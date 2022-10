Higgs va-t-il démissionner?

Continuer ou démissionner comme chef du Parti progressiste-conservateur et premier ministre du Nouveau-Brunswick? C’est la question à laquelle Blaine Higgs s’est engagé à répondre en janvier 2023.

Que fera-t-il? C’est une question intéressante car les prochaines élections provinciales sont prévues pour 2024 et il aura alors 70 ans. Veut-il encore être premier ministre à cet âge, alors que la plupart des gens sont à la retraite et profitent de la vie avec leur famille et leurs petits-enfants ?

Si le désir est toujours là, pourquoi pas? Wilfrid Laurier, Lester B. Pearson et Jean Chrétien ont tous gouverné jusqu’au début de leurs 70 ans. William Lyon Mackenzie King et «oncle Louis», Louis St-Laurent, avaient 74 et 75 ans lorsqu’ils se sont retirés de la politique. Et John A. Macdonald, premier premier ministre du Canada et progressiste-conservateur, avait 76 ans lorsqu’il est mort en fonction.

Cela suggère sûrement que Higgs a encore quelques bonnes années devant lui. La popularité du premier ministre tout au long de la pandémie de COVID n’a jamais été aussi élevée, lui assurant un gouvernement majoritaire en 2020.

Mais si Higgs veut rester, il doit s’engager jusqu’à au moins deux ans après les prochaines élections, quand il aura 72 ans, pour permettre une transition ordonnée à la tête de son parti. Que pense-t-il de cela? Plus important encore, qu’en pense sa famille?

Higgs ne voudra peut-être pas rester si longtemps. Après tout, des temps difficiles nous attendent. Par exemple, avouons-le, notre système de santé est actuellement en panne. La plupart des Néo-Brunswickois ne comprennent pas comment le gouvernement Higgs peut justifier le manque d’investissement dans les soins de santé alors que des gens meurent dans les salles d’urgence des hôpitaux et qu’il enregistre des excédents budgétaires de 777 millions de dollars.

Si M. Higgs décide de rester, il doit élaborer un plan crédible de renouvellement des soins de santé, assorti d’investissements et d’objectifs tangibles, qui s’attaque aux conditions de travail et à la rémunération des professionnels de la santé, qui réduit les temps d’attente dans les salles d’urgence et pour les chirurgies, et qui garantit que tous les Néo-Brunswickois ont accès à des médecins de famille.

Mais d’autres dossiers politiques urgents existent. Comment va se dérouler la réforme des collectivités locales? Les municipalités émergeront-elles en meilleure position pour relever les défis à venir ou les réformes conduiront-elles simplement à des luttes permanentes dans les nouvelles entités? Si les réformes se déroulent sans heurts, cela aidera le gouvernement Higgs en 2024. Dans le cas contraire, cela contribuera à sa chute.

La situation est la même avec nos dirigeants et nos communautés autochtones. Une nouvelle relation est nécessaire, une relation qui favorise une compréhension commune et une volonté de travailler ensemble à l’avenir. Pourtant, il est difficile d’imaginer cela avec M. Higgs comme chef, étant donné les actions (ou l’inaction) de son gouvernement: aucune enquête sur la mort de deux autochtones, le fiasco de la reconnaissance des terres et l’annulation des accords fiscaux. Comment cela va-t-il se passer en 2024?

Et nous n’avons même pas parlé du nord du Nouveau-Brunswick – qui n’est assurément pas une priorité du gouvernement -, des questions linguistiques, de la détérioration de notre système d’éducation, de l’absence d’un plan crédible en matière de changement climatique, de logements abordables et d’un revenu viable pour les personnes handicapées. Et de nombreux autres problèmes existent.

Tout cela ou des voyages d’agrément, des activités familiales et des parties de golf sans fin.

Aaah, les décisions, les décisions…

Mario Levesque est professeur agrégé de politique et chef du département de Politique et de Relations internationales à l’Université Mount Allison. Son enseignement et ses recherches portent sur la politique canadienne et les politiques publiques. Il est originaire de Grand-Sault. Il signera une chronique politique aux deux semaines, les mercredis.