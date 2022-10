Du pardon jusqu’à la réconciliation

Hier, un jour de congé pour plusieurs. Pour un devoir de mémoire à l’égard des victimes des pensionnats autochtones de notre pays. Mais il faudra plus qu’une journée pour faire la vérité: c’est tellement plus facile de tout voir en noir ou blanc, alors qu’il faut nuancer. C’est aussi rassurant de diviser entre les bons et les méchants, alors que ces réalités existent en chaque personne.

Il faudra aussi plus qu’une journée pour en arriver à la réconciliation espérée. Le pèlerinage pénitentiel du pape François en juillet dernier aura été une étape importante sur ce chemin. Le pardon demandé aux représentants autochtones à Rome pendant l’hiver, il est venu le réitérer à l’ensemble des survivants et des communautés sur leurs terres.

Dès son arrivée, il s’est rendu sur le site d’un ancien pensionnat autochtone. À Maskwacis, la terre porte encore les cicatrices de blessures toujours ouvertes. Ce lieu est marqué de la mémoire ancestrale de l’arrivée des colons européens. Au lieu de développer une rencontre fructueuse entre les cultures et les spiritualités, des politiques d’assimilation ont marginalisée des populations en supprimant des langues et en séparant des enfants de leur famille.

Sans ambages, le pape a dit: «De tout mon cœur, je suis profondément affligé. Je demande pardon.» Il a aussi lancé un appel à l’ensemble de la société en «espérant que des moyens concrets seront trouvés pour connaître et apprécier l’identité et l’expérience des peuples autochtones». Découvrir la richesse des spiritualités autochtones, c’est une manière de répondre à l’invitation de François.

+ + +

Chaque tribu autochtone a ses croyances, ses rituels et sa morale. Avec l’impulsion du commerce et des alliances entre les tribus, un certain nombre de pratiques se sont répandues et généralisées. Depuis l’arrivée des Européens à partir du 15e siècle, c’est une minorité d’autochtones qui ont réussi à conserver l’ensemble de leurs traditions. Aujourd’hui, des aspects de ce patrimoine refont surface.

Il est difficile d’avoir accès à l’intégralité des traditions spirituelles autochtones. Basé sur une culture orale, plusieurs tribus n’ont pas consigné par écrit le déroulement des rites; la méconnaissance des «rouages» était un gage d’efficacité. Dans ce monde de tradition orale, on compte beaucoup sur les anciens comme gardiens de la connaissance.

À l’origine, le Grand Esprit a créé la terre et l’a confiée à ses habitants. Cette terre-mère n’appartient à personne: elle est prêtée pour soutenir et nourrir. Dans cet écosystème où toute vie est sacrée et interdépendante, l’être humain doit s’intégrer dans un cercle de vie en se plaçant à côté des autres créatures, et non pas au-dessus.

Les spiritualités autochtones sont ancrées dans le monde naturel. Pour elles, le secret d’une vie équilibrée réside dans le respect de l’environnement; celui-ci permet l’harmonie entre les peuples. Les similitudes nombreuses entre les idéaux autochtones et les morales religieuses sont un chemin commun à emprunter pour tendre vers la réconciliation.

+ + +

Au cours de la dernière année, le pape a reconnu les torts de l’Église et il a tendu la main. Le pardon demandé est une étape nécessaire, mais ce n’est pas la dernière. Le processus doit tendre vers la réconciliation. Lorsque des gens ont été profondément blessé, cela peut s’avérer difficile, voire impossible parfois d’en arriver à la réconciliation. Cela n’empêche pas de tendre vers ce but ultime.

Quelle différence entre le pardon et la réconciliation? Pardonner engage et libère les profondeurs de l’être humain pour dissiper l’amertume et la colère qui empoisonnent une vie.

Il est possible d’avoir pardonné, tout en gardant rancune et en souhaitant intérieurement la vengeance. Compte tenu des souffrances, il est naturel parfois de vivre dans ce ressentiment. Or, au lieu de le nourrir, celui en quête de réconciliation cherche à s’en débarrasser pour guérir et pouvoir retrouver une vie belle.

La réconciliation est plus exigeante que le pardon. Alors que le pardon favorise une guérison intérieure, la réconciliation va plus loin. Elle se traduit dans les comportements extérieurs de coexistence avec ceux-là mêmes qui nous ont déçus et blessés.

La réconciliation apporte toujours quelque chose de neuf et d’inédit dans une vie. Rien ne peut plus être comme avant dans une relation humaine marquée par une brisure. Elle peut s’avérer plus belle. Certes, plus mature. Parce qu’au lieu d’idéaliser la nature humaine, on devient davantage conscient qu’en chacun, les bêtes coexistent avec les anges. Les autochtones diraient peut-être: les aigles volent le même ciel que leurs proies.