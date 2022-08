Des médecins en burn-out

Des statistiques dévoilées par la Presse canadienne cette semaine et mettant à l’avant-plan le désespoir des médecins canadiens méritent qu’on s’y attarde avec toute notre attention.

On parle depuis des mois des difficultés que vivent nos soins de santé et les employés qui remplissent leurs rangs, comme d’un problème lointain qui allait se régler lui-même.

On ne se sent interpellé par la question que lorsqu’on est soi-même affecté, en passant de longues heures d’attente à l’urgence, par exemple, ou en voyant une chirurgie être remise à plus tard.

Puis on se plaint et on déshumanise les professions les plus humaines qui existent.

La vérité, c’est qu’en plus de manquer de bras, nos médecins sont épuisés, à bout de souffle et probablement complètement écœurés… Mais ils continuent de se tenir debout et de se présenter au travail comme ils le peuvent par bonne conscience.

Selon un sondage réalisé à l’échelle canadienne, plus de 53% des médecins canadiens ayant répondu au questionnaire éprouvent des symptômes d’épuisement professionnel et émotionnel.

Ce même sondage indique que près d’un médecin sur deux envisage de réduire ses heures cliniques durant les deux prochaines années.

C’est une situation qui m’inquiète grandement, car je ne vois pas de solution viable se dessiner par les dirigeants des réseaux de santé et du gouvernement en place.

Et les répercussions de l’épuisement des médecins et des infirmières, le manque de personnel criant chez Vitalité et Horizon et le peu d’engouement de la relève de s’installer dans la province se font déjà grandement ressentir.

On a qu’à regarder le nombre de patients décédés dans une salle d’urgence du Nouveau-Brunswick depuis les dernières semaines.

Ou les histoires d’horreur qui se sont déroulées dans les hôpitaux de la province depuis le début de la COVID-19.

Ce n’est pas le résultat de médecins ou de personnel incompétents, c’est selon moi la preuve d’une crise en soins de santé alimentée par une mauvaise gestion du secteur.

Puisque nous sommes la deuxième province au pays avec le plus haut nombre de cancers par 100 000 habitants et l’une des provinces avec le taux de vieillissement le plus élevé, je crois qu’on devrait en faire deux fois plus.

Deux fois plus de bourses d’études dédiées aux jeunes qui veulent poursuivre une carrière en santé.

Deux fois plus de places réservées aux sciences infirmières dans les universités.

Deux fois plus de sensibilisation et de consultations auprès de la population pour se préparer à affronter la crise de soins de santé.

Deux fois plus de bonnes conditions de travail, de primes, d’augmentation salariale, de reconnaissance et de soutien émotionnel envers les employés déjà en place.

Deux fois plus de recrutement à l’international, chez des professionnels parlant notre langue peu importe leur accent et leur couleur de peau.

D’ici là, je fais attention à ma santé et je prie le ciel qu’il n’y ait pas d’urgence chez un de mes proches, parce que ce n’est pas le temps d’être malade… surtout pas ici, au Nouveau-Brunswick.

Il faudra apprendre à prendre soin de nos médecins si on s’attend en retour qu’ils prennent soin de nous.