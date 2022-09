Merci Martin

Le décès de Martin Arseneau, la semaine dernière, m’a profondément attristée. Acadien convaincu – il était originaire de Saint-Rose et très fier de ses racines – il est parti bien trop tôt, à peine dans la quarantaine, alors qu’il avait encore tant à nous offrir.

Martin était de ceux et celles qui œuvrent souvent dans l’ombre et y abattent une somme phénoménale de travail. À la Société Nationale de l’Acadie, puis au CMA 2014 et, depuis plusieurs années, à Réseau Ontario, Martin ne craignait jamais sa peine pour faire briller ce que nous avons de meilleur.

Il avait son Acadie et sa francophonie chevillées dans le cœur. Toute sa carrière leur était dédiée et je pense qu’il n’aurait jamais été heureux ailleurs, même avec un bien meilleur salaire.

Martin Arseneau faisait partie de cette vague de jeunes qui, au début des années 2000, dès leur entrée dans le monde du travail, ont occupé des postes importants dans nos organismes, nos évènements ou nos institutions, faisant ainsi mentir tous ceux qui se lamentent sur une jeunesse soi-disant léthargique et manquant de conviction.

Faisant mentir aussi ceux qui qualifient cette même jeunesse de «future relève», alors qu’ils sont déjà à pied d’œuvre, au milieu des plus âgés, enrichissant l’effort collectif par leurs idées, leur vision et leur enthousiasme.

En Acadie, l’arrivée en masse de cette jeunesse motivée, bien formée, connectée et pleine d’énergie, a donné à nos organismes un coup de jeune dont ils avaient grand besoin. Aujourd’hui, ces mêmes jeunes continuent leur ascension, comme Martin qui avait mis ses talents aux services des artistes et de la communauté franco-ontarienne. Ce sont aujourd’hui des Acadiens et des Acadiennes influents qui, où qu’ils aillent, portent en eux leur patrimoine, l’évoquent avec éloquence et servent notre Acadie du fond du cœur dans toutes sortes de domaines.

Vous ne les connaissez peut-être pas, comme vous ne connaissiez peut-être pas Martin, parce qu’ils n’ont pas nécessairement la tribune ni le micro. On les prend trop souvent pour acquis, on les remarque peu parfois, mais un décès suffit pour nous rappeler l’importance de leur contribution.

Bon repos Martin et merci pour tout!