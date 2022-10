Comment l’air devient-il vent?

Le passage de Fiona dans les provinces de l’Atlantique a laissé d’importants dégâts, un événement dont on se souviendra longtemps.

En cette saison d’ouragans, Maxime Gravel, un lecteur de Caraquet âgé de 11 ans, se demande comment l’air devient vent.

Ian Folkins, professeur au Département de physique et de sciences atmosphériques à l’Université Dalhousie, à Halifax, et Jean-Pierre Blanchet, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal, ont accepté de partager leur savoir pour expliquer ce phénomène.

Les propriétés de la matière

Avant d’expliquer comment les vents sont formés, faisons d’abord un petit aparté afin de s’intéresser aux états de la matière et l’effet de la température sur ceux-ci.

Dans la nature, on retrouve principalement trois états de la matière, soit l’état solide, l’état liquide et l’état gazeux.

Dans son état gazeux, les molécules qui composent la matière sont très éloignées entre elles. Quand la température d’un gaz augmente, cette distance augmente et la densité diminue. Dans le cas contraire, la densité est plus grande puisque les molécules se rapprochent les unes des autres.

Des écarts de température

Revenons maintenant au gaz qui nous intéresse, l’atmosphère, une énorme couche d’air qui enveloppe la Terre.

Pour dire les choses simplement, le vent est défini comme étant le déplacement d’une partie de l’atmosphère, un phénomène qui survient à cause du réchauffement inégal de la Terre par le soleil.

Sur la côte, on sait qu’une brise marine se lève habituellement lors de belles journées. Ce phénomène survient parce que la surface terrestre se réchauffe et atteint une température plus élevée que la mer.

«Quand la Terre se réchauffe, elle réchauffe l’air qui se retrouve au-dessus. Plus chaud et de moindre densité, il devient plus léger et monte vers le ciel. C’est le principe que l’on observe avec une montgolfière, l’air chaud fait monter le ballon», dit Jean-Pierre Blanchet.

Des écarts de pression

Ce gaz qui se dirige vers le ciel monte dans la colonne d’air et finit par se dissiper et en sortir. Puisque l’air au-dessus de la terre a une masse, le poids de l’atmosphère est réduit, ce qui fait baisser la pression à la surface.

«Imaginez que vous êtes couché sur le dos avec 10 livres empilés les uns par-dessus les autres sur votre ventre. Vous ressentez la pression de toute la pile. Si vous en enlevez un, la pression que vous ressentez va diminuer. C’est un peu ce qui se produit avec l’air chaud qui monte et qui fait diminuer la pression atmosphérique», illustre M. Folkins.

Pendant ce temps, l’air au-dessus de l’océan est resté froid et la pression atmosphérique est restée plus élevée que sur terre.

«Sur l’océan, la température est à peu près constante, elle ne change pas beaucoup de température dans une courte période de temps. La pression reste plus haute que sur Terre. Quand on a une haute pression et une basse pression, l’air a tendance à s’en aller vers là où elle est plus faible, c’est un peu comme s’il y a un trou vers lequel il est aspiré», dit le professeur Blanchet.

Ce gradient de pression et l’appel d’air qui s’ensuit, on peut le visualiser en imaginant un ballon gonflé que l’on perce. La pression à l’intérieur du ballon est plus élevée que celle à l’extérieur et l’air qui s’y trouve va donc sortir du ballon.

C’est donc cette différence de pression atmosphérique au-dessus de la mer et de la terre qui crée ce vent de fraîcheur, la brise marine.

Une fois le soir venu, c’est l’effet inverse qui se produit. La Terre se refroidit plus rapidement que la mer et le vent se dirige plutôt vers l’océan.

Le courant-jet

Si des vents peuvent être créés localement comme dans l’exemple précédent, ils surviennent aussi en raison de différences de températures sur de très grandes distances.

Par exemple, près de l’équateur, la planète reçoit plus de chaleur du soleil qu’ailleurs sur le globe.

«Si on est à l’équateur et qu’on se dirige vers le nord, la température devient plus froide. Cette variation de température produit à son tour un gradient de pression, responsable du vent», explique Ian Folkins.

Cette différence de température entre l’équateur et le nord de la planète est responsable des courants-jets (jetstream), ces grands vents qui circulent autour du globe d’ouest en est en raison de la rotation de la Terre.

Bien qu’il existe divers types de vents résultant de divers phénomènes – on peut penser au chinook des Rocheuses ou au mistral dans le sud de la France – ils reposent tous sur les mêmes principes de base.

Pareil dans le cas d’un ouragan. Les nuages de pluie relâchent beaucoup de chaleur lorsque l’eau passe de l’état gazeux à l’état liquide, un phénomène qui crée une colonne d’air chaud et fait baisser la pression à la surface.

«C’est toujours le même phénomène, que ce soit sur une très grande distance comme dans le cas des courants-jets, lors d’une tempête ou pour une brise marine, dit M. Folkins. Ces vents sont causés par des variations de température qui créent des différences de pression.»

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).