Quand les enfants deviennent des philosophes

Je vous propose deux œuvres très différentes l’une de l’autre, mais dont l’histoire est racontée à travers le regard des enfants. Il est question, entre autres, d’amour et de deuil.

Le livre des sœurs, Amélie Nothomb

Fraîchement sorti, le nouveau roman de la célèbre écrivaine belge met en scène la relation fusionnelle entre deux sœurs sur fond de musique rock. Depuis sa naissance, Tristane se sent délaissée par ses parents qui vivent un amour exclusif envers et contre tous. Rien ne semble venir troubler leur idylle, pas même la naissance de leur premier enfant. Ils sont de bons parents, mais plutôt indifférents, sans véritable attachement. Sa mère Nora dira même que sa petite fille est un peu «terne».

Plutôt silencieuse, Tristane qui souffre d’un manque d’amour se sent seule, devant la distance de ses parents. Elle préfère sa tante Bobette, alcoolique, et sa cousine Cosette dont elle est la marraine. Vivant dans un logement social avec ses quatre enfants, sa tante a une vie bien différente de celle de ses parents. «Tristane trouvait que tatie Bobette était pleine de caractère et qu’en sa présence on existait plus fort.»

Sa tante est certaine qu’elle deviendra présidente de la République. Dotée d’une grande intelligence et d’un potentiel immense, la petite fille voue un amour sans bornes pour les mots.

À l’âge de 5 ans, ses parents lui font le cadeau d’une petite sœur, Laetitia. Tristane promet à ses parents de s’en occuper. Un lien très fort se crée entre les deux soeurs. L’aînée couve d’amour la benjamine et l’entoure d’attention en veillant à tous ses besoins.

Chaque fois qu’elles se retrouvent après l’école et la crèche, c’est le bonheur total. Au fil des années, Laetitia devient une jeune fille lumineuse et pétillante, n’ayant pas froid aux yeux. Rêvant de devenir une chanteuse de rock, la jeune guitariste fonde un groupe Les Pneus avec sa sœur qui en est la bassiste et Cosette (batterie).

Les filles grandissent et on se retrouve dans les années 1980. Les Pneus connaîtront un succès mitigé. Si la cadette rayonne, l’aînée est mal dans sa peau, se sentant toujours un peu invisible aux yeux des autres. Tristane ira faire des études en lettres à la Sorbonne, non pas pour en faire une carrière, mais pour assouvir sa passion pour les mots et les livres.

Il est aussi question de deuil dans ce roman. Tristane entretient un dialogue complexe avec un être cher qu’elle a perdu. On retrouve dans ce 31e roman d’Amélie Nothomb des thèmes qui lui sont chers: troubles alimentaires, le rapport aux parents, des enfants aux personnalités complexes qui sont un peu en décalage avec leur âge.

Ce n’est pas tant l’histoire qui nous fascine, mais la manière dont la romancière nous la raconte dans un style vivant, agréable, sans superflu, privilégiant l’action.

Si c’est un plaisir de retrouver la plume aiguisée de l’auteure, je dois avouer que ce n’est pas son meilleur roman, si je le compare à des livres comme Stupeur et tremblements, Hygiène de l’assassin ou encore Biographie de la faim. Ça commence très bien, mais la seconde partie du roman m’a moins plu. Cela manque un peu d’émotions et c’est un peu tiré par les cheveux. (Albin Michel, 2022). ♥♥♥½

Le livre des sœurs d’Amélie Nothomb paru chez Albin Michel. – Image tirée du web La boite aux belles choses de Christine Arbour et Johanna Lezziero. – Gracieuseté Bouton d’or Acadie

La boite aux belles choses, Christine Arbour, illustrations, Johanna Lezziero

«Ma coquine grand-maman d’amour s’est envolée comme un papillon. Tout doucement, un matin gris chagrin où les nuages, grognons, vidaient leur dernier sac de flocons.» Ainsi s’ouvre ce magnifique album jeunesse illustré.

Il n’est pas toujours évident d’aborder la mort et la perte d’un être cher avec les enfants. Poétique, sensible et touchant, La boite aux belles choses permet de le faire avec délicatesse et justesse.

Une enfant raconte l’amour qu’elle a pour sa grand-mère décédée au printemps. Elle s’ennuie et elle aurait bien voulu que sa grand-maman Pauline, dont le nom rime avec comptine, ne fane jamais. Même si elle a bien essayé de faire sourire sa grand-maman, son coeur a cessé de battre, raconte-t-elle. La petite fille livre avec beaucoup de naturel ses émotions.

Elle pleure souvent depuis son départ. Or avec le temps qui passe, elle garde dans sa boîte à images les beaux moments passés auprès de sa grand-mère. Ainsi elle tente de guérir sa peine, comme quoi l’amour peut continuer à fleurir même au-delà de la mort.

«Si je ferme les yeux et que je pense très fort à grand-maman, elle vient parfois me retrouver dans mes rêves.»

Ce livre illustré avec beaucoup de douceur aborde des sujets comme l’importance de la mémoire, des liens entre les enfants et leurs grands-parents et le deuil. La boite aux belles choses est le deuxième album jeunesse de l’auteure d’origine gaspésienne, Christine Arbour. (Bouton d’or Acadie, 2020). ♥♥♥♥