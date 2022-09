Des courgettes au menu!

Je réponds à une lectrice qui se sent envahie par sa récolte de courgettes. Si vous aussi ne savez plus trop qu’en faire, cette chronique est pour vous!

Vert foncé ou vert pâle, jaune ou crème, la courgette a tout pour plaire. Faisant partie de la famille de la citrouille et de la courge; elle se distingue de ces deux dernières du fait qu’elle se cueille très jeune, alors que sa pelure est encore très tendre. Cela explique pourquoi la courgette n’a nul besoin d’être pelée ni évidée de ses graines. On peut donc la consommer telle quelle ou l’ajouter à de nombreuses recettes, pelure et graines comprises.

Guide d’achat

Si la courgette provient de votre jardin, sa fraîcheur est garantie. En revanche, si vous l’achetez chez un fruitier ou au marché, vous voudrez bien prendre en considération ces critères:

– La peau doit être lisse, sans meurtrissures. Si elle montre de petits défauts, vous pourrez les enlever à l’aide d’un couteau;

l Elle doit être ferme sous la pression des doigts;

– Elle doit être lourde et de forme allongée. Plus son diamètre est grand, plus la chair sera fibreuse. Vous pourrez alors l’utiliser dans des potages ou des mijotés.

Optimiser sa conservation

Les courgettes sont bien meilleures lorsqu’elles sont fraîches, raison pour laquelle il vaut mieux les cueillir juste au moment de les apprêter, ou n’en acheter que de petites quantités à la fois.

Dans le cas où la récolte est abondante, on peut en prolonger la fraîcheur en les entreposant de quatre à cinq jours au frigo. On peut aussi les couper en cubes, les blanchir deux minutes, les assécher doucement avec un linge propre, les placer sur une plaque à biscuits que vous mettez au congélateur. Une fois que les cubes sont congelés, les placer dans un sac à congélation et les remettre au congélo.

Astuces culinaires

La courgette se combine bien à de nombreux plats. Mais attention… Étant donné qu’elle est composée d’eau à 95 pour cent, elle ne doit pas trop cuire, puisque la chair s’amollira et deviendra quasi invisible dans le mets auquel on l’aura ajouté.

Autre que dans la fameuse ratatouille, dans laquelle la courgette vole la vedette, voici d’autres façons de l’apprêter:

– La couper en lanières et la servir avec une trempette ou de l’hummus;

– Enrober d’œuf et de chapelure des tranches plus épaisses, pour ensuite les faire cuire à la poêle dans un peu d’huile;

– La couper en cubes, que l’on cuit à la plaque, en solo ou avec d’autres légumes;

– Utiliser un spiraliseur (coupe-légumes en spirales) et les servir en spaghettis ou pour garnir des bols bouddha;

– La râper et l’ajouter dans les préparations à muffins, à pains, à biscuits-déjeuners, dans les omelettes, les galettes ou les boulettes végé, etc. Très important, il faut bien presser la râpure entre deux papiers essuie-tout pour en retirer le maximum d’eau. Autrement, le produit final sera trop détrempé;

– La couper en cubes et l’ajouter dans les quiches ou les frittatas, les salades de pâtes ou de quinoa, sur la pizza;

– La couper en tranches épaisses, puis s’en servir pour garnir les brochettes de tofu ou de poulet;

– À l’aide d’un éplucheur à légumes, en faire de jolis rubans pour garnir les salades ou les sandwichs;

– La faire cuire dans un bouillon avec d’autres légumes (oignons, chou-fleur, brocoli, asperges, avocat, etc.). Une fois la cuisson terminée, verser le tout dans le mélangeur avec un peu de crème de soya ou de lait. Vous voilà avec un délicieux potage!

– Couper la courgette en deux sur le long, l’évider un peu, la farcir d’un mélange de protéines végétales texturées ou de bœuf haché, de céleri, de champignons, d’oignons et de carottes râpées (tout cela déjà cuit), puis la cuire au four. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, recouvrir de fromage râpé et gratiner le tout sous le gril.

Je me permets de vous rappeler que vous trouverez de savoureuses recettes sur le site de Ricardo!

Bon samedi!