S’habiller le coeur d’action de grâce

J’ai développé le goût du «merci» au fil des années. Maintenant, je ne pourrais pas m’en passer. Parce qu’il donne de la saveur à mon quotidien. Sans lui, ma vie ne serait pas aussi belle.

Lorsqu’une situation désagréable survient, il est naturel de se plaindre en cherchant un coupable ou en devenant victime. Il y a des êtres qui se plaignent parce qu’il fait un mauvais temps, parce que quelqu’un les a déçus ou parce que tout n’arrive pas tel qu’ils l’avaient planifié. Il est difficile de côtoyer de telles personnes décourageantes. On dirait qu’il faut constamment leur fournir des preuves que tout n’est pas aussi noir qu’ils le voient.

Par contre, il y en a d’autres qui trouvent toujours des raisons de se réjouir. Pour elles, le mauvais temps permet de passer du bon temps à l’intérieur, une relation fragilisée devient l’occasion de la renforcir, un événement inattendu est toujours source de joie. Ces êtres ont le don de neutraliser les effets négatifs des soucis de la vie.

De telles personnes arrivent souvent à nous tirer de leur bord. Ces personnes rejoignent le meilleur des réalités pour s’en nourrir et mettre au jour un capital de vie souvent ignoré de nous-mêmes.

+++

Le bonheur se trouve du côté de la gratitude. Je le sais d’expérience. Évidemment, lorsque quelqu’un me remercie pour un service ou une délicatesse, je me sens bien. Mais je me sens encore mieux lorsque j’exprime un «merci» à quelqu’un. La gratitude, c’est une force transformante dans la vie: elle me fait reconnaître le bien qui m’arrive et le destinataire privilégié que je suis. La gratitude renouvelle, guérit et purifie mon regard et mes relations.

Lorsque je me réjouis des réussites d’un autre, je me sens poussé à aller aussi loin que lui dans mes projets. Lorsque sa joie devient la mienne, que demander de plus? Le contraire est vicié et fait tort: la jalousie empoisonne la vie. Et lorsque je ne réussis pas à me réjouir du bonheur des autres, me voilà condamné à mes uniques réussites.

+++

La gratitude est à nos vies ce que les chrysanthèmes sont à cette saison. Après avoir été comblés par tant de beautés estivales, voilà que l’automne nous apporte d’autres fleurs. Après tout, elles n’étaient pas nécessaires, mais elles font tellement du bien. Les milliers de boutons de chrysanthèmes réussissent à s’ouvrir avec si peu de lumière et de chaleur. Tout comme la gratitude fleurit souvent d’un cœur pauvre et désencombré.

Vivre en Action de grâce, ça s’apprend. La preuve: parmi les premiers mots qu’on babille aux enfants, il y a le beau «merci». Au fil des ans, on oublie à quel point il est noble d’utiliser ce mot. Il est essentiel pour nous décentrer de nous-mêmes. Sans la reconnaissance que tout nous est donné (et non pas que tout nous est dû), impossible de vivre dans la reconnaissance.

Les relations humaines sont plus harmonieuses lorsque le mot magique est utilisé. Pour faire grandir l’amour, rien de mieux que la reconnaissance; tout comme il n’y a rien qui l’abîme plus que l’ingratitude. Nous remercions parfois des étrangers qui nous rendent service à l’occasion. Qu’en est-il de ceux avec qui nous vivons tous les jours? Les préposés aux soins qui se dévouent? Les aînés envers qui nous sommes redevables? Les membres de la fratrie qui sont toujours prêts à aider?

Il est possible d’aller plus loin encore. Remercier l’autre non pas pour ce qu’il m’apporte, mais simplement pour ce qu’il est. Ainsi, dire merci à ma conjointe de m’avoir choisi, à mon ami de rester fidèle, à mon collègue d’être à mes côtés. Avec le temps, on s’habitue aux autres et l’émerveillement s’affadit. Un regard de gratitude allume des étoiles dans les yeux de l’autre. Ce regard est celui de Dieu sur chacune de ses œuvres. Même souffrantes et abîmées par les épreuves, ses œuvres restent belles.

J’ai le cœur à la gratitude. Cette semaine, elle est apparue de ce sentiment de plénitude éprouvée dans le brasier des plaines rouges de Miscou. Je l’ai choisie pour les préposés à la bienveillance dans nos communautés, ces gens qui se donnent la mission de rendre la vie plus belle avec un sourire ou une épaule offerte. Je veux la placer comme un vêtement de fête pour le repas de l’Action de grâce.