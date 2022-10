Bella ciao est un chant de révolte italien associé la résistance durant la Seconde Guerre mondiale de même qu’à l’opposition au fascisme qui sévissait à cette époque en Italie. L’actualité politique fait en sorte que l’on entend encore ces jours-ci cette chanson dans les rues de Téhéran de même que dans les rues de Rome.

La chanson était un peu tombée dans l’oubli, bien qu’on l’entendît parfois dans quelques œuvres de la culture populaire. Les plus jeunes, du moins pour plusieurs d’entre eux, ont découvert la chanson sur Netflix dans la série espagnole La casa de papel.

À la fin du mois de septembre, une vidéo, vue des millions de fois, a fait son apparition sur Twitter puis a été relayée sur d’autres réseaux sociaux. On y voit une jeune femme chantant Bella ciao en persan avec le mot-clic «Mahsa Amini», cette Iranienne de 22 ans décédée après avoir été détenue par la police pour «port de vêtements inappropriés» et non-respect du code vestimentaire pour les femmes en République islamique d’Iran.

En plus de cette vidéo, on peut aussi penser à celle d’une jeune femme blonde qui se noue les cheveux dans la rue pendant une manifestation en Iran de même que celle qui compile plusieurs petites vidéos où des femmes iraniennes se coupent les cheveux. Ainsi, la colère s’exprime non seulement dans les rues, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux, en relayant ces vidéos, ont joué un rôle essentiel pour la sensibilisation à cette cause à travers le monde puisque les autorités et les médias de la république islamique tentent de minimiser l’ampleur de la mobilisation. Dans cette vidéo, la chanson Bella ciao est interprété en persan, mais elle a pour but d’alerter l’opinion publique mondiale et, surtout, l’opinion publique occidentale.

Le «Printemps arabe», ces contestations populaires qui ont eu lieu dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010 et jusqu’en 2012, ont montré que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle majeur, notamment en sensibilisant l’opinion publique internationale. Dans ce cas, on peut même parler d’une révolution 2.0 tant l’usage de Facebook et Twitter ont été important dans ces régimes où la liberté de presse et la liberté d’expression sont limitées.

Bien que ces vidéos soient devenues virales à travers le monde, on ne connaît pas leurs impacts en Iran. Autrement dit, cette version persane de Bella ciao a été entendu à plusieurs reprises en Occident, mais a-t-elle été entendu et comprise en Iran, où le régime cherche à exercer un contrôle sur Internet dans le pays?

Qui plus est, peut-on changer le monde avec une chanson? Une chanson, particulièrement lorsqu’elle est relayée par les réseaux sociaux, permet de sensibiliser autrement que par des faits et de l’analyse et devient un moyen privilégié d’exprimer un engagement.

La chanson ne parvient peut-être pas, à elle seule, à faire tomber le pouvoir, mais elle a accompagné des changements de société et parfois des révolutions. Les chansons permettent de transmettre un message et de sensibiliser une population parfois de façon beaucoup plus efficace que plusieurs discours.

Bella ciao fait partie de ces chansons de protestation, elle qui a d’abord été un chant ouvrier. L’origine remonterait à la fin du XIXe siècle pour protester contre les conditions de travail des ouvrières piémontaises qui travaillaient dans les rizières de la plaine du Pô.

Durant la Seconde Guerre mondiale, on entendit une nouvelle version de Bella ciao avec la même musique, mais avec des paroles différentes qui peuvent être interprétées comme une opposition au gouvernement fasciste de Benito Mussolini. On l’a ensuite entendu en plusieurs langues dans différentes manifestations à travers le monde.

L’arrivée en tête du parti postfasciste Fratelli d’Italia, et sa dirigeante Giorgia Meloni, aux dernières élections législatives italiennes à la fin du mois de septembre a inquiété bien des Italiens. La réaction de ces Italiens inquiets face à cette arrivée de l’extrême droite a été de participer à des manifestations où on a entonné Bella ciao.

Cette chanson de contestation est encore et toujours d’actualité. La chanson Bella ciao épouse parfois de nouveaux combats, mais elle reste toujours associée à la liberté.