Le hockey et les allégations d’inconduites sexuelles

Je suis de près la saga entourant les plaintes d’inconduites sexuelles et de viols qui font des ravages dans le monde du hockey canadien.

En mai dernier par exemple, on apprenait avec stupeur que les hauts dirigeants d’Hockey Canada trouvaient acceptable de cacher au public des allégations graves de viol visant leurs joueurs.

Ces dirigeants, dont font partie deux femmes d’ailleurs, ont réussi à régler à l’amiable et loin des regards des allégations de viols tenus en 2018 en Ontario. La victime, une jeune femme, aurait été agressée à répétition dans une chambre d’hôtel par huit de leurs athlètes.

Une fille agressée. Huit petits chouchous qui s’en sortent avec une tape sur les doigts.

Ces gars-là n’auraient pas mérité qu’on les protège et qu’on dépense l’argent d’Hockey Canada pour masquer leur immoralité perverse. Mais voilà dans quel monde on vit.

Cette semaine dans les ligues de hockey néo-brunswickoises, des parents se sont outrés et se sont tournés vers les médias pour dénoncer une situation bien particulière.

Hockey Canada a décidé d’envoyer aux parents, bénévoles et entraîneurs un sondage un peu douteux portant sur les inconduites sexuelles dans le milieu.

Au premier regard, on croit que c’est un questionnaire afin de créer un contact avec la communauté du hockey. Pour les rassurer, peut-être, ou encore pour offrir une plateforme dédiée à dénoncer des comportements inacceptables au sein de la ligue.

Cela aurait été de bonne foi et aurait démontré qu’Hockey Canada prend ces allégations au sérieux et qu’elle tente de mettre fin au fléau du viol qui la secoue.

Au contraire, le sondage demandait plutôt à la communauté si elle trouvait que la couverture médiatique sur la question était exagérée… ou encore si on devrait cesser de piger dans la cotisation des membres pour payer les frais reliés aux allégations d’inconduites sexuelles touchant leurs joueurs.

Pour leur répondre clairement, il n’y aura jamais assez de couvertures médiatiques pour dénoncer les viols.

Encore moins les viols collectifs commis par des jeunes hommes sans scrupules qui ont non seulement gâchés la vie d’une femme, mais qui ont été encouragés à le faire par une organisation pourrie de l’intérieur d’une culture sexuelle immorale et dépassée.

Le hockey est un sport merveilleux. Il encourage la discipline, la forme physique et le respect envers l’entraîneur et l’autorité au sein de l’organisation. Il forme des familles sportives qui se suivront tout au long de leur vie, de l’école à l’université. Des amis, des frères et sœurs.

Mais on connait tous la culture du hockey, ce sport longtemps réservé aux garçons et qui est devenu lieu culte de la masculinité toxique lorsqu’entre les mains des mauvaises personnes.

Ce qui se passe en dehors de la glace – les fêtes, les cérémonies, les sorties sociales – devrait être mieux encadré.

Pour avoir fait des sports durant toute ma jeunesse, je sais que les entraîneurs terminent souvent leur soirée à boire quelques verres avec les parents en laissant les jeunes sans surveillance dans les chambres d’hôtel.

Je sais que ces mêmes jeunes ont souvent accès à de l’alcool durant ces soirées, peu importe leur âge mineur.

Je sais qu’il manque de place dans les familles pour des conversations qui comptent réellement, dont sur la sexualité et le consentement.

Mais dans des histoires du genre, toutes les personnes doivent se regarder dans le miroir, car pour que des jeunes se violent entre eux, il y a franchement quelqu’un qui n’a pas fait sa job quelque part.