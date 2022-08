Ma province a fait les manchettes nationales cette semaine, lorsque notre premier ministre et le chancelier allemand, Olaf Scholz, se sont rendus à Stephenville pour signer une entente sur la production et la vente d’hydrogène. De quoi se réjouir, me direz-vous. Après tout, World Energy entend investir 12 milliards de dollars dans le projet, créer des milliers d’emplois etc., etc.

Trois sites éoliens sont prévus et John Risley, porte-parole de la compagnie, a déjà annoncé qu’ils étaient tous les trois indispensables au projet. Le premier, celui de la péninsule de Port-au-Port, prévoit l’installation de 164 éoliennes sur une région d’environ 40km par 50 km. On y consacrera, paraît-il, à peu près la moitié des terres de la couronne de la péninsule. Mettons que la population n’est pas enthousiaste. Les deux autres sites sont situés dans des régions sauvages de l’ouest de l’île très prisées par le tourisme de nature, là encore on imagine que l’idée passera mal. Les habitants ont aussi des questions légitimes sur l’usine de production d’hydrogène et d’ammoniaque prévue à Stephenville. La province exige une enquête d’impact environnemental, en cours actuellement. Nul doute que les résidents inquiets pourront poser leurs questions et, espérons-le, y trouver réponse.

Reste que cette réunion au sommet Canada-Allemagne, sous le regard émerveillé du premier ministre Andrew Furey, m’a mise très mal à l’aise. D’abord, elle laisse entendre que le projet est une affaire conclue et que les travaux sont sur le point de commencer; ensuite, elle ressemble fort à du «tordage de bras» en renforçant le message lancé par la compagnie: «Il n’y a pas de temps à perdre». En clair, ne posez pas trop de questions, n’exigez pas trop des garanties environnementales, ne prenez pas le temps de réfléchir, sinon la chance va vous passer sous le nez et l’Europe ira se fournir ailleurs

Cette technique n’a jamais bien servi personne et pourtant, la revoici à l’œuvre. Tiens, au fait, Terre-Neuve-et-Labrador va-t-elle demander des redevances pour ce méga-projet, comme pour le pétrole? Allons-nous céder nos terres et notre vent pour rien du tout? Nous contenter de la promesse d’emplois spécialisés pour lesquels nos travailleurs locaux ne sont peut-être pas formés?

Comprenez-moi bien. Je ne suis pas contre le développement de l’éolien et de l’hydrogène dont on dit qu’elle est verte. Je trouve tout cela bien préférable à l’odieux projet pétrolier de Bay du Nord avec tout son potentiel de risques environnementaux. Mais ce n’est pas dans ma cour qu’on veut installer 164 éoliennes ou stocker de l’ammoniaque, alors je pense que les résidents de Port-au-Port ont le droit d’être pleinement informés sans qu’on leur fasse sentir qu’ils sont de mauvais terre-neuviens parce qu’ils ont des questions légitimes.