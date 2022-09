Joe Biden et Dark Brandon

Les «mèmes» prennent la forme d’une image, fixe ou animée, accompagnée d’une citation souvent humoristique, et sont largement diffusés sur les réseaux sociaux. En politique, ils sont généralement utilisés pour décrédibiliser un adversaire, mais peuvent aussi être détournés à l’avantage du politicien ridiculisé comme vient de le démontrer le président américain Joe Biden avec le «mème» Dark Brandon.

Pour bien comprendre le sens de ce «mème», il faut revenir en octobre 2021 en Alabama, lors d’une course automobile du circuit Nascar où la foule scandait «Fuck Joe Biden», mais la journaliste qui a interviewé le gagnant, Brandon Brown, a déclaré que la foule scandait plutôt «Let’s go, Brandon!». Depuis ce temps, certains militants républicains, plus particulièrement ceux de tendance trumpiste, affichent le slogan «Let’s go, Brandon» qui se veut une insulte codée envers Joe Biden, sur des casquettes, des t-shirts et des drapeaux.

Dans la culture web, le «mème» est souvent une image, avec un message humoristique, qui se diffuse au sein de communautés en ligne, notamment via les réseaux sociaux, et qui peut être modifié et adapté en fonction des publics. Ainsi, dans des communautés en ligne très proches de l’ex-président américain Donald Trump, notamment sur les sites web 4Chan et Reddit, on y a vu l’apparition de Dark Brandon pour décrédibiliser Joe Biden.

Alors qu’on tentait de le ridiculiser en l’appelant «Brandon», les équipes de Joe Biden ont tenté de détourner à leur avantage le «mème» en récupérant le personnage de Dark Brandon pour en faire une sorte de super héros démocrate. On utilise l’image de Joe Biden, sous les traits de Dark Brandon avec des rayons lasers rouges à la place des yeux, afin de présenter les bons coups du Parti démocrate sur des «mèmes».

Par exemple, pour souligner l’adoption au Sénat du projet de loi sur le climat, Megan Apper, une conseillère de la Maison-Blanche, a tweeté un «mème» de Dark Brandon. Le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy a aussi tweeté un «mème» de Dark Brandon.

On tente donc de détourner un «mème» et même d’en faire un outil de campagne. Cela permet à l’équipe de Joe Biden de montrer qu’ils ne se prennent pas au sérieux et qu’ils apprécient l’humour.

L’objectif de communication est aussi de tenter de profiter de l’attention qu’attire sur lui le «mème» et amener des électeurs potentiels à s’intéresser aux politiques publiques du Parti démocrate, notamment en ce qui concerne les changements climatiques et le contrôle des armes à feu.

Cette attention peut être relativement grande dans la mesure où la raison d’être du «mème» est de devenir viral. Les conseillers de la Maison-Blanche, particulièrement les responsables numériques, connaissent bien les réseaux sociaux et se doutent bien que le «mème» de Dark Brandon va créer une certaine frénésie dans le milieu du web.

À première vue, cela peut sembler trivial, voire une perte de temps, d’inclure des «mèmes» dans une stratégie média d’un politicien. Cependant, ce serait oublier que le monde virtuel a de plus en plus d’impact sur le réel, et c’est aussi le cas en politique.

Une campagne politique, qu’elle se fasse de porte-à-porte, dans les médias ou sur Internet, a toujours le même but, soit d’attirer l’attention, idéalement d’intéresser et tenter de convaincre l’électeur. Le «mème» politique joue le même rôle.

Toutefois, le «mème», bien qu’il ait un message politique, se limite souvent à une phrase. Il ne permet donc pas la complexité et peut donc aussi contribuer à l’appauvrissement du débat politique.

Aux États-Unis, particulièrement depuis la campagne présidentielle de 2016, c’est Donald Trump qui a popularisé le «mème» en politique. On peut même dire, vu le nombre de «mèmes» qu’il a publié sur ses propres réseaux sociaux, qu’il est le premier «mème-président».

Le «mème» sert autant à rigoler qu’à soutenir la propagande ou la contestation du pouvoir en place. Toutefois, la stratégie des démocrates et de Joe Biden d’utiliser le «mème» pour communiquer des messages politiques est une lame à double tranchant.

Si le «mème» permet de capter l’attention d’un électeur et l’incite à s’informer sur une politique, c’est un succès. Cependant, si la politique devient une guerre de «mèmes», comme on parlait autrefois d’une «guerre de slogans», le débat politique s’en trouvera encore une fois appauvri.