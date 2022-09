Des jours fériés au détriment de l’éducation et de la santé

Vous savez combien de personnes ont vu leurs rendez-vous médicaux repoussés à cause de ces jours fériés annoncés à la toute dernière minute?

Ou combien d’enfants en retard dans leur éducation passeront la journée devant la télévision à la maison parce qu’ils ont une troisième journée off en trois semaines?

Je vous écris ces lignes alors que mon fils est à la maison pour le congé de la Journée nationale de la réconciliation et de la vérité.

Il a fièrement porté son chandail orange à l’école hier et nous avons depuis de bonnes discussions sur l’histoire des Peuples autochtones et sur le colonialisme au Canada.

Ces célébrations sont primordiales dans l’éducation de notre société. Le seul problème pour moi est qu’elles ont été annoncées par le gouvernement bien trop tard.

Il y a quelques jours seulement, nous avons eu un exercice semblable lorsqu’un jour férié a été annoncé pour honorer le décès de la reine d’Angleterre. Une femme que j’admire, mais qui, avouons-le, est l’image même du colonialisme que nous tentons de dénoncer ce 30 septembre.

Et au fil de cette hypocrisie de jours fériés surprises alloués à gauche et à droite se trouvent des gens qui en souffrent.

Car oui, Blaine Higgs semble oublier que ces congés de dernière minute ont un impact sur des milliers de Néo-Brunswickois.

Ces femmes qui sont en attente depuis des semaines pour un avortement et qui avaient le malheur d’avoir leur rendez-vous le 19 ou le 30 septembre ont dû voir leur rencontre repoussée.

Ça va mal quand il n’y a que trois cliniques dans la province et qu’on les force à fermer sur des jours de semaine.

Si l’une de ces femmes approchait par exemple la date limite des neuf semaines de grossesse, elle perd l’occasion d’avorter de façon médicamenteuse.

Et ce, pour la simple et unique raison que le premier ministre a décidé de fermer les bureaux provinciaux à la toute dernière minute et que le personnel hospitalier n’a pas eu le temps de trouver un plan B.

On ne parle même pas des radiographies mammaires, des prises de sang urgentes et d’autres services essentiels qui ont probablement aussi été obligés de fermer boutique à contrecœur elles aussi.

Ou encore des milliers d’enfants qui ont pris du retard dans leur éducation depuis la COVID-19 et qui se voient accorder deux congés et demi en trois semaines de classe.

Et de ces pauvres petits issus de familles difficiles qui trouvent la sécurité et le réconfort au sein de leur école et qui se voient forcer de rester à la maison presque une journée par semaine !

Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas annoncé le congé du 30 septembre quelques mois plus tôt. Je ne comprends pas non plus comment on peut tout fermer sans se demander l’impact que ces décisions auront sur autrui.

J’espère que M. Higgs utilise son congé à bon escient, qu’il fera des lectures sur les droits autochtones et qu’il s’éduquera sur la question. Il serait triste de savoir qu’on ne peut pas se faire avorter parce que notre premier ministre voulait passer la journée en pyjama à la maison.