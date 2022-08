Madelinot dans l’âme

Il faut que je vous parle de William, mon grand garçon de sept ans. William, comme beaucoup de jeunes de son âge, doit faire de son mieux pour évoluer dans une société où on leur en demande beaucoup. Les parents d’aujourd’hui poussent constamment leurs enfants par souci d’efficacité et de rapidité. Quand je vais le chercher au service de garde en fin d’après-midi, j’entends que des géniteurs pressés d’aller souper: «vite, vite, ramasse tes affaires. Allez!» Pas de «t’as passé une belle journée, mon chéri?» ni de «content de te voir». Rien. Pas étonnant que beaucoup d’écoles doivent composer avec des déficits d’attention, des problèmes d’attitude ou encore des troubles d’anxiété. Sans mettre toute la faute sur le dos des parents, disons qu’on n’aide pas beaucoup.

William navigue parfois dans ces eaux-là. Il arrive qu’un certain stresse guide ses faits et gestes sans qu’il puisse vraiment contrôler quoi que ce soit. Rien de dramatique. Rien de constant. Mais c’est toujours là, jamais bien loin de lui.

Toujours est-il que lors de mes récentes visites aux Îles avec lui, j’ai décelé une nouvelle cause potentielle à son anxiété: William est un Madelinot loin de chez lui. Même s’il n’a jamais vécu aux Îles. C’est dans sa génétique. Dès qu’on met le pied sur l’archipel, il devient une autre personne. Complètement. Ça lui prend quelques jours d’adaptation, mais après, ses angoisses le quittent comme chez l’enfant qui retrouve sa mère dans un centre d’achat après l’avoir perdu de vue. Parmi les endroits où il se sent le mieux au monde: au Café de la Grave, dans le parc entre chez papa et chez son oncle Stéphane et sur le bord de la mer.

D’ailleurs, cette année, ses premiers jours de vacances sur l’archipel n’ont pas été de tout repos; le changement d’environnement a beaucoup joué sur ses humeurs. Jusqu’à ce que je l’emmène sur le Sandy Hook et que je lui dise, les yeux dans les yeux: «William, ici, tu fais ce que tu veux. Courre, roule-toi par terre, crie! Mange du sable, si tu veux. La plage est à toi.»

Au début, incrédule, il n’osait pas aller bien loin et vérifiait constamment derrière lui pour voir si je le surveillais. Petit à petit, il a compris. Il a couru, il a roulé, il a crié. Et tranquillement, j’ai senti qu’il touchait quelque chose. Le repos. Intérieur.

Lui, qui peine à rester en place deux minutes chez lui, aux Îles, est capable de se tenir là, immobile sur une plage, à regarder l’horizon. William aime que ses yeux ne voient pas le bout. Ce qui permet à ses idées et ses pensées d’en faire autant. La mer le calme, le plante dans le sol; le vent fait le ménage dans sa tête. La mer le transforme, l’améliore, le rend bien. Comme moi, quand je remets les pieds dans mon vrai chez-moi. Un Madelinot, c’est bien connu, ça lui prend sa dose de sable et de sel pour être bien.

Pendant notre voyage, il a rencontré les chèvres des Biquettes en l’air. Ça a été un coup de foudre pour lui. Même qu’en sortant de là, il nous a tout de suite annoncé: «moi, quand je vais être plus vieux, je vais m’occuper des chèvres aux Îles de la Madeleine.» Je ne sais pas s’il le fera, mais je lui souhaite. Et ça continue de me dire que la ville n’est peut-être pas pour lui.

Il a besoin d’air, de grands espaces. D’un lieu où les consignes peuvent être levées un peu… un environnement adapté à son rythme. Parce que William, plus tu lui dis de faire ça vite, moins il le fait. Comme moi. Un Madelinot, c’est bien connu, ça n’a pas l’heure, ça a le temps.

William a tout son temps… et parfois même celui des autres.

Il a toujours aimé les histoires. À trois ans, il nous racontait tout le film d’Aladdin de Disney qu’il n’avait vu que quelques fois. Évidemment, il complétait ses souvenirs en imaginant des liens qui n’avaient pas eu lieu et en tournant certains coins ronds… comme le font plusieurs palabreux du Tim Hortons à Cap-aux-Meules à journée longue. Un madelinot, c’est bien connu, ce que ça ne sait pas, ça l’invente. Tout ce qui compte, c’est que l’histoire soit bonne. Comme William le fait depuis son premier jour.

William est un garçon accueillant, avenant, curieux. Il s’en fait pour les autres et voudrait que toutes les personnes autour de lui se sentent bien. Bref, plus je regarde ça, plus j’en suis convaincu: William est un Madelinot déporté qui n’a jamais vécu sur sa terre natale. Qui sait, un jour, peut-être…

On se r’parle!