L’inflation et les moins nantis

Mardi dernier, Ottawa annonçait officiellement son plan pour aider les Canadiens à revenu modeste à lutter contre la vie chère.

Celui-ci comporte trois éléments: le doublement pour six mois du crédit pour la TPS/TVH, un supplément ponctuel de 500$ dans le cadre de l’Allocation canadienne pour le logement (ACL), de même que la Prestation dentaire canadienne (PDC), qui versera jusqu’à 650$ par année pour chaque enfant non assuré de moins de 12 ans.

De ces trois mesures, seul le doublement du crédit pour la TPS/TVH est vraiment nouvelle. Les deux autres avaient déjà été annoncées par Ottawa dans son budget au printemps dernier.

Qui plus est, le régime de soins dentaires d’Ottawa n’a aucun lien avec la lutte contre la vie chère. En effet, celle-ci ne vise pas à maintenir le niveau de vie des Canadiens à revenu modeste, mais plutôt à améliorer le sort de certains d’entre eux en leur donnant accès à des soins dentaires qu’ils ne pouvaient se payer auparavant. On parle ici de progrès social fort bienvenu plutôt que d’une mesure temporaire pour lutter contre les effets de l’inflation.

Ma chronique de la semaine dernière faisait état de la possibilité qu’Ottawa ait deux poids, deux mesures en dispensant son aide aux Canadiens à revenu modeste.

Heureusement, tel ne devrait pas être le cas. Les ménages admissibles à la PDC ne pourront utiliser leur paiement pour d’autres fins que des visites chez le dentiste. Quant au supplément ponctuel de 500$, celui-ci ne sera pas restreint à certains ménages à revenu modeste, comme l’est le programme régulier de l’ACL au Nouveau-Brunswick. Au contraire, il sera accordé à toutes les familles et particuliers gagnant moins de 35 000$ et 20 000$ respectivement.

Pour ce qui est du doublement du crédit pour la TPS/TVH, l’ampleur de l’aide supplémentaire va dépendre de la taille et du revenu des ménages. En guise d’illustration, un couple avec deux enfants gagnant moins de 39 926$ recevra 467$ supplémentaires sur six mois.

Tout compte fait, le soutien d’Ottawa est bien plus généreux que celui offert par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en juin, et ce pour deux raisons.

D’une part, les montants offerts sont plus élevés. Si l’on exclut la PDC, une famille gagnant moins de 35 000$ touchera tout près de mille dollars en aide supplémentaire d’Ottawa pour l’aider à lutter contre la vie chère. Frederiction, pour sa part, n’a offert qu’un maximum que 450$ en juin dernier.

D’autre part, Ottawa ratisse plus large. Plus du tiers des ménages canadiens pourront recevoir une aide supplémentaire d’Ottawa. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, c’était moins de 10 pour cent.

Après l’annonce de la semaine dernière, il y a fort à parier que le gouvernement de Blaine Higgs n’en fera pas plus cette année dans ce dossier. Comme ce fut le cas pour la pandémie, il va sans doute laisser Ottawa faire le gros du travail.

L’annonce du premier ministre Trudeau a été accueillie par plusieurs, y compris par certaines grandes banques, de même que le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, comme une initiative qui va accélérer la flambée des prix.

Le Canada dispose de deux principaux outils pour lutter contre l’inflation: la politique fiscale et la politique monétaire. Les deux peuvent être utilisés pour réduire la demande pour les biens et services, ce qui devrait ultimement avoir un impact sur l’activité économique et l’inflation.

La question qui se pose, cependant, c’est quelle demande réduire: celle des moins nantis, qui consacrent tous leurs revenus à des besoins de base, ou encore celle de ceux qui ont plus de moyens?

Avec les mesures annoncées la semaine dernière, Ottawa a choisi de protéger les moins nantis. C’était la chose à faire. Blâmer l’aide aux Canadiens à revenu modeste pour l’inflation, c’est un peu comme reprocher à quelqu’un qui se noie de troubler la quiétude des eaux de notre lac.