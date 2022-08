Parti républicain, parti trumpien

Donald Trump se trouve encore une fois dans l’embarras après que sa résidence de Mar-a-Lago en Floride ait été perquisitionnée. Pourtant, plutôt que de prendre ses distances, le Parti républicain et ses militants continuent de vouer un culte à l’ancien président des États-Unis.

Le 8 août dernier, des agents du FBI ont saisi des documents ultraconfidentiels dans la résidence de l’ex-président. La présence de ces documents à Mar-a-Lago, un club privé, plutôt que dans des bureaux sécurisés appartenant au gouvernement fédéral, pourrait avoir mis en péril la sécurité nationale et violé la loi sur l’espionnage de 1917.

La dernière controverse en date concernant l’ex-président américain semble presque anodine en comparaison de celles soulevées lors des travaux de la commission d’enquête de la Chambre des représentants sur le coup de force manqué du 6 janvier 2021. Pourtant, elle illustre encore une fois l’inaptitude de Donald Trump à exercer les fonctions présidentielles.

Qui plus est, cela n’empêche pas les supporters de Donald Trump, qui lui voue une sorte de culte, de souhaiter sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024. Il faut dire que Donald Trump lui-même, avec tous les rassemblements politiques qu’il tient, semble organiser son retour.

Il fallait s’y attendre, les plus grands fans de l’ex-président se sont pointés devant sa luxueuse résidence de Floride pour montrer leur support. Ce qui est également inquiétant, c’est que des élus et des hauts responsables du Parti républicain se sont empressés de dénoncer cette perquisition en tenant des arguments qui versent dans la théorie du complot.

Il est plutôt ironique de remarquer que lors de la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump et ses «spin doctors» ne cessaient de dénoncer la candidate démocrate Hillary Clinton à qui ils reprochaient, à l’époque où elle était Secrétaire d’État, d’avoir utilisé un serveur personnel pour sa correspondance électronique alors qu’elle se trouvait à la tête de la diplomatie américaine. Donald Trump promettait alors à sa rivale la prison.

Malgré ces contradictions et ce manque de cohérence, le Parti républicain, ses militants et ses dirigeants semblent aveuglés par Donald Trump. On en oublie presque que ce parti, fondé en 1854, ce qui en fait le plus vieux parti sur la scène politique américaine et explique pourquoi on le surnomme le «Grand Old Party» (Grand Vieux Parti), a une riche histoire qui commence bien avant Donald Trump.

L’emprise de Donald Trump sur le Parti républicain se remarque lors des primaires républicaines qui visent notamment à déterminer qui seront les candidats républicains qui se présenteront au Sénat, à la Chambre des représentants et aux postes de gouverneur lors des élections du 8 novembre prochain. À quelques exceptions près, les membres du Parti républicain ont désigné des supporters de Donald Trump, qui défendent la théorie du complot voulant que le président Joe Biden serait illégitime, afin de les représenter.

Donald Trump répète à qui veut l’entendre, et il le répète souvent vu le nombre de réunions politiques qu’il organise, qu’il a gagné l’élection présidentielle de 2016 et celle de 2020. Plusieurs membres influents du Parti républicain tiennent ce même discours et se retrouvent donc à décrédibiliser les institutions de la démocratie américaine.

En février dernier, le Comité national républicain, l’organe exécutif du Parti républicain, a déclaré que les événements du 6 janvier 2021 à Washington ne relevait pas de l’assaut, de l’insurrection ou de la tentative de coup d’État, mais d’une «expression politique légitime». Par cette déclaration, les dirigeants du parti se trouvaient à légitimer l’entrée par effraction et avec violences de centaines de personnes au Capitole.

Selon les derniers sondages, Donald Trump est en première position en cas d’éventuelle primaire interne au Parti républicain pour désigner le candidat pour l’élection présidentielle de 2024. Même ses concurrents, par exemple le gouverneur de Floride Ron DeSantis, semblent avoir adopté le style trumpien pour plaire à leurs électeurs.

Le Parti républicain, fondé par Abraham Lincoln, a toujours représenté une force pour la démocratie américaine, ne serait-ce que grâce à son alternance avec le Parti démocrate. Cette inquiétant dérive trumpienne du Parti républicain est une menace pour la démocratie américaine.