Ils sont où, les travailleurs?

Peu importe le secteur dans lequel on exerce, il n’a peut-être jamais été aussi facile de se trouver un gagne-pain. Les candidats peuvent aujourd’hui magasiner un emploi comme un enfant cherchant ses prochains jouets dans le catalogue de Noël Sears.

Partout où on lève les yeux, dans les commerces, les magasins et même sur Facebook, on voit circuler des tonnes d’offres d’emploi chaque semaine.

Vous n’êtes pas heureux de vos conditions de travail? Avec un peu d’efforts, vous pourrez en trouver un autre en l’espace de quelques semaines, voire quelques jours.

Profiter de la pénurie de main-d’œuvre est un luxe que seule notre époque a pu s’offrir pleinement.

Mais pourquoi y a-t-il autant de postes affichés et si peu de gens pour les combler?

Chaque fois que je suis affectée par le manque de personnel dans un magasin ou un commerce, je ne peux m’empêcher de me demander où sont passés les travailleurs.

Certes le monde du travail a été sévèrement secoué par la pandémie, mais les gens n’ont pas pu disparaître. Ils ont toujours besoin de se nourrir, de se loger, encore plus maintenant que les coûts de la vie augmentent.

Et pourtant les entreprises patinent et cherchent à combler leurs rangs d’employés fiables en utilisant leurs meilleures tactiques de séduction.

C’est une inversion des rôles entre employeurs et main d’œuvre et des changements radicaux dans les besoins personnels de la classe ouvrière qui n’auraient pas eu lieu sans la pandémie.

Plusieurs professionnels en ressources humaines admettent percevoir de lourdes transformations dans les besoins des salariés, ceux-ci cherchant pour la première fois un réel équilibre entre la vie personnelle et le travail.

Ce changement de conscience dans la société perturbe l’idée imposée depuis des générations que plus d’argent équivaut à plus de bonheur.

On cherche maintenant du temps, des assurances maladie, des congés payés. Un horaire véritablement flexible. L’option de faire du télétravail et de passer du temps au confort de son chez-soi. Le maintien de sa santé mentale et physique et celle de ses proches.

Finies les semaines de travail à 70 heures, sans régime d’assurances, pour un employeur bête comme ses deux pieds. Les gens veulent travailler pour vivre et plus le contraire.

La place des RH

Les relations humaines n’ont jamais eu autant d’importance dans les milieux de travail et les patrons doivent maintenant porter des gants blancs pour traiter des problèmes qui touchent leurs salariés.

Des amis dirigeants d’une entreprise m’ont avoué travailler toutes les fins de semaine puisque leurs employés ne veulent plus. «Ils me menacent d’aller voir ailleurs si je les mets sur l’horaire de weekend, c’est rendu que c’est pas mal eux [le personnel] qui mènent icitte.»

Les employés sont peut-être chanceux d’avoir du choix, mais ils ont tout de même la responsabilité de s’investir dans leur travail s’ils sont rémunérés. Il est important qu’on ne perde pas notre intégrité en cours de route.

Pour qu’une relation soit durable et que l’employé se sente valorisé et veuille donner son 100%, c’est un peu comme en amour: il faut que les deux s’investissent pour que ça marche.