jeune Américaine ayant passé un test d’ADN découvre qu’elle a de la famille en Angleterre. Une fois sur place, elle réalise qu’elle est au coeur d’une vaste conspiration gothique.