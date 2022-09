Dans les profondeurs de la mer

On plonge cette semaine dans deux œuvres singulières. Tout d’abord le récit du plongeur en apnée Guillaume Néry qui se confie sur sa passion pour les profondeurs de l’océan. En chanson, Jérôme Minière continue de nous étonner avec sa poésie musicale.

Nature aquatique, Guillaume Néry

J’ai toujours été fascinée par les récits d’explorateurs, d’aventuriers et d’athlètes de haut niveau qui affrontent leurs peurs et qui se confrontent à leurs propres limites, à la nature et ses dangers. De plus, j’aime l’eau, je ne pourrais pas m’en passer. Ce récit du célèbre apnéiste français qui explore les profondeurs de l’océan a tout de suite piqué ma curiosité. On plonge avec lui et on découvre cette nature, sans pour autant prendre de risque comme lecteur.

Champion français d’apnée, il a battu à quatre reprises le record du monde d’apnée en poids constant (descente et remontée à la seule force de ses bras et de ses pieds avec ou sans palmes).

Le 10 septembre 2015, alors qu’il tentait un record du monde en plongeant à 129 mètres au large de Chypre, il a été victime d’un accident où il a frôlé la mort. Guillaume Néry a failli tout arrêter. Cet accident a été un tournant dans sa vie. Il a arrêté la compétition.

Lorsqu’il se décide à replonger, ce n’est plus la quête des records qui le motive, mais la passion pour l’océan qui devient son paradis. Ce recul lui permet de redécouvrir son amour inconditionnel pour la mer qu’il entretient depuis l’enfance. Le livre s’ouvre sur son accident pour ensuite remonter le temps.

Le plongeur revient sur son enfance, ses débuts, et ce qui l’a amené à choisir l’apnée au poids constant. On apprend dans ce livre qu’il y a différentes techniques et pratiques de plongée. Vous vous souvenez certainement du film Le Grand Bleu de Luc Besson. Dans cette œuvre, les plongeurs descendent avec l’aide d’un appareil lesté et ne peuvent remonter à la surface qu’avec un parachute gonflé d’air. Cette discipline est dangereuse puisque la vie des plongeurs dépend du matériel. Tandis que Guillaume Néry pratique l’apnée en poids constant. On se demande même à certains moments s’il n’a pas des branchies à la place des poumons puisqu’il peut rester immergé au-delà de trois minutes.

Non seulement, on en apprend sur la plongée et sur le parcours de cet athlète hors norme, mais c’est aussi une belle réflexion sur la vie, sur la réussite, la nécessité de prendre son temps, remettant ainsi en question ce désir de compétition et de l’emporter toujours sur l’autre. Il nous fait découvrir une famille de plongeurs portée par la solidarité et l’entraide. Le récit honore la nature qui nous entoure. C’est une véritable ode à la mer. «Allongé sur l’eau, je dirige toute mon attention sur la qualité de ma ventilation, j’abandonne mon corps aux mouvements de la mer…. »

«Dans l’apnée comme dans ces pratiques, je vois une métaphore intéressante. J’y trouve une inspiration. L’espoir d’une trajectoire à emprunter au plus vite par l’Humanité», mentionne-t-il.

Être dans l’eau est devenu pour lui un art de vivre. «Je ne suis pas un marin, je suis un sous-marin.»

Il propose même de renommer La Terre Planète Mer ou Océan, puisque c’est le bleu qui en fait sa singularité. Nature aquatique est son quatrième livre.

Vous pouvez aussi visionner son très beau court métrage One Breath Around the World (2019) réalisé avec sa conjointe Julie Gautier. (Arthaud, 2022)

La mélodie, le fleuve et la nuit, Jérôme Minière

À sa façon, Jérôme Minière est aussi un aventurier puisqu’il propose une musique qui ignore les impératifs commerciaux, s’éloignant ainsi des produits formatés. Tout est dans la finesse et dans la subtilité sur ce nouvel album immensément poétique. «Nous traversons des lieux et des moments / Notre pas toujours changeant / Nous tient lieu d’horizon / À peine plus dense que l’ombre des nuages / Rêver sur le lit de rivières endormies / Danser sur la géographie.»

Le musicien navigue entre le folk, la pop intimiste, l’électronique, le jazz, le hip-hop, la chanson française, les rythmes latins et le parlé-chanté, sur des arrangements soignés. L’auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine française s’est entouré de plusieurs collaborateurs, dont Philippe Brault afin de mener à bon port ce nouvel opus, puisant ainsi dans diverses influences musicales.

Ngabo, José Major, sa fille Fé et bien d’autres artistes collaborent à cette réalisation très achevée.

Avec sa voix de soie, qui se fait discrète, l’artiste nous offre une œuvre qui fait du bien, nous enveloppe, tout en étant ancrée dans le monde actuel. La chanson Cairo qui m’a séduite dès la première écoute ouvre cette collection de 14 titres. Elle nous donne envie de poursuivre le voyage.

La mélodie, le fleuve et la nuit qui complète un cycle de trois albums (Une clairière et Dans la forêt numérique) est très réussi. Une œuvre et un artiste à découvrir. Jérôme Minière a fait paraître une douzaine d’albums. ◊