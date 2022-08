She-Hulk – Avocate: dépourvu d’intérêt

L’infantilisation des univers cinématographique et télévisuel Marvel se poursuit dans She-Hulk: Avocate, une série qui, après deux épisodes, n’offre absolument rien d’original ou d’intéressant.

Issue de l’imaginaire de Stan Lee, Jennifer Walters a fait ses débuts sur papier en février 1980 dans la série The Savage She-Hulk. Victime d’un accident, l’avocate Walters a reçu une transfusion de sang de son cousin Bruce Banner (alias The Hulk), héritant du même coup de ses pouvoirs.

Toujours à la recherche de nouveaux héros à porter à l’écran, les décideurs des studios Marvel se sont tournés vers She-Hulk, qui a droit à sa propre série télévisée d’une durée de neuf épisodes (les sept prochains seront mis en ligne à raison d’un chaque jeudi jusqu’à la mi-octobre).

La série a été créée par Jessica Gao, une femme dont la majeure partie de la carrière s’est déroulée dans le domaine de la télévision pour enfants et adolescents.

Sans surprise, le premier épisode nous explique l’origine des pouvoirs de She-Hulk (Tatiana Maslany) et ses efforts pour apprendre à les contrôler en compagnie de Smart Hulk (Mark Ruffalo, dans une version du Hulk que Bruce peut contrôler).

Assez drôle, mais loin d’être tordant, ce premier opus a de ça d’intéressant que l’accident à l’origine de la naissance de She-Hulk est un très bel hommage à la série Hulk des années 1980 (avec Bill Bixby et Lou Ferrigno).

Autrement, cet épisode ressemble à un cours de Hulk 101 qui permet aux nouveaux venus dans le vaste univers Marvel de bien comprendre dans quoi ils s’embarquent. C’est long et par moment ennuyeux, même si quelques gags touchent la cible.

Dans le 2e épisode, Jessica est embauchée par une (très louche) firme d’avocats qui tente de faire libérer Emil Blonsky (Tim Roth), alias le monstrueux Abomination.

On se souviendra que dans le film de 2008, avant même la naissance de l’Univers cinématographique Marvel, un Hulk interprété par Edward Norton avait été attaqué par l’Abomination. La créature se retrouve depuis en prison.

Premier constat avec She-Hulk: la série est totalement dépourvue de deuxième degré. Quelques tirades de Jessica sur les défis des femmes au travail et dans la société en général sont bien tournées, mais tout le reste manque solidement de subtilité.

L’humour est d’ailleurs très enfantin, une tendance de plus en plus lourde chez Marvel et renforcée par le plus récent film mettant en vedette Thor. Décevant quand on sait à quel point la finesse et l’intelligence de l’humour constituent la pierre d’assise de cette gigantesque franchise.

Heureusement, Tatiana Maslany est la personne toute désignée pour interpréter une Jessica/She-Hulk hautement désinvolte dont l’attitude «cool» offre un beau contraste avec le sérieux de son cousin. À l’instar du personnage de BD, Jessica brise souvent le quatrième mur, avec des résultats toutefois mitigés.

Au final, She-Hulk: Avocate est à l’image des séries télévisées Marvel des deux dernières années: si vous n’êtes pas un fanatique du héros du moment, vous ne manquez pas grand-chose.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Watcher

Maika Monroe dans une scène de Watcher. – Gracieuseté

C’est après un passage remarqué au Festival du cinéma indépendant de Sundance en janvier et une courte, mais acclamée, sortie en juin aux États-Unis que le suspense Watcher débarque sur nos écrans.

Huit ans après Slut (2014), la cinéaste californienne Chloe Okuno nous présente son deuxième long-métrage, Watcher (disponible en location, notamment sur Apple TV+).

Le film porte sur Julia (Maika Monroe; It Follows), une jeune Américaine qui déménage avec son conjoint, Francis (Karl Glusman), en Roumanie.

Contrairement à Francis, Julia ne parle pas roumain. Quand son mari s’absente de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps en raison de son travail, le mal du pays la gagne.

C’est alors qu’elle réalise qu’un homme qui vit dans l’immeuble situé en face du sien l’observe. Chaque soir. Julia commence alors à soupçonner que l’homme en question est le tueur en série qui sévit en ce moment à Bucarest et qu’elle sera sa prochaine victime…

La principale qualité de Watcher est son esthétisme. Okuno est parvenue à donner à son oeuvre une facture totalement unique fortement inspirée des années 1960. L’appartement de Julia et Francis rappelle une version communiste de celui de Rosemary et Guy du classique Rosemary’s Baby (1968).

Ce n’est d’ailleurs pas tout ce qu’Okuno a emprunté au chef-d’oeuvre de Roman Polanski. Le rythme, lent, est semblable, tout comme la trame narrative. Julia et Rosemary passent en effet par les mêmes étapes: ennui, stress et paranoïa en raison d’un mari absent et une menace diffuse.

