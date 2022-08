Les pré-condoléances pancanadiennes affluent, cette semaine, de la part des médias et de moult parlementeurs, commentateurs, observateurs et locuteurs de la francophonie canadienne. Statistique Canada l’a dit: le français recule au pays. La langue française prend son trou. La francophonie meurt à petit feu. L’agonie linguistique est enclenchée. Requiescat In Pace, la francophonie?

Ça, c’est pour le verre à moitié vide.

Pour le verre à moitié plein, le fait français est résilient, il est persévérant, il est confiant, il est ardent, il est vibrant. Il est historique, il rayonne, il est une richesse. Il est le passé, le présent et l’avenir. Il est l’alpha et l’oméga. Il est un modèle pour le monde entier.

C’est entre autres ce qu’ânonnent les politiciens aux moments marquants du calendrier francophone, notamment les 24 juin, 1er juillet et 15 août. À les entendre, la francophonie canadienne pète le feu. Mais voilà que Statistique Canada sort l’extincteur!

***

Qui dit données du recensement de 2021, dit buffet à volonté: il y a tout ce qu’il faut pour encourager les plus optimistes, et tout son contraire pour décourager les plus pessimistes. Tiens, simplifions une donnée pour mieux la déchiffrer. On apprend, par exemple, que la première langue officielle parlée en Alberta, c’est, grosso modo, l’anglais à 97%, et le français à 1,5%. Donc, sur 100 Albertains fêtant le rodéo, seulement une personne et demie a le français comme première langue!

Question: où est passée l’autre moitié de la demi-personne francophone?

Réponse: cette autre moitié est allée rejoindre le rodéo anglophone et il y a fort à parier que la moitié francophone orpheline va très vite se mettre à l’anglais elle aussi dans l’espoir de retrouver sa douce moitié!

Ciel, on croirait entendre Aristophane, grand poète comique de la Grèce antique, qui explique, dans «Le Banquet» de Platon, 400 ans avant notre ère, que tous les êtres humains étaient doubles jusqu’à ce que Zeus les coupe en deux, chaque moitié étant inéluctablement poussée depuis à rechercher à l’agora son autre moitié, sous l’influence d’Éros!

Agora et Alberta: même combat?

***

Cela dit, je ne peux malheureusement pas vulgariser toutes les données sur les langues au Canada. Mais consolez-vous, sachant que pour quelques jours encore, peut-être quelques semaines, on en parlera beaucoup dans les médias, et qu’on jonglera avec les données sous nos yeux fermés. Vous serez rassasiés. Puis, le dossier du français redeviendra ce qu’il est censé être au Canada: une grosse stat invisible virevoltant vers le trou noir de la galaxie.

Après, on pourra recommencer à respirer en anglais, en espérant qu’un autre dossier, autrement plus essentiel, nous remobilise d’un océan à l’autre. Par exemple, la fête de l’Halloween!

***

Cela dit, que faut-il conclure de ce tsunami de statistiques?

Premier constat: les divers paliers de gouvernement doivent faire du dossier linguistique une priorité nationale. (Rêvons…)

Deuxième constat: les francophones doivent également assumer une part de responsabilité dans le délitement du fait français au pays. (Bougeons!)

Troisième constat: l’immigration n’est pas une panacée au déclin du français; l’immigration peut même être un miroir aux alouettes. (Réfléchissons.)

Bref, on n’est pas sorti du bois! (Prions.)

***

Oui, la francophonie canadienne, Québec inclus, rétrécit comme peau de chagrin d’un recensement à l’autre. Tenez, une donnée affolante: Statistique Canada indique qu’en 2021, le français était la première langue officielle parlée de plus de 7,8 millions de Canadiens, c’est-à-dire, 21,4% de la population. En 2016, c’était 7,7 millions: 22,2% de la population.

Bref, les francophones sont plus nombreux, mais ils représentent un plus faible pourcentage de la population. Ignorer la faiblesse du pourcentage, c’est ignorer notre perte de pouvoir.

Autre grumeau indigeste: même si, en 2021, plus du quart de la population ayant le français comme première langue officielle parlée au Canada hors Québec vivait au Nouveau-Brunswick, c’est au Nouveau-Brunswick qu’on observe le plus gros recul (-1,6%). En 2001, le français était la première langue officielle parlée de 33,1% de la population du Nouveau-Brunswick. En 2021, ce n’est plus que 30.0%. Je répète: baisse de pourcentage, baisse de pouvoir.

***

Devant un tel salmigondis de données désolantes, la réaction première des citoyens est généralement de se tourner vers leurs gouvernements dans l’espoir qu’ils adopteront des mesures proactives pour tenter au moins de corriger la situation. Au fédéral et dans les autres provinces, c’est sur la pointe des pieds que les gouvernements s’aventurent sur ce terrain miné, en pondant quelques lois ou enchâssements constitutionnels qu’ils s’évertueront ensuite à contourner sous mille prétextes.

Seul le Québec, fort de son imposante masse francophone, se risque à prendre des mesures drastiques tous azimuts en faveur de la protection et de la promotion du fait français et de la langue française.

***

Mais plutôt que de se réjouir de ces initiatives gouvernementales québécoises – libérales, unionistes, péquistes et caquistes –, le Canada, souvent appuyé par plusieurs provinces, par les médias anglais et même par des francophones effarouchés, combat ces lois québécoises toujours qualifiées de racistes, xénophobes, anti-démocratiques ou discriminatoires.

Que le Québec s’acharne à sauver près de 7 millions de francophones, et, par ricochet, des milliers d’autres au pays, ça horripile le Canada, car ça fait de l’ombre à son pouvoir. Le Canada aime surtout ses francophones quand ils se la ferment.

***

Devrons-nous, comme les Autochtones, exiger une commission Vérité et Réconciliation pour que le Canada reconnaisse enfin la légitimité de nos récriminations et de nos réclamations? Sinon, comment freinerons-nous le déclin du français au pays si nous acceptons, en tant que francophones, que le reste du pays s’échine plutôt à freiner les efforts du gouvernement du Québec pour empêcher ce déclin?

En comparaison, depuis son arrivée au pouvoir, Blaine Higgs ne ménage aucun effort pour humilier les francophones, allant jusqu’à lever le nez sur la révision obligatoire de la Loi sur les langues officielles. Le Canada est-il venu à la rescousse de l’Acadie?

C’est beau les stats, mais ça ne remplace pas un gouvernement pro-actif!

Han, Madame?