Pendant que ma tante se fait placer la tête

Chaque samedi, je me lève tôt, je traverse le parc en arrière de chez nous pour aller rejoindre ma tante Marie-May qui a un rendez-vous chez sa coiffeuse à neuf heures et demie tapant. Pourquoi je vais là? Parce qu’elle se fait placer la tête au salon chez Jean-Guy à Arnold, au centre d’achat Place des Îles.

Ce qui est bien d’aller au centre d’achat à cette heure-là, c’est que l’Arcade n’est pas encore ouverte et, par conséquent, Dany l’ours ne s’y trouve pas. Je ne sais pas pourquoi on l’appelle comme ça, mais dans mon imaginaire de jeune chaton, si quelqu’un se fait appeler l’ours, ce n’est sûrement pas parce qu’il agit en agneau. Donc, sans même le connaître, uniquement à cause de son surnom, je préfère l’éviter. L’histoire me dira peut-être plus tard si j’ai raison de me méfier…

L’autre avantage d’y aller tôt, c’est que j’ai les magasins pour moi tout seul. Les corridors ont l’air d’allées de quilles tellement il n’y a personne qui les sillonnent. En attendant que les boutiques ouvrent toutes, je fais des tours de centre d’achat en marchant. D’après moi, je peux faire quatre cents fois le tour en trente minutes. J’en profite d’ailleurs pour jouer à mon jeu préféré: je m’imagine une histoire où je dois me promener sans jamais me faire voir par le concierge de la place, Pierre. Je longe les murs, je le suis de loin pour m’assurer qu’il ne me voit pas. Je vais même jusqu’à faire semblant de fouiller dans le linge de la vente trottoir de la boutique Au Féminin pour avoir l’air d’un client normal. Je ne sais même pas pourquoi je me cache, puisqu’à part être passé de chez Édouard Arseneault à la Bijouterie Martin Gaudet sans regarder des deux bords avant de traverser, je n’ai absolument rien à me reprocher.

Quoique… quelques années plus tôt, quand j’avais sept ou huit ans, j’avais bien failli finir à la prison du Havre. Dans ma tête en tout cas. Juste à côté du restaurant qui sent le café à des kilomètres à la ronde, il y avait, dans le temps, un vendeur de disques. Un jour, pendant que ma tante se faisait placer la tête, je m’y suis rendu pour fouiller un peu dans les microsillons. À ma grande surprise, j’ai trouvé un disque de Gronigo et compagnie, une série pour enfants que j’écoutais à la télévision.

Complètement fou raide, je suis sorti du magasin en courant, disque en main, pour aller le montrer à ma tante pour qu’elle me l’achète à Noël. Je n’avais pas fait trois pas dans le corridor que je me faisais interpeller par le commis. Pour moi, je ne le volais pas. Je pensais que tant qu’on restait dans le centre d’achat, on était correct. Je n’ai finalement jamais parlé de ce disque-là à quiconque… et je ne l’ai pas eu pour Noël non plus.

Avec ce souvenir-là en tête, et toujours en évitant d’être vu par Pierre, j’entre dans mon magasin préféré: le Continental. Ici, tu y trouves de tout, même ce que tu ne cherches pas. Mais moi, j’y vais surtout pour zieuter les jouets au sous-sol et vérifier s’il y a des bonshommes de lutte WWF à vendre. Ce n’est pas toujours le cas, mais des fois, comme pour me surprendre, ils en ont un ou deux. Ensuite, je remonte en haut et je passe par la section des vêtements pour garçon pour voir s’il n’y aurait pas des chandails de lutte. J’ai quand même de la suite dans les idées… Autre chose qu’on retrouve chez Continental, ou plutôt en sortant de là: un banc rempli de ouèreux. Comme une gang de goélands qui attendent un beau morceau de maquereau frais. C’est le banc le plus populaire de Place des Îles. Pas loin de là, Rolland à Pierre (pas le même Pierre qui fait le ménage au centre d’achat) effectue les cent pas. Comme il est un brin dans ma famille, je le salue timidement. Parfois, il me répond; parfois, il me boude. C’est vraiment selon son humeur du jour. L’idée, c’est de ne pas s’en faire avec ça. Il ne réalise pas toujