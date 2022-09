C’est notre tour

Il y a une semaine à peine, je lisais la une d’un article sur les inondations au Bangladesh. «Aujourd’hui c’est ma maison, demain ça sera la vôtre», pouvait-on lire. Condamnés à tout savoir des désastres qui se passent autour du monde et bien aise dans notre confort, on aurait tendance à se croire à l’abri. Fiona nous a ramené à la réalité.

Nous sommes tous visés face au changement climatique: que ce soit le terrain côtier qui disparaît comme aux Îles-de-la-Madeleine ou à l’Île-du-Prince-Édouard, les inondations généralisées, les maisons emportées par les vagues ou les îles coupées du monde, nous sommes vulnérables. Pas un grain de sable à Port-aux-Basques ou Burgeo et pourtant, là-bas, c’est le vent et la montée des eaux qui ont emporté une centaine de maisons.

Combien d’autres désastres, dont on disait avant qu’ils étaient extraordinaires, faudra-t-il pour que nous prenions collectivement conscience de l’urgence de notre situation? Pour que les décideurs, les «pontificateurs» et les «je-ferme-les-yeutistes» se réveillent? Pour que chacune et chacun comprennent au niveau le plus basique possible que les fameuses questions d’inflation, de coûts des maisons, des biens, des assurances, de la sécurité d’emploi et de nos réserves énergétiques, passent toutes, sans exception, par la menace climatique.

Il va falloir des milliards de dollars pour se remettre de Fiona, sans même considérer les évènements climatiques à venir, il faudra bien les trouver quelque part. Et que dire des biens perdus, des terrains emportés par l’océan, des déplacés et réfugiés que ces tempêtes créent, des compagnies d’assurance incapables de supporter l’augmentation exponentielle des sinistres, des pertes d’emploi à la clé.

Pendant que tout ça se passe, que cette misère s’abat sur nous et que l’angoisse nous guette tous et toutes, il se trouve encore des gens pour questionner la nature même de ces désastres de plus en plus violents, pour remettre en cause la notion de réchauffement climatique et, même, pour avancer (misère!) que si la taxe carbone était efficace Fiona n’aurait pas eu lieu. Pour condamner aussi, ça va de soi, toute tentative de changer quoi que ce soit à nos comportements. Au risque de me répéter: «C’est pas gagné!»