Sanna Marin: être première ministre et faire la fête

Dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on y voit la première ministre de Finlande Sanna Marin danser avec un groupe d’amis. Pour certains, ce comportement est peu convenable pour une cheffe d’État alors que pour d’autres, comme n’importe qu’elle citoyenne, Sanna Marin a le droit de fêter avec ses amis.

Sanna Marin a l’habitude d’alimenter son compte Instagram, souvent avec des photos prises lors de rencontres internationales, mais aussi des photos plus personnelles et même des égoportraits. Pourtant, cette vidéo où elle danse et fait la fête devait être privée et fort à parier qu’elle s’en serait bien passée.

Non seulement la vidéo a fait le tour du monde, mais elle a alimenté différentes rumeurs, notamment que la Première ministre était sous l’effet de la cocaïne. La rumeur a pris une telle ampleur que Sanna Marin a dû passer un test de dépistage, qui s’est avéré négatif, afin de dissiper tout soupçon.

Elle a admis avoir bu de l’alcool, mais de ne pas avoir manqué de jugement puisque c’était un vendredi soir et qu’elle n’avait pas de réunion à son agenda. Pourtant, certains se sont demandé si le poste de premier ministre n’exigeait pas continuellement, tout au long de son mandat, d’être en mesure, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et sept jours sur sept, de prendre des décisions judicieuses en cas de crise.

Les médias finlandais ont aussi publié une photo, prise à Kesäranta – la résidence officielle de la première ministre de Finlande – où l’on voit deux femmes s’embrassant et dénudant leur poitrine cachée par une petite pancarte où il est écrit «Finland». La photo a été publiée sur le compte TikTok de l’une des deux femmes, Sabina Särkkä, une influenceuse et mannequin.

Lorsqu’elle a été élue à la tête de la Finlande en 2019, Sanna Marin, alors âgée de 34 ans, était devenue la plus jeune cheffe de gouvernement du monde. Elle semble depuis, plus que les autres politiciens, subir les préjugés qu’on associe à la jeunesse.

Elle a parfois aussi essuyé des critiques sur sa façon de s’habiller. Elle avait par exemple été critiquée en 2020 en posant avec un blazer noir, sans rien dessous, pour le magazine «Trendi».

Plus récemment, cet été, elle avait aussi été critiquée pour ses tenues festives, dont une robe à paillettes, alors qu’elle assistait à des festivals de musique, sur des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. À chaque fois, des voix se sont élevées pour mettre en doute son professionnalisme et mettre en cause ses compétences dû aux choix de ses vêtements et son goût de la fête.

Ses opposants, notamment Riikka Purra, cheffe du parti d’extrême droite les Vrais Finlandais, profitent de la situation pour décrédibiliser la première ministre en l’associant à la drogue et au manque de jugement. D’un autre côté, Sanna Marin bénéficie d’une vague de messages de soutien, souvent joyeux et drôles.

Il est intéressant de noter que cette polémique est née sur les réseaux et qu’un élan de solidarité envers Sanna Martin a aussi pris naissance sur les réseaux sociaux. En appui à la première ministre, plusieurs femmes se sont filmées en train de danser et l’ont partagé sur Instagram et Twitter.

Sanna Martin tente de tourner la situation à son avantage. Elle plaide pour faciliter l’engagement des femmes jeunes et célibataires dans la vie publique de même que pour le droit des personnalités politiques à faire la fête.

Aujourd’hui les politiciens, et peut-être plus particulièrement les plus jeunes d’entre eux, savent qu’ils sont filmés et qu’une fuite peut arriver. Ils savent également qu’ils sont davantage exposés qu’autrefois et qu’une image ou une vidéo peut être amplifiée par les réseaux sociaux.

Autrement dit, faire la fête et prendre le risque que des images se retrouvent sur les réseaux sociaux peut être un risque calculé. Une fuite de ces images peut choquer une partie de l’électorat aux valeurs plus traditionalistes, mais peut aussi en séduire une autre, plus particulièrement les jeunes.

La scène politique finlandaise est très polarisée ce qui s’illustre notamment avec le parti d’extrême droite des Vrais Finlandais qui a rassemblé près de 20% des votes aux dernières élections de 2019. Ces fuites sur les réseaux sociaux permettront peut-être à Sanna Marin de conforter son image de politicienne décontractée, moderne et cool, mais elles contribueront sans doute aussi à polariser le débat à l’avantage de l’extrême droite.