En résulte une ambiance tendue, à la Rear Window (1954) d’Hitchcock, dans laquelle, à l’instar de Julia, on se sent isolé par la barrière de la langue et notre manque de connaissance des coutumes roumaines.

Le problème avec Watcher, c’est qu’à part être un intéressant hommage à deux des plus grands suspenses de notre temps, il a très peu à offrir.

Outre une très intense scène dans l’angoissant métro de Bucarest dans le troisième acte, le scénario est en effet dénudé de la moindre surprise. Pourquoi? Parce qu’il est pratiquement impossible d’innover dans le genre qu’est celui de la jeune femme en danger qui décide d’assurer sa propre défense parce que son entourage refuse de la croire.

En ce sens, The Invisible Man (2020) est bien plus achevé et original.

(Trois étoiles sur cinq)

Echoes

Bridget Monahan interprète deux jumelles très centrées sur elles-mêmes dans la série télévisée Echoes (Netflix). – Gracieuseté

J’ai le sentiment de me répéter, mais depuis deux ans et demi, Netflix semble se contenter d’être l’équivalent télévisuel de ce que McDonald’s est à la gastronomie. Dernière preuve en date: l’insipide série Echoes (Netflix).

Tel un Big Mac, l’emballage de cette série de sept épisodes attire l’oeil. Le département de marketing de Netflix a fait un superbe travail pour piquer notre curiosité avec la bande-annonce.

L’ingrédient principal d’Echoes, la comédienne Michelle Monaghan, est de plus bien connu et apprécié du public, ayant joué dans des films à grand déploiement comme Mission Impossible III (2006), Gone Baby Gone (2007) et The Bourne Supremacy (2004).

La prémisse a également de quoi mettre l’eau à la bouche. C’est l’histoire de deux jumelles identiques (Monaghan), Leni, une écrivaine de Los Angeles, et Gina, la copropriétaire d’un ranch de Virginie. Quand Gina disparaît dans des circonstances nébuleuses, Leni se glisse dans ses vêtements et sa vie afin d’essayer de comprendre ce qui a bien pu se produire.

Mon conseil: ne succombez pas à la tentation. Parce que Echoes n’a absolument rien d’un steak de boeuf Angus qu’on sert dans les grands restaurants.

J’ai probablement vu plus de 300 séries télévisées au cours des cinq dernières années. Et, avant Echos, je ne me souviens pas avoir eu autant envie que le personnage principal d’une émission meure rapidement.

Le fait est que Monaghan, dans la peau des deux soeurs, est impossible à aimer. Je n’arrive pas à croire que des gens dont le métier est de gérer des millions de dollars aient pu penser que quiconque pourrait s’identifier à ce duo de femmes égoïstes et inconscientes.

C’est lourd. C’est inutilement long. C’est tape-à-l’oeil. C’est mal écrit. C’est prétentieux. C’est surtout manipulatoire, dans le sens où les personnages s’entêtent maladroitement à mentir dans l’unique but de prolonger l’intrigue.

J’imagine aussi qu’on est censés être impressionnés de voir Monaghan se donner la réplique à elle même (avec deux accents différents). Cette technique cinématographique était toutefois révolutionnaire il y a 30 ans. Aujourd’hui, elle n’a plus rien d’excitant.

Bref, malgré ses décors idylliques, sa vedette connue, ses «grandes» questions philosophiques et son aura empreinte de mystère, ne vous laissez pas berner. Echoes est une série produite à la chaîne qui n’a absolument aucun raffinement.

(Une étoile et demie sur cinq)

À surveiller

The Patient

(Sur Disney+ mardi)

Endeuillé par le décès de sa femme, un psychiatre (Steve Carrell) est kidnappé par un tueur qui cherche de l’aide afin de contrôler ses pulsions meurtrières. Toutes les séries produites par Hulu sont excellentes ces derniers temps. Reste à voir si Carrell sera crédible dans un rôle extrêmement sérieux.

Love in the Villa

(Sur Netflix jeudi)

Dans cette comédie romantique, une jeune femme (Kat Graham) réalise que la villa qu’elle a louée en Italie est déjà occupée par un insupportable Anglais (Tom Hopper; Dickon dans Game of Thrones). Croyez-vous que l’amour sera au rendez-vous?

The Lord of the Rings: The Rings of Power

(Sur Prime Video jeudi)

Considérée comme la série télévisée la plus coûteuse jamais tournée, cette oeuvre nous transporte plusieurs millénaires avant Le Seigneur des Anneaux, à l’époque où Sauron a forgé les précieux anneaux.

Devil in Ohio

(Sur Netflix vendredi)

Cette série d’horreur marque le retour d’Emily Deschannels à la télévision commerciale. Celle qui a interprété Temperance Brennan pendant 13 saisons dans Bones personnifie ici une psychiatre qui tente de protéger la jeune victime d’une secte en l’accueillant dans sa résidence.