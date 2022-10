Un roman policier troublant

Cette semaine, je vous présente un aperçu du nouveau roman policier de Suzan Payne, suivi d’une nouveauté musicale de l’auteure-compositrice-interprète Céleste Lévis.

Modus Operandi, Suzan Payne

Très attendu, ce quatrième roman policier de Suzan Payne nous entraîne dans une toute nouvelle enquête à saveur psychologique. Celle qui nous a donné la palpitante trilogie Pour toi mon amour arrive avec une nouvelle intrigue qui explore, entre autres, les troubles mentaux. Ce n’est pas la suite de la trilogie, mais on retrouve quand même quelques personnages de ses trois premiers livres.

Modus Operandi met en scène un écrivain à succès, Thomas Gallant, dont la femme a été assassinée il y a quelques années. Le meurtre de Josée Rousseau ressemble étrangement à l’histoire de son premier roman Modus Operandi qui s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Cette affaire de meurtre n’a jamais été résolue.

À bord d’une vieille fourgonnette, Thomas Gallant s’engage dans un road trip avec son ami de longue date, Olivier Foucault, après avoir vendu la maison familiale. Leur objectif, recommencer leur vie ailleurs. Les deux hommes sont très différents l’un de l’autre, l’écrivain étant plutôt tolérant, voire docile, discret, tandis que son ami est intransigeant, sans filtre et irrévérencieux, provoquant même la colère de l’autre.

Pendant ce temps, à l’Unité spéciale contre les crimes majeurs nouvellement dirigée par Jean-Rémi Dubois, un jeune enquêteur, Patrick Bélanger, fraîchement sorti de l’école a été embauché. Le jeune policier à la personnalité plutôt désagréable, cynique et désabusé, veut absolument résoudre cette histoire de meurtre qui date déjà de plusieurs années. Ses collègues tentent de l’en dissuader, mais rien ne semble l’arrêter.

Parallèlement au récit, il y a Rollo le chiot et sa famille qui viennent d’emménager dans une nouvelle résidence à la campagne. Le chiot qui se balade dans la forêt adore creuser et il rapporte régulièrement des os à ses maîtres. Un jour, il fait une découverte morbide, s’ensuit un suspens haletant.

Tout au long du récit, on découvre peu à peu la personnalité de Thomas Gallant, au passé difficile et instable. L’auteure qui nous offre encore une fois une intrigue captivante, avec des crimes sordides, arrive à bien ficeler son récit. Les liens se tissent peu à peu. Si le début du récit m’est apparu un peu lent, il reste qu’il pique la curiosité dès les premières pages. La destination des deux hommes est plutôt nébuleuse et l’auteure nous amène sur différentes pistes. Malgré tout, à un moment, j’avoue qu’on devine presque l’issue de l’intrigue.

Si vous avez aimé la trilogie, vous serez conquis par ce nouveau roman. Cette fois, l’auteure native de Balmoral, établie en Ontario, plonge encore plus dans la psychologie des personnages. La majorité des victimes sont des femmes. Cette question est d’ailleurs soulevée dans un passage du livre, un peu comme si l’auteure se remettait en question. Je ne vous en dis pas plus. Suzan Payne qui travaille dans le domaine des médias depuis longtemps a publié quatre romans. L’auteure participe aux salons du livre de la Péninsule acadienne et de Dieppe. Modus Operandi est paru le 4 octobre. (Éditions Perce-Neige, 2022). ♥♥♥½

Le nouveau roman de Suzan Payne Modus Operandi – Gracieuseté: Perce-Neige

STVTS – Session live acoustique, Céleste Lévis

Avec son plus récent EP, Céleste Lévis donne un nouvel éclairage à certaines chansons de son quatrième album, Si tu veux tout savoir, paru en 2021, qui tourne autour de l’amour et des relations humaines. L’auteure-compositrice-interprète franco-ontarienne revisite ses trois textes préférés dans une formule intimiste et épurée, guitare et voix. Cette nouvelle mouture fait ressortir sa sensibilité, sa vulnérabilité et le timbre unique et profond de sa voix. L’album complet avait une facture plutôt pop assez dynamique, tandis que cette fois, on est dans une autre dimension, plus près des émotions, tout en douceur.

La sélection comprend Case départ, Si tu veux tout savoir et À quoi ça sert. Si certaines chansons de son album me laissaient plutôt perplexe, je dois admettre que cette nouvelle mouture me plaît beaucoup.

Les chansons ont été enregistrées dans un loft à Montréal. Une vidéo accompagnera cet enregistrement. Céleste Lévis a grandi à Timmins en Ontario. Passionnée de scène et de musique, la Franco-Ontarienne a participé en 2013 à Ontario Pop, ce qui lui a permis d’accéder au concours Ma première Place des Arts et à la demi-finale du Festival international de la chanson de Granby. En 2015, elle a atteint la demi-finale de La Voix. Elle a sorti ensuite un premier album, Céleste, en 2015. Elle a cumulé les tournées à travers le Canada, et assuré la première partie des spectacles de Francis Cabrel. C’est résolument une voix du paysage musical francophone à découvrir ou à redécouvrir. ♥♥♥