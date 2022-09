Les avantages de la planification des repas

Avec l’été qui tire à sa fin et le retour à l’école et au travail, plusieurs souhaitent alléger leurs tâches quotidiennes, dont la préparation des repas. Si cette tâche vous accable parfois, sachez que vous n’êtes pas seule! En effet, la personne qui a la charge de cuisiner se surprendra à réfléchir plusieurs fois par jour aux différents types de repas qu’elle pourrait servir aux membres de sa famille.

Heureusement, le fait de prévoir les repas de la semaine apporte de nombreux bienfaits chez la personne qui cuisine. Si vous n’êtes pas tout à fait persuadé de la pertinence de planifier vos repas, laissez-moi vous en convaincre!

Comment planifier des repas

Planifier des repas, c’est sortir vos livres de recettes, consulter Internet, vous asseoir à la table et mettre sur papier les repas que vous souhaitez cuisiner durant la semaine à venir, ce qui comprend les déjeuners, les dîners, les soupers et les collations.

Vous pouvez choisir de faire cette tâche en partie (planifier uniquement des soupers) ou en totalité (planifier tous les repas). Une fois que vous avez planifié vos repas, faites l’inventaire des armoires, du frigo et du congélateur, puis ensuite, dressez une liste d’épicerie spécifique aux plats que vous cuisinerez.

Votre objectif doit être de trouver la méthode qui réponde à vos besoins, et qu’elle soit l’occasion de faire des découvertes culinaires et d’avoir du plaisir. Même si le travail vous paraît ardu, rassurez-vous! La méthode deviendra de plus en plus facile si vous vous faites confiance!

Une fois la semaine terminée, ne jetez surtout pas votre planification de menus. Rangez-la plutôt dans un dossier, que vous pourrez réutiliser au cours des prochaines semaines.

Maximiser les achats et réduire le gaspillage alimentaire

Le fait de savoir ce que vous mangerez au cours de la semaine vous permet de dresser une liste précise, et par conséquent, d’acheter uniquement ce dont vous avez besoin.

Résultat: moins de gaspillage à la fin de la semaine!

Si vous souhaitez profiter de quelques rabais à l’épicerie, vous pourriez toujours apporter des changements à votre menu de la semaine ou congeler les surplus.

Alimentation plus saine

Le fait de planifier favorise grandement l’acquisition de saines habitudes alimentaires. En effet, cela vous permet aussi d’atteindre plus facilement vos objectifs.

Par exemple, si vous souhaitez manger davantage de fibres alimentaires, il vous suffira de mettre des aliments qui en sont riches plus souvent dans votre planification. Faites de même pour les légumes, les fruits, les grains entiers, les aliments protéinés et l’eau. Si vous souhaitez en consommer davantage, planifiez-les au menu!

Autre aspect non négligeable de la planification: elle réduit grandement la nécessité de recourir aux aliments «prêts à servir» ou de la restauration.

Économie de temps à l’heure des repas!

Autre grand avantage de la planification: elle élimine bien des soucis à l’heure des repas. En sachant exactement ce qu’il y a au menu, vous pouvez vous mettre à la tâche dès votre arrivée.

Et si vous souhaitez pousser l’expérience plus loin, effectuez, la veille, quelques-unes des tâches telles que trancher et faire mariner le tofu, couper les légumes, cuire le riz sauvage, sortir les aliments, les casseroles et appareils nécessaires.

Personne ne souhaite arriver fatigué à la maison, en compagnie d’une marmaille affamée, sans savoir ce qu’on servira pour souper!

En espérant vous avoir donné le goût de planifier votre menu de la semaine, en partie ou en totalité, je vous souhaite un excellent mois de septembre!