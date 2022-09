La fin d’un règne

Le 8 septembre dernier, après plus de soixante-dix-ans de règne, la reine Elizabeth II est décédée. Les multiples réactions à travers le monde témoignent non seulement de son immense notoriété, mais font également remarquer qu’elle était un formidable instrument de «soft power» pour le Royaume-Uni.

L’annonce de son décès a été couverte par les médias partout sur planète. Du New York Times au El País, du Corriere della Sera au Monde en passant par L’Acadie Nouvelle et, bien évidemment, le Guardian, le Financial Times et les principaux quotidiens britanniques, le portrait de la reine s’est retrouvé à la une des journaux sur tous les continents.

À travers le monde, on a assisté à des marques de respect pour souligner le décès de la souveraine. Par exemple, le siège des Nations Unies à New York a observé une minute de silence, la tour Effel à Paris a éteint ses lumières, la Maison Blanche à Washington a mis son drapeau en berne et le Parlement canadien à Ottawa a été illuminé en bleu royal avec une projection du monogramme royal.

La reine Elizabeth II était probablement la femme qui a été la plus photographiée dans le monde. Il faut dire que la couronne britannique a su utiliser l’image, notamment la télévision dès le couronnement d’Elizabeth II en 1953, comme outil de communication.

Bien que la couronne britannique n’y fût pour rien, plusieurs œuvres de fiction, notamment cinématographiques, ont aussi joué un rôle dans l’image de marque de la reine. La série The Crown sur Netflix a été vue partout sur la planète et a permis de donner une image plus moderne et surtout populaire à l’institution.

Parmi ce concert d’éloges, il est intéressant de remarquer qu’il y a également eu quelques commentaires plus acerbes provenant principalement d’anciennes colonies britanniques qui ont rappelé les épisodes tragiques de l’histoire de l’empire colonial britannique que la reine symbolisait. L’Acadie ne fait pas exception comme on l’a justement rappelé dans les pages de L’Acadie Nouvelle.

Tout au long de son règne, au sein de la monarchie constitutionnelle britannique, le rôle de la reine était symbolique. Ce rôle, bien que symbolique, aura tout de même été un formidable outil de communication pour le Royaume-Uni parce que la reine Elizabeth II l’a bien joué.

La reine a su exercer un «soft power» à la fois sur la scène internationale et au sein de son royaume. La popularité de son fils Charles, l’actuel souverain, étant moindre, cela risque de représenter certains défis pour le Royaume-Uni.

Grâce à ses multiples voyages à l’étranger, la reine a pu représenter le Royaume-Uni en envoyant une image souvent positive, outre quelques exceptions, notamment à Québec en 1964. Elle a également contribué à maintenir un certain lien entre Royaume-Uni et l’Europe alors que l’influence du pays sur le continent européen est bien moindre depuis le Brexit en 2016.

Elizabeth II, en partie dû à sa popularité et au respect qu’elle inspirait, a sans doute contribué à maintenir une certaine unité au sein des quatre nations, l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord, qui forment le Royaume-Uni. La question de la cohésion du Royaume-Uni est toujours d’actualité au moment où l’Irlande du Nord est tentée de rejoindre la République d’Irlande et où l’Écosse est toujours attirée par l’indépendance.

En mai, pour la première fois de son histoire, le Sinn Féin, parti favorable à une réunification avec la République d’Irlande, est arrivé en tête lors des élections législatives nord-irlandaises. Pour ce qui est de l’Écosse, malgré l’échec du référendum sur l’indépendance en 2014, la question reste toujours d’actualité.

Le référendum britannique sur le Brexit en 2016 a relancé le débat sur l’indépendance, puisque les Écossais, souhaitant que leur pays reste au sein l’Union européenne, ont majoritairement voté non. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a d’ailleurs proposé en juin dernier de tenir un référendum en octobre 2023.

Qui plus est, au moment de son décès, en plus du Royaume-Uni, la reine était le chef d’État de 14 pays, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est logique de croire que l’arrivée de Charles III sur le trône sera une occasion pour ces pays de réfléchir à leurs relations avec la couronne britannique.

Dans une monarchie constitutionnelle, comme le veut la formule, «le roi règne, mais ne gouverne pas». Il n’en reste pas moins qu’il a un rôle symbolique à jouer qui risque de s’avérer un défi considérable pour le roi Charles III.