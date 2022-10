Ne t’inquiète pas chérie: miné par son scénario

Très attendu après le succès critique de Booksmart (2019), le deuxième film de la comédienne et réalisatrice Olivia Wilde, Ne t’inquiète pas chérie (Don’t Worry Darling, en salles depuis le 23 septembre), déçoit.

Dans ce suspense psychologique, la très versatile et de plus en plus adulée Florence Pugh (Midsommar, Black Widow) interprète Alice, une jeune ménagère qui vit en compagnie de son mari (Harry Styles, du groupe pop One Direction) dans une petite ville idyllique des années 1950.

Chaque matin, les hommes partent au travail dans leurs rutilantes voitures alors que les femmes demeurent à la maison pour y accomplir diverses tâches ménagères. Le retour des messieurs, le soir venu, devient une grande fête de voisinage ponctuée de cocktails élaborés, de robes de soirée aux couleurs éclatantes et de copieux repas.

Petit à petit, Alice commence à douter que la vie à Victory n’est pas aussi parfaite qu’elle en a l’air. À ses yeux, les mystères et les tabous sont trop nombreux. Et elle n’a pas non plus du tout confiance au chef (ou gourou…) de la ville, le très passif agressif Frank (Chris Pine).

Alice ignore alors qu’elle vient de mettre la main dans un très dangereux engrenage…

Principalement connue pour ses rôles dans TRON: Legacy (2010) et Cowboys & Aliens (2011), Olivia Wilde a fait ses débuts comme réalisatrice avec la comédie dramatique Booksmart, un film décoré de nombreux prix.

Tourné en Californie au coût de 35 millions $, son deuxième opus, Ne t’inquiète pas chérie, était tellement attendu que pas moins de 18 studios ont enchéri pour en obtenir les droits de distribution. Le résultat n’est malheureusement pas à la hauteur des attentes.

Si Pugh, Pine, la cinématographie (dynamique, chaude et par moment complexe) et la trame sonore (angoissante, qui rappelle un peu celle de la série coréenne Squid Game) impressionnent, tout le reste de cette fable féministe bon marché laisse à désirer, à commencer par le scénario.

Le récit est truffé d’éléments (les oeufs, les bruits, les miroirs) que l’on soupçonne être des indices, mais qui, au final, ne sont que de prétentieux éléments de symbolisme qui ne mènent absolument nulle part.

À ce moment de mon texte, je marche sur des oeufs, de peur de divulgâcher l’éclairage sur le grand mystère entourant la véritable nature de la petite ville de Victory. Vous me pardonnerez donc de rester vague.

Problème: les 105 premières minutes des deux heures du film nous sont présentées du point de vue d’Alice. Or, pour enfin comprendre la vérité, la jeune femme a recours à des souvenirs enfouis… qui ne sont pas les siens. Comment Alice peut-elle déduire ce qui se trame si elle se base sur des informations qu’elle ne devrait pas connaître?

Wilde et les trois scénaristes trichent donc aux règles qu’ils ont eux-mêmes établies, ce qui, au cinéma, est un péché mortel.

Ladite révélation manque également d’originalité. Je dirai simplement qu’au moins trois films cultes de la fin des années 1990 ont utilisé la même astuce avec beaucoup plus d’audace et de succès.

À voir en gardant en tête que la conclusion vous décevra.

(Trois étoiles sur cinq)

Lou

Allison Janney, dans une scène de Lou. – Gracieuseté

Il n’est jamais trop tard, semble-t-il, pour devenir une vedette d’action. À 61 ans, Allison Janney le démontre dans Lou (Netflix), une version gériatrique, féminine et moins violente de Commando (1985).

Dans ce film d’Anna Foerster (Underworld: Blood Wars) qui se déroule au milieu des années 1980, Janney (gagnante d’un Oscar pour son rôle de la mère tortionnaire dans I, Tonya, en 2018) interprète Lou, une mystérieuse sexagénaire qui vit recluse sur une île d’un État américain du Pacifique Nord.

Alors qu’une tempête frappe la région, la voisine de Lou, Hannah (Jurnee Smollett) débarque en panique: sa fille d’environ 8 ans a été kidnappée par son ex-conjoint (Logan Marshall-Green) – un ancien militaire spécialiste des explosifs.

Bravant la pluie et le vent, Lou et Hannah partent donc à la poursuite du kidnappeur. Or, il s’avère que Lou dispose de talents insoupçonnés…

Tourné par Bad Robot, Lou n’est vraiment pas du même calibre que d’autres oeuvres de la maison de production de J.J. Abrams telles que Cloverfield et Mission: Impossible – Rogue Nation.

Volontairement cryptique au premier acte, le film nous prend de cours avec une belle surprise à la 65e minute. Entre tout ça, par contre, Lou manque de rythme et de tension, sans compter que ses séquences d’action sont redondantes.

Ça se termine heureusement de belle façon avec une bagarre visuellement magnifique filmée à la lumière naturelle dans l’écume blanche d’une mer déchaînée. C’est le meilleur moment d’un film qui, autrement, n’a pas grand-chose d’original ou de significatif à offrir.

(Deux étoiles sur cinq)