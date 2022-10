Mr. Harrigan’s Phone: un suspense superficiel

Difficile de lever le nez sur l’adaptation d’écrits récents du romancier Stephen King qui mettent en vedette le légendaire Néo-Brunswickois Donald Sutherland. Malheureusement, Mr. Harrigan’s Phone (Netflix) est un suspense superficiel et frustrant.

Sutherland a vu le jour en 1935 à Saint-Jean, d’un père et d’une mère propriétaires d’une petite station d’essence. Il a grandi en Nouvelle-Écosse et est aujourd’hui considéré parmi les plus grands comédiens canadiens de l’histoire.

Sa carrière, couronnée d’un Oscar d’honneur en 2017, s’est étalée sur six décennies et 130 films, notamment dans M.A.S.H. (1970), Don’t Look Now (1973), Invasion of the Body Snatchers (1978), Ordinary People (1980), JFK (1991), Pride & Prejudice (2005) et la franchise The Hunger Games (dans laquelle il interprète le président Snow).

Dans Mr. Harrigan’s Phone, il incarne le dénommé Harrigan, un milliardaire à la retraite établi (sans surprise) dans le Maine.

Un jour, l’ancien homme d’affaires embauche Craig (Jaeden Martell), un garçon d’une dizaine d’années, pour lui faire la lecture quelques jours par semaine. La complicité entre l’homme et le garçon grandit d’année en année, de sorte qu’une fois entré au secondaire, Craig offre à M. Harrigan son premier téléphone cellulaire intelligent.

D’abord rebuté par l’appareil, l’octogénaire apprivoise rapidement ses fonctionnalités au point de ne plus pouvoir s’en passer.

Mais M. Harrigan a des secrets. Et son téléphone lui est utile, même après sa mort…

Superficiel

Mr. Harrigan’s Phone est une courte nouvelle qui a été publiée dans le recueil Si ça saigne, de Stephen King, paru en avril 2020. Quelques semaines après la sortie du livre, Netflix en a acheté les droits d’adaptation.

Le géant du contenu télévisuel en ligne a rapidement lancé le tournage et a remis la direction du film dans les très capables mains de John Lee Hancock (The Blind Side et Saving Mr. Banks).

Le résultat final est un film qui a peu en commun avec ce à quoi nous a habitués Stephen King. Loin d’être sanglant et morbide comme la majorité des oeuvres du maître de l’horreur, le film de Lee Hancock est plutôt très posé, à l’image de deux autres oeuvres adaptées des écrits de l’écrivain du Maine et qui mettent en scène des adolescents un peu trop curieux, Apt Pupil (1998) et le magistral Stand by Me (1986).

Fait à noter, l’interprète de Craig, Jaeden Martell, interprétait Bill Denbrough, un des adolescents pourchassés par le clown assassin dans Ça (2017).

Malheureusement, malgré sa magnifique cinématographie, Mr. Harrigan’s Phone a bien peu à offrir. C’est un film lent, dépourvu de tout suspense, dans lequel l’intrigue évolue à pas de tortue et où la fin est totalement ratée.

C’est aussi un film qui n’a absolument rien à dire, si ce n’est que pour nous intimer de très timides réflexions sur la difficulté de se détacher.

Les non fans de King voudront éviter.

(Trois étoiles sur cinq)

Une bière au front

Russell Crowe et Zac Efron dans une scène de la comédie dramatique The Greatest Beer Run Ever (Apple TV+). – Gracieuseté

Film de guerre atypique par son récit et son ton, Une bière au front (The Greatest Beer Run Ever; Apple TV) est une oeuvre hautement originale.

Après avoir tourné de très juvéniles comédies du type de Dumb and Dumber (1994) et Stock on You (2003), Peter Farrelly s’assagit. Il a d’abord surpris la planète avec l’oscarisé et très percutant Green Book, en 2018. Il nous offre maintenant l’unique Une bière au front, une comédie dramatique qui porte un regard dur sur la guerre du Viêt Nam.

C’est l’histoire de Chickie (Zac Efron), un New Yorkais paresseux. En 1967, face à toute l’opposition entourant l’envoi de soldats américains au front, le jeune homme décide de se rendre sur place afin de démontrer son appui à ses amis conscrits en leur apportant… de la bière.

Dans le cadre de ce projet totalement fou, Chickie sera à même de constater les horreurs de la guerre et de se faire sa propre idée sur l’implication des États-Unis dans ce conflit.

Cette comédie beaucoup plus cérébrale que physique (et surréelle par moments, notamment lors d’un interrogatoire «aérien»…) est menée avec brio par Efron, qui nous offre la meilleure performance de sa carrière. La bonhommie, la maladresse et la loyauté de son personnage le rendent extrêmement attachant. Russel Crowe, dans un rôle secondaire, est aussi excellent.

Farrelly nous fait également réfléchir sur la manipulation de l’opinion publique, la difficile réintégration des G.I. à la vie civile et le sens de cette guerre.

Un des bons films des derniers mois.

(Quatre étoiles sur cinq)