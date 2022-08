Le Québec en campagne

Le Québec est fébrile: élection provinciale en vue! De l’avis général, la Coalition Avenir Québec (CAQ), le parti du premier ministre François Legault, au pouvoir depuis quatre ans, devrait sortir gagnant de ce scrutin, surtout qu’il trône, seul, au firmament politique. Et ce, depuis la dernière élection, en 2018. Il faudrait un miracle, ou un désastre, selon le point de vue, pour qu’il perde le pouvoir.

Ses quatre adversaires, PLQ, PQ, QS, et le Parti conservateur du Québec (PCQ), se partagent la portion congrue de la faveur populaire, tels quatre sardines alignées au fond d’une petite boîte métallique. Comment parviendront-ils, dans ce contexte, à se démarquer suffisamment de leurs adversaires?

Tout dépend de l’état de leur parti à l’heure actuelle.

***

Le Parti libéral. Il a gouverné le Québec pendant une très longue partie de son histoire. Il a connu ses heures de gloire, dans les années 1960, sous Jean Lesage qui, avec son «équipe du tonnerre», a jeté les bases du Québec moderne, notamment avec la nationalisation de l’électricité menée de main de maître par le ministre René Lévesque.

La Révolution tranquille est dès lors enclenchée; elle sera portée à son aboutissement sous le successeur de Lesage, Robert Bourassa. Depuis, le PLQ se contente de faire du surplace, un peu comme les libéraux du Niou-Brunswick qui patinent depuis Frank McKenna.

La cheffe actuelle, Dominique Anglade, élue par acclamation en mai 2020, en pleine crise pandémique, peine à l’Assemblée nationale à diriger une députation libérale réduite de moitié. Elle ne parvient pas à imprimer à son parti une direction forte et claire. Désorganisées et démobilisées, les forces libérales s’amenuisent et le parti se retrouve vraiment en très mauvaise posture pour cette élection.

***

Du côté du PQ, ça ne va pas mieux. Le parti n’est plus aujourd’hui que l’ombre du grand parti qu’il fut avant le tournant du siècle. Ayant hérité d’une poignée seulement de députés élus au dernier scrutin, son chef actuel, Paul St-Pierre Plamondon, bien qu’il soit expérimenté sur la scène internationale, souffre d’un déficit de visibilité, lui qui a refusé de siéger à l’Assemblée nationale depuis son accession à la tête du parti en octobre 2020. On ne prédit qu’un siège au PQ, c’est tout dire.

Pour l’élection, il mise le tout pour le tout: il affiche son identité souverainiste, il la proclame. Il tente de rapailler les indépendantistes purs et durs. Ou bien, il fait mieux que prévu, ou bien il mène son parti aux oubliettes. Le pari est lourd de conséquences.

***

Du côté de la gauche plus décomplexée: Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole et non chef du parti. On sent que cette formation a le vent dans les voiles, et il y a fort à parier qu’elle pourrait devenir l’Opposition officielle au lendemain de l’élection du 3 octobre prochain.

Parti officiellement souverainiste, il fait néanmoins peu de cas de cette aspiration, tout en proposant rien de moins qu’une révolution écologiste dont l’ampleur vertigineuse (ex: réduction irréaliste du taux de gaz à effet de serre) enlève beaucoup de crédibilité à son message. Il a adopté une vision woke de la société, sans pour autant l’afficher en grosses lettres, parce qu’il préfère consacrer une partie de son énergie de campagne à ne pas faire peur au monde, condition sine qua non pour accéder au rang d’Opposition officielle.

Enfin, du côté de la droite radicale: le Parti conservateur d’Éric Duhaime, un électron libre dont le style péremptoire fait le bonheur des humoristes et caricaturistes, et qui a réussi à fédérer les anti-vaccins, les insatisfaits, les jusqu’au-boutistes et autres complotistes libertariens qui ne jurent que par une sorte de gros bon sens apparemment capable de régler toute question politique à coup de sophismes tonitruants ou de quelques onomatopées truculentes.

***

Ce tableau, vite tracé, permet quand même d’imaginer que la campagne risque d’être fort animée, d’une part à cause du brasse-camarade auquel se livreront les quatre formations d’opposition pour déstabiliser le premier ministre Legault, et pour s’assurer de terminer bon deuxième.

Parce que c’est là que la joute aura lieu: qui deviendra l’Opposition officielle. C’est l’enjeu. Et s’il apparaît que l’une de ces formations prend du poil de la bête pendant la campagne, on peut s’attendre à ce qu’elle devienne également une cible pour les autres oppositions. Auquel cas Legault et la CAQ devraient éviter de prendre parti, car il n’y a rien de mieux pour un parti au pouvoir que de laisser ses adversaires se tirailler pendant une élection!

***

Ce qui me frappe dans le portrait de groupe de formations politiques actuelles du Québec, ce sont leurs filiations entrecroisées. René Lévesque a quitté le PLQ pour fonder le PQ. Le PQ a donné naissance à QS. François Legault a quitté le PQ et a fondé la CAQ. Éric Duhaime du PCQ a milité pour le PQ et le Bloc. Dominique Anglade du PLQ était une fondatrice de la CAQ.

Le PQ est en perte de vitesse, certes. Mais il survit dans ses rameaux que sont QS et la CAQ où se sont réfugiés nombre de souverainistes plus centristes déçus du PQ (et de fédéralistes nationalistes déçus du PLQ).

Il ne faut donc pas d’étonner que les deux plus vieux partis, le PLQ et le PQ, s’étiolent inéluctablement.

***

D’ailleurs, en proposant de mettre de côté la sempiternelle querelle souverainiste-fédéraliste qui plombait toutes les élections provinciales auparavant, Legault a rendu un grand service au Québec: il a remis les pendules électorales à l’heure, provoquant un rebrassage des cartes qui a permis de refonder la configuration politique à l’Assemblée nationale.

Et ce sont ces forces qui sollicitent aujourd’hui l’appui des électeurs du Québec. On revient à des formes électorales plus conventionnelles: des candidatures allant de gauche à droite. Cela permet aux électeurs de se faire une idée plus claire et plus juste des enjeux et des choix qui s’offrent à eux.

Quant à la rivalité fédéraliste-souverainiste, l’avenir se chargera bien de la remettre au programme le moment voulu.

Han, Madame?