On a coupé le cordon sanitaire

L’extrême droite remporte un succès inquiétant un peu partout en Europe et dans le monde. Les dernières élections en Suède font remarquer que ce succès s’explique en partie par des partis politiques qui cherchent à abolir les frontières entre droite et extrême droite afin de créer des coalitions plus larges et prendre le pouvoir.

Lors des élections législatives suédoises du 11 septembre, le vote fut si serré qu’on dû prendre quelques jours avant d’annoncer les résultats définitifs. C’est finalement la coalition de droite qui l’a emporté par trois sièges face à la coalition de gauche de la première ministre sortante, Magdalena Andersson.

À la tête de cette coalition de droite se trouve Ulf Kristersson, du Parti modéré de rassemblement (Moderata samlingspartiet), un parti plutôt conservateur et de droite. Même si l’on dit parfois que la politique est l’art du compromis, cette coalition relève du calcul opportuniste et a pour corollaire négatif de participer à la dédiabolisation de l’extrême droite.

Il est important de souligner que ce qu’il y a de particulier avec cette coalition de droite, c’est qu’elle inclut le parti d’extrême droite les Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna). Ce parti a d’ailleurs obtenu plus de 20% des voix à ces élections, soit un électeur sur cinq.

Le parti des Démocrates de Suède est un parti populiste avec une fixation particulière sur l’immigration, qu’il considère massive, de même que l’insécurité qui prétendument en découlerait. Ce parti a réussi à devenir la deuxième force politique du pays, alors que, il y a peu de temps de cela, ses membres se réunissaient encore en uniforme nazi.

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de ce pays, le pouvoir va être exercé par une coalition qui a donné une place à un parti d’extrême droite, en l’occurrence le parti des Démocrates de Suède, une formation née d’un parti ouvertement néonazi. L’extrême droite a pu imposer ses thèmes favoris durant la campagne électorale, au premier chef l’immigration, au détriment d’autres enjeux importants, notamment la lutte aux changements climatiques.

La droite suédoise ne semble plus vouloir ériger une frontière avec l’extrême droite pour clairement s’en différencier. Il n’y a pas si longtemps, on parlait de «cordon sanitaire» pour décrire la distance avec l’extrême droite sur la scène politique comme médiatique.

Il y avait une volonté de résister à la stratégie de légitimation de l’extrême droite dans les médias qui semblent s’effriter un peu partout à travers le monde. La situation est particulièrement inquiétante en Europe où les partis d’extrême droite deviennent de plus en plus habiles à nouer des alliances au sein de coalition.

Les Italiennes et les Italiens seront bientôt appelés aux urnes le 25 septembre. En tête des intentions de vote se trouve une large coalition de droite qui, encore une fois, regroupe des formations d’extrême droite.

En Italie, la coalition de centre droit (coalizione di centro-destra), qui porte de moins en moins bien son nom, est une coalition électorale informelle de partis politiques de centre droit, de droite et d’extrême droite. Au sein de cette coalition se trouve notamment le parti d’extrême droite la Ligue (Lega), dirigé par Matteo Salvini, et surtout Fratelli d’Italia, parti d’ascendance fasciste dirigé par Giorgia Meloni qui pourrait devenir la première femme à diriger le pays.

Ce qui est intéressant à remarquer, c’est que lorsque cette coalition a été créée par Silvio Berlusconi dans les années 1990, ce qui lui a permis d’être élu à la tête de l’Italie, l’alliance avec l’extrême droite avait créé une grande polémique. Aujourd’hui, à quelques jours des élections italiennes, la polémique semble presque inexistante.

L’affaiblissement des digues idéologiques entre la droite et l’extrême droite est néfaste pour la droite, de même que pour la démocratie où on a souvent vu une alternance entre la gauche et la droite. Les courants de droite aux discours réfléchis et posés, qui enrichissent le débat public, ne doivent pas se retrouver amalgamés à des courants d’extrême droite.

Il faut s’inquiéter des nombreux discours qui cherchent à éroder les frontières entre droite et extrême droite ou des initiatives politiques qui cherchent à élaborer un programme commun entre ces différents courants. Les discours d’extrême droite se trouvent ainsi banalisés.