Mieux rentabiliser son temps en cuisine

Vous trouvez souvent envahissant tout le travail de préparation des repas et le nettoyage de la cuisine? Voici dix bons trucs qui vous aideront à cuisiner de savoureux repas, tout en réduisant le temps de nettoyage post-préparation.

1. Une cuisine bien rangée

Avant de commencer à cuisiner, prenez le temps de ranger la cuisine. L’action d’épurer votre lieu de travail rendra l’atmosphère tellement plus agréable.

2. Minimalisme avant tout

Avoir de bons outils est indispensable, mais si leur utilisation et leur lavage prennent un temps fou, où est alors l’économie de temps? N’oubliez pas que parfois, il n’y a rien de mieux qu’un bon vieux couteau ou qu’une râpe pour effectuer son travail.

3. Rincez et réutilisez les instruments de cuisine

Couteau, cuillère, spatule, planche à couper, tasses et cuillères à mesurer, bols, etc. Souvent, un simple rinçage permet de réutiliser immédiatement ces instruments. Bien entendu, tout dépend de leur utilité initiale: s’ils ont servi à manipuler de la viande crue (volaille, poisson, fruits de mer, bœuf, etc.), il faut les laver à l’eau chaude et savonneuse entre chaque utilisation. C’est bien beau de vouloir économiser du temps, mais pas au détriment de sa santé.

4. Lavez au fur et à mesure de l’utilisation

Pour éviter de vous retrouver devant une montagne de vaisselle, lavez, essuyez et rangez les gros appareils dès que vous en avez terminé l’utilisation (bols, casseroles, poêles, plaques, mélangeur, etc.).

Et pendant que le repas mijote, profitez-en pour nettoyer les comptoirs et les derniers ustensiles utilisés, pour passer l’aspirateur, etc.

De cette façon, la corvée du nettoyage post-préparation du repas sera terminée bien avant la fin de la cuisson de votre repas.

5. Optez plus souvent pour des repas «tout-en-un»

Pour réduire le nombre de poêles ou de casseroles à laver, choisissez des recettes «tout-en-un» (one pot): repas sur une plaque, soupe, pâtes, mijoté, etc. Si vous ne connaissez pas les repas tout-en-un, une simple recherche dans Internet vous mettra rapidement l’eau à la bouche!

6. Privilégiez les repas contenant peu d’ingrédients

Moins la recette contient d’ingrédients, moins elle nécessite d’épluchage, de coupage, de mesurage et de lavage de vaisselle.

Et si vous croyez que le goût de votre plat sera compromis, détrompez-vous! Il suffit d’utiliser des ingrédients goûteux: glaçage balsamique, huile de sésame grillé, sauce hoisin, sauce soya, pesto, herbes fraîches, etc.

7. Prenez de l’avance!

Tant qu’à être dans le feu de l’action, aussi bien rentabiliser votre temps.

Profitez-en aussi pour préparer, mariner, cuire, couper ou râper une partie des ingrédients qui seront utilisés au courant de la semaine à venir: riz, crudités, fromage, tofu, poulet, etc. Ces quelques minutes supplémentaires passées en cuisine vous assureront d’être un peu plus zen durant la semaine!

8. Cuisinez pour une armée

Cuisiner huit portions de chili ne prend pas beaucoup plus de temps que d’en cuisiner quatre. Alors, doublez la recette, puis congelez les surplus.

9. Tapissez les plats allant au four

Pour éviter du récurage inutile, recouvrez les moules à pain et les plaques à biscuits de papier parchemin, les moules à muffins de moules en papier, etc.

10. Relaxez…

Puis finalement, ne cherchez pas la perfection. La vie est déjà assez remplie de défis, sans vous en mettre davantage sur les épaules! Faites de votre mieux, soyez fier de vous et tirez-en de la satisfaction bien méritée!