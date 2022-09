Ces enseignant.e.s qui changent le cours de notre vie

Les gens sont rentrés de vacances, le temps se rafraîchit lentement et le rythme reprend son cours au travail: c’est bel et bien le temps de la rentrée.

Cette année sera bien spéciale pour moi puisque mon seul et unique enfant fera sa grande entrée à la maternelle. J’ai donc gouté à mon tour aux listes de matériels scolaires, j’ai noté les initiales ESB sur près de 60 crayons de couleur à colorier et je me prépare mentalement à concocter mes premières boîtes à lunch.

Éliott, lui, a déjà choisi les vêtements qu’il enfilera le 6 septembre au matin, parce qu’il veut que ses futurs amis le trouvent beau. Imaginez-vous!

Alors voilà. Je suis excitée et à la fois nerveuse de cette grande étape qui commence pour nous et son enseignante, Mme Brigitte. L’école et les obstacles qui l’accompagneront ces prochaines années construiront la version adulte du beau garçon que j’aimerais garder tout petit à jamais.

Je me souviens très bien de mon primaire, lorsque j’avais son âge. J’étais timide, je manquais de confiance en moi et les autres me marchaient dessus constamment. J’avais peur de parler en classe. J’avais peur de faire trop de bruit.

Puis un jour, je suis entrée en 6e année à l’école Le Tremplin et j’ai rencontré Mme Denise McWilliams. Non seulement elle a vu en moi un potentiel que personne d’autre ne voyait, mais elle m’a appris à travailler et à peaufiner mon aisance en français et en communication écrite.

Je venais enfin de découvrir une force qui m’était propre à moi et que je pouvais développer.

Cette confiance que m’a accordée Mme McWilliams, ces mots gentils qu’elle m’a soufflés et l’attention qu’elle a bien voulu m’accorder ont tracé la voie vers la femme que je suis devenue 15 ans plus tard: la fille qui a toujours la plume à la main, qui s’amuse en écrivant, qui vous rédige aujourd’hui ces mots dans l’Acadie Nouvelle.

J’ai été tout aussi choyée à la polyvalente W.-A.-Losier, où Mme Angèle et Mme France m’ont accordé de leur temps et de leur énergie débordante lorsque j’ai décidé de créer un comité de justice sociale à l’école. Elles m’ont d’ailleurs suivies dans la suite de mon parcours et nous avons gardé de bons contacts depuis les dix dernières années.

Tout comme Mme Josée, enseignante d’histoire à la même école. Une femme dynamique et passionnée qui nous a fait découvrir les événements marquants du monde en se déguisant des plus beaux costumes d’époque. Je n’oublierai jamais la joie que l’on ressentait après une heure passée à ses côtés.

Les enseignant.e.s ne savent pas toujours le rôle qu’ils jouent dans la vie d’un enfant, ils ne font que de leur mieux au jour le jour et tentent de donner un peu d’eux-mêmes à tous les élèves qui partagent leur classe.

Ces humains remplissent parfois le rôle de parents, de conseillers, d’amis. Ils aident à tracer la voie vers des générations engagées tout en formant les décideurs de demain. Ces enseignant.e.s méritent qu’on leur donne toute notre reconnaissance.

Aux enseignant.e.s, bonne rentrée et merci!