Aux religieuses… encore!

Au début de l’été, j’avais offert des fleurs aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. En cette fin de saison, une autre congrégation mérite notre attention: les Filles de Marie-de-l’Assomption vont célébrer leur centième anniversaire de fondation jeudi prochain, le 8 septembre.

J’ai déjà parlé de leur apostolat, de ce qu’elles représentent pour l’Église et de mon amour pour elles. Je pensais l’avoir suffisamment fait pour ne pas avoir à reprendre un énième hommage de ma part pour leur oeuvre en Acadie.

Je me suis ravisé en retrouvant une entrevue accordée à Radio-Canada par le Père Clément Cormier, fondateur de notre université. Il disait: «Sans les communautés religieuses de femmes, je crois que c’en serait fini de la francophonie en Acadie. Elles ont non seulement sauvé la langue, mais elles ont participé à la croissance et permis la survivance du peuple en exerçant une influence non seulement sur les femmes et sur l’élite, mais sur la masse».

L’historien Robert Pichette qui a recueilli ce message renchérit: «À ces légions de femmes, l’Acadie est redevable d’être encore en vie. On ne saurait exagérer l’importance du rôle qu’elles ont joué en enseignement ou en soins hospitaliers.»

C’est précisément en éducation que les Filles de Marie-de-l’Assomption ont laissé leur marque. En 1922, le curé de Campbellton déplorait l’absence d’éducation religieuse en français dans sa paroisse. Le système scolaire, dominé par les anglophones, était vecteur d’assimilation.

Mgr Melanson décida donc de construire une école et se mit à la recherche d’une communauté pour en assumer la charge. Il alla jusqu’en France, et n’en trouva pas. Il rassembla alors 14 jeunes filles; au bout d’un an, il en restait suffisamment pour ouvrir un noviciat. Ce fut le début d’une grande œuvre.

Mgr Melanson voulait des femmes avec «l’étoffe du pays» pour aller dans les petites localités, là où peu de professionnels voulaient aller. Après avoir enseigné dans nombre d’écoles, ces religieuses se sont engagées dans les paroisses et les ouvroirs pour prendre soin des pauvres. Partout, elles ont laissé un parfum de dévouement. Elles sont même allées le porter aux Philippines dès 1954. C’est là que se trouve l’avenir de leur communauté.

La réussite des communautés religieuses repose sur un sens aigu du devoir: chacune trouvait un travail adapté à ses capacités. Ce que certains considéraient comme de lourds sacrifices, elles le voyaient comme des vertus à développer pour participer à une œuvre collective. Administratrices hors pair, elles ont mis sur pied un système hospitalier et éducatif. Il y a plus d’une génération qu’elles n’en ont plus la charge; à vous de juger si nous réussissons à faire mieux qu’elles.

La «grande noirceur» décriée chez nos voisins n’était peut-être pas si noire qu’on le laisse croire. Dans un contexte de noirceur, personne n’est plus en mesure de discerner les bonnes œuvres. Celles-ci sont plus nombreuses que les échecs qui nous attristent et que nous déplorons.

Nous parlons des religieuses. En général. Nous parlons des œuvres de toute une communauté. Beaucoup de gens voient les religieuses comme un amalgame indifférencié. Cela peut faire oublier que ce groupe est formé de personnes uniques. Chacune avec son histoire et son expérience de vie.

Derrière les traits communs et les airs de famille, il y a les spécificités de chaque personnalité. Aucun apostolat n’est vécu de la même façon. Même à l’intérieur d’une seule congrégation. Chacune y apporte sa couleur. Chacune vit ses combats d’une manière unique. Aujourd’hui, je ne veux pas seulement rendre grâce pour toutes les religieuses. Je veux rendre grâce pour chacune d’elles.

Il n’y a plus de couvents. Ou si peu! Les religieuses habitent dans des résidences qui ne leur appartiennent plus. On n’y entend plus les airs grégoriens et le cliquetis des chapelets, on ne voit plus les longs voiles noirs et les cornettes; on ne sent plus la cire des planchers ou l’odeur de la cuisine.

La tentation de la nostalgie peut rôder. Certaines regrettent la poésie des couvents. Or, vouloir revenir en arrière, ce n’est pas être fidèle à l’avenir. Si on le faisait, ce serait trahir l’œuvre des religieuses. Elles ont travaillé pour nous faire progresser et nous donner des moyens modernes pour enseigner et soigner. Elles ont répondu aux besoins spécifiques de leur époque; elles ont formé des générations en leur apprenant à s’inscrire dans leur réalité contemporaine. À nous de poursuivre.

«Dieu fait toutes choses nouvelles». C’est ce que les habitants de Campbellton se sont dit il y a 100 ans. Il continue d’agir. À notre tour de le voir et l’annoncer.

Cette semaine…

Reçu quelques messages à la suite de la chronique sur la gentillesse, samedi dernier. Soucieuses du développement intégral, les religieuses avaient ce souci de transmettre un code de courtoisie et de savoir-vivre. Il y a plus que la littératie ou la numératie qui sont gage de réussite en éducation.

Participé à la neuvaine à la bienheureuse Dina Bélanger (dont c’était la fête dimanche) à Lamèque. Ce sont les Religieuses de Jésus-Marie qui animent depuis des années le sanctuaire. Après des années consacrées à l’éducation, elles poursuivent leur apostolat de diverses manières sur les îles acadiennes.

Salué Sr Adèle Morin qui prépare son retour à la maison-mère à Moncton. Son départ met fin à 99 années de présence des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Petit-Rocher. Une page d’histoire se tourne dans la vie de la communauté, du village, d’une femme.

Vu des cours d’école et des campus remplis de voitures cette semaine. La rentrée se prépare. Je connais plusieurs religieuses qui vivent intensément ce temps de l’année. Elles s’unissent au personnel en offrant leur vie de prière. Les enseignants connaissent-ils leur privilège d’être portés par la prière de celles qui les ont précédés?