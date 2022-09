Joies et misères d’un chez soi

L’automne nous faisait des clins d’œil depuis quelques jours déjà; il est officiellement là depuis 1h03 dans la nuit de jeudi à vendredi. C’est le temps de revenir à l’intérieur. Lorsqu’il fait froid dehors, on goûte la chaleur du foyer. Lorsqu’il vente, on apprécie l’abri de nos murs.

À ce temps-ci de l’année, les habitués des terrains de camping ou des vacances au chalet rentrent peu à peu à la maison. Chaque fois, c’est un déménagement avec des valises remplies de souvenirs et d’autres, de promesses pour les mois à venir. C’est une joie de rentrer chez soi.

La maison est plus qu’un refuge contre Fiona et les intempéries. Elle est une carte de visite qui exprime l’identité: les photos et les peintures accrochées aux murs rappellent des rencontres et des occasions uniques. La musique est aussi particulière dans chaque demeure: le craquement du plancher, le bois qui pétille dans l’âtre du foyer, la cafetière qui coule, cet appareil qui ronronne plus fort que les autres. Même l’odeur d’une maison est unique: on ne trouve nulle part ailleurs cette odeur de pain, de cire, de lavande ou de bois.

+++

Qu’elle soit sur le bord de l’eau ou au centre-ville, face à une forêt majestueuse ou à un mur de brique, humble ou cossue, la maison est un refuge précieux. Ce n’est pas nécessaire d’habiter le château de Windsor pour se sentir roi chez soi. Peu importe son emplacement ou sa taille, l’essentiel est de rendre notre maison à notre image, de s’y sentir bien. J’ai visité des maisons spacieuses et décorées selon les récentes tendances; pourtant, leurs résidents semblaient étrangers chez eux.

Une maison est un rêve pour certains. Comme un rite de passage qu’ils sentent devoir accomplir pour accéder à une autre étape de leur vie. J’ai entendu des gens déclarer avec fierté «J’me suis bâti!» Je me demande s’ils parlent seulement de leur maison ou d’eux-mêmes.

Le marché immobilier change. De nos jours, on parle davantage de maisons usinées ou préfabriquées. Des propriétaires éventuels peuvent accepter des compromis à cause des coûts. Il y a tout de même des incontournables qui ne se discutent pas: le garage pour les uns, une grande salle à manger pour les autres. Ou encore une pièce fermée pour travailler; le travail à domicile a fait ressortir la valeur de cet espace personnel pour lire, méditer et s’isoler chez soi.

+++

Il y a les risques et les misères de la maison. Trop de temps passé à l’intérieur a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Si elle n’est pas bien aérée, les virus s’y installent eux aussi. Elle apporte son lot d’ennuis lorsqu’elle exige de trop lourds sacrifices pour payer l’hypothèque. Elle est une occasion pour apprendre la patience, le dialogue et la tolérance avec des voisins qu’on n’a pas choisis. De plus, l’envie de rester au chaud est grande certains soirs: cela coûte de devoir sortir pour aller à telle ou telle réunion et répondre ainsi aux appels du dehors.

Alors que la maison peut être un lieu pour s’approvisionner de douceurs, elle est une menace pour certaines personnes. Il n’y a pas que les fondations qui peuvent être friables et cacher des pièges. Derrière les portes fermées et les rideaux tirés, la violence rôde et menace. C’est un défi et une mission: faire de sa maison un lieu d’épanouissement.

La maison devrait être un lieu pour y déposer nos fardeaux et ressortir plus léger. Un lieu pour se rassasier de nourriture et d’amitié et ressortir plus riche. Un lieu pour accueillir et écouter les autres qui repartiront meilleurs que lorsqu’ils sont arrivés. Un lieu où la porte ne se ferme jamais lorsqu’il s’agit de faire une place à l’autre aux multiples visages. «N’oubliez pas l’hospitalité; car en l’exerçant, certains ont accueilli des anges sans le savoir» (Hé 3).

+++

C’est une responsabilité d’avoir une maison. C’est aussi un privilège d’avoir un endroit pour se reposer et se refaire. Pour se lover dans cette chaleur intérieure, comme dans le ventre d’une mère.

Il y a des gens qui n’ont pas cette chance d’avoir «un endroit où reposer la tête». Pour toutes sortes de raisons, accéder à la propriété n’est pas donné à tous.

Ce matin, les funérailles de Sr Rita Barrieau sont célébrées à Moncton. Dans cette ville où l’itinérance et le nombre de sans-logis ne cessent de croître. Reconnaître la valeur de nos maisons, c’est ma manière de rendre hommage à cette pierre vivante de l’Église et du monde.

Dans la mise en scène de l’histoire universelle, elle a pris un rôle de service auprès de Celui qui nous dit encore aujourd’hui: «J’étais un étranger, vous m’avez accueilli; j’étais sans-abri, vous m’avez trouvé un toit».

J’ai le cœur à la gratitude pour les ouvriers de la maison Nazareth. Aussi pour ces infatigables militants qui veulent donner une place d’honneur aux laissés-pour-compte: Jean-Claude Basque, Claude Snow, Auréa Léger et tant d’autres.

Pour les responsables politiques depuis l’inspirante Claudette Bradshaw jusqu’à ceux d’aujourd’hui. Pour les travailleurs sociaux qui travaillent dans l’ombre des maisons. Sans eux, que deviendraient ces gens? Sans eux, que deviendrions-nous?