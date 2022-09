Pourquoi les oiseaux migrent-ils vers le Sud à l’automne?

L’automne est arrivé. Avec le temps froid qui commence tranquillement à s’installer, les feuilles prennent des couleurs et plusieurs oiseaux ont pris leur envol pour le sud afin d’y passer l’hiver.

Cette semaine, on s’est demandé comment et pourquoi nos amis à plumes font ce périple annuel.

Pour en savoir un peu plus sur la migration des oiseaux, Question de science s’est entretenu avec Stephan Reebs, professeur de biologie à l’Université de Moncton.

Pas une question de froid

Contrairement à la croyance populaire, les oiseaux ne migrent pas vers le sud afin de fuir le froid.

Leur plumage est d’ailleurs parfaitement adapté pour garder la chaleur de leur corps et leur offre donc une protection suffisante contre les rigueurs de l’hiver.

«Le problème des oiseaux en hiver, c’est le manque de nourriture», explique M. Reebs.

Les espèces qui restent sur place sont mieux adaptées pour passer l’hiver. On peut penser aux corneilles et aux corbeaux, des charognards qui se nourrissent notamment de carcasses d’animaux morts en forêt pendant la saison hivernale.

«D’autres espèces, comme les pics-bois ou les mésanges, trouvent suffisamment de larves d’insectes sous l’écorce des arbres pour passer l’hiver. Certains oiseaux réussissent aussi à trouver assez de graines et de petits fruits encore accrochés aux arbres et aux graminées», ajoute le professeur.

Mais pour ceux qui migrent, comment savent-ils quand le moment est venu de parti?

«Lorsque les journées deviennent plus courtes, il y a quelque chose qui se déclenche dans leur cerveau pour leur donner envie de décoller, dit Stephan Reebs. Ça ne veut pas dire qu’ils vont partir tout de suite, s’il y a encore beaucoup de nourriture, ils peuvent rester pendant un peu plus de temps. Ils vont aussi avoir tendance à attendre une météo favorable, avec un vent de dos pour leur permettre d’aller plus vite et d’économiser de l’énergie.»

Des comportements qui diffèrent selon l’espèce

Bien que les oiseaux migrateurs prennent tous leur envol vers le sud à peu près à la même période de l’année, ils n’ont pas toujours la même manière de voyager.

Alors que certains ne voyagent que le jour et préfèrent s’arrêter la nuit pour se nourrir et dormir, d’autres font le contraire.

Certaines espèces font même un vol quasi direct.

L’exemple que l’on connaît ici ce sont les bécasseaux semipalmés, qui se reproduisent en Arctique et passent ensuite l’hiver au nord de l’Amérique du Sud.

Pour faire ce très long voyage, plusieurs font escale pour se nourrir dans la région de Dorchester Cape et de Mary’s Point, dans la baie de Fundy, vers la fin juillet et le début d’août. Jusqu’à 200 000 individus y ont déjà été observés.

Ensuite, ils terminent le voyage d’une traite. Un périple au-dessus de l’Atlantique de plus de 3 000 km et d’une durée de trois ou quatre jours qui les mènera notamment en Colombie et au Venezuela.

Lors du voyage de retour, les bécasseaux survolent plutôt le continent américain en faisant plusieurs arrêts pour se nourrir, question d’être en bonne forme pour pondre et élever leurs jeunes.

Avec ou sans escorte

Plusieurs espèces d’oiseaux effectuent leur migration en même temps que leurs jeunes afin de leur montrer le chemin.

Afin d’apprendre à faire ce long périple, certains apprennent à reconnaître des repères géographiques ayant un axe nord-sud, par exemple des chaînes de montagnes ou de grands fleuves.

D’autres n’ont pas besoin de leurs parents pour se rendre à bon port. Mais comment font-ils?

Les oiseaux chez qui le parcours de la migration est inné réussissent cet exploit grâce à des boussoles migratoires.

Chez les espèces qui font leur migration le jour, on parle d’une boussole solaire. Celle-ci fait en sorte qu’elles se dirigent toujours vers le sud en gardant le soleil à leur gauche le matin, droit devant au milieu de la journée et à leur droite en après-midi.

D’autres espèces ont évolué de sorte à pouvoir s’orienter grâce au champ magnétique terrestre, dans l’axe nord-sud.

Chez les oiseaux qui font leur migration la nuit, on parle d’une boussole stellaire. Grâce à celle-ci, leur comportement leur dicte de s’éloigner de l’étoile Polaire, ce qui leur garantit une trajectoire vers le sud.

Dans les années 1960, les scientifiques ont été capables de montrer que les oisillons qui migrent la nuit scrutent le ciel étoilé depuis leur nid afin de regarder les constellations tourner autour de l’étoile Polaire.

«Des chercheurs ont élevé des jeunes dans un planétarium où ils ont fait tourner les étoiles autour de l’étoile Bételgeuse. Rendus à l’automne, ils essayaient de s’éloigner de cette étoile plutôt que de l’étoile Polaire», raconte M. Reebs, une preuve de l’existence de la boussole stellaire.

Faire bande à part

Chez certaines espèces migratoires, par exemple les merles d’Amérique – qu’on appelle parfois à tort des rouges-gorges -, il arrive qu’une seule partie de la population fasse la migration.

Plutôt que de migrer avec le reste de leur bande, certains mâles expérimentés prennent le risque de passer l’hiver ici, en forêt. S’ils arrivent à trouver suffisamment de petits fruits pour passer l’hiver, leur récompense c’est d’avoir de meilleurs territoires une fois le printemps arrivé.

«Étant donné qu’ils n’ont pas à faire la migration, ils sont déjà sur place et peuvent accaparer les meilleurs territoires, ce qui leur donne habituellement un meilleur succès reproducteur, explique Stephan Reebs. Quand les femelles vont arriver, elles seront plus enclines à s’accoupler avec eux parce que cette zone va leur permettre de trouver plus de nourriture.»

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).