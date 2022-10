Le Québec opte pour la stabilité

Méchante grosse soirée électorale au Québec, lundi soir! Une soirée beaucoup plus intéressante que la campagne qui l’a précédée! Pour les mordus et morduses qui l’ont suivie, cette campagne a certes offert à la population un éventail de choix allant de la gauche radicale à la droite radicale, ce qui est en soi une bonne chose. Mais la couverture médiatique de la campagne manquait d’allant.

En effet, les élites médiatiques québécoises peinent à s’adapter à la nouvelle donne en matière électorale québécoise. Au cours des cinquante dernières années, les élections au Québec finissaient toujours par une chicane entre fédéralistes et souverainistes. En réalité, c’était toujours ce qu’on appelle «la question de l’urne». Les médias en faisaient leurs choux gras. Ils s’en gavaient.

Puis, à partir des années 1990, qui ont officiellement réparti les fédéralistes et les souverainistes en deux camps égaux lors d’un référendum, certains politiques se sont mis à parler d’une «troisième voie» qui permettrait de dénouer cet espèce de nœud gordien. Une troisième voie qui mettait en sourdine cette querelle intestine qui menait le Québec dans un cul-de-sac politique stérile.

Je me souviens encore parfaitement des cris d’orfraie alors lancés par la vieille classe politique et les milieux médiatiques qui ne voyaient rien de bon dans cette approche qui leur enlevait de la bouche leurs fameux choux gras.

***

Cette troisième voie proposait une vision politique plus autonomiste, à mi-chemin entre fédéralisme et souverainisme.

Au grand dam de ses détracteurs, elle connut une première heure de gloire avec la formation de l’Action démocratique du Québec (ADQ) qui devint même l’Opposition officielle à l’Assemblée nationale en 2007.

Cette troisième voie a culminé en 2018 avec l’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ), sous la houlette de François Legault. Triomphe encore amplifié lundi dernier.

Pendant ce temps, libéraux et péquistes, plus à l’aise dans leurs tiraillements traditionnels, voyaient leurs appuis fondre comme des banquises en plein réchauffement climatique.

***

Faut-il donc s’étonner que ces deux formations, habituées à faire la pluie et le beau temps dans la vie politique québécoise, et se tapant littéralement une garde partagée de l’Assemblée nationale pendant un demi-siècle, se retrouvent maintenant dans des positions aussi fragiles?

Et surtout, pourquoi? J’avance qu’essentiellement ces deux partis n’ont pas su se mettre au diapason de l’air du temps, et donc de comprendre le pouls réel de la population. Le monde a changé radicalement au cours des cinquante dernières années. Une preuve incontestable de cette mutation, c’est le fait que cinq formations, formant un arc-en-ciel de couleurs politiques, s’affrontaient pendant cette élection! Une première.

Il eut été nécessaire pour ces deux partis de gouvernement d’en prendre acte et d’ajuster leurs flûtes en conséquence. Ce qu’ils n’avaient malheureusement pas fait et que la nouvelle réalité politique les forcera probablement à envisager.

***

Les résultats de l’élection de lundi soir reflètent sensiblement les pronostics des sondages. L’énorme popularité du gouvernement Legault tout au long de son mandat – du jamais vu! –, confirmée par l’avance imposante et constante de la CAQ dans ces sondages tout au long de la campagne, n’auront guère surpris ceux qui suivent de près la politique québécoise, jamais en mal de revirements, d’esclandres, de coups de théâtre.

Les Québécois aiment le jeu politique, ils aiment les grands débats, et ils ne furent pas déçus pendant cette campagne.

Comme je l’avais dit dans une précédente chronique, les partis de l’opposition en furent quitte pour viser le rôle d’Opposition officielle. Et les résultats de l’élection, s’ils donnent ce rôle au Parti libéral, démontrent cependant que cette opposition a été confiée à un parti qui n’arrive pas en tête des suffrages exprimés pour les oppositions.

C’est quand même déconcertant de constater que le Parti québécois, qui obtient plus de voix au suffrage populaire que le Parti libéral, n’obtienne que trois sièges, contre 21 pour le PLQ! Et que Québec solidaire, ayant obtenu le plus haut pourcentage de votes des partis d’opposition, doive possiblement négocier pour obtenir à l’Assemblée nationale le statut de formation politique reconnue!

Ça rappelle l’élection provinciale niou-brunswickoise de 2018. Les libéraux, avec 37,8% des voix avaient obtenu un siège de moins que les conservateurs ayant obtenu 31,9% des voix! Au scandale!

***

Bon, soyons francs: ce genre de distorsions est récurrent dans notre système électoral. Ce n’est pas sans raison qu’on remet sur le tapis le dossier d’une réforme du scrutin presque à chaque élection, ici comme ailleurs au pays, et même au fédéral.

Ces jours-ci, et pour quelques jours encore, on en parlera au Québec, et on accusera Legault d’être revenu sur sa promesse à cet égard.

Comme on a pu reprocher à Justin Trudeau d’être lui aussi revenu sur sa promesse. Mais le fait est que tant les libéraux québécois que les péquistes ont promis une telle réforme sans jamais livrer la marchandise. Ici aussi au Niou-Brunswick on en parle souvent, mais on agit jamais!

Et comme la routine reprend ses droits, si l’on peut dire, l’actualité aura tôt fait de ramener tout le monde à d’autres sujets. Comme d’habitude.

***

La morale de cette campagne électorale, c’est que l’intelligence des citoyens, comme je l’évoquais dans ma chronique de la semaine dernière, est capable de discerner, dans ce magma de propositions que lui font les partis politiques en quête de votes, ce qui correspond le plus, ou le mieux, au bien commun. Malgré les distorsions que cela peut donner en termes de sièges.

Ici, il semble que les électeurs aient essentiellement opté pour la stabilité. Le côté bonhomme de François Legault peut bien indisposer des cohortes de commentateurs suffisants, il n’en demeure pas moins que cette bonhommie rassure et qu’en cette période où les nouvelles affligeantes se multiplient partout dans le monde, l’heure est à la stabilité. Dont acte.

Han, Madame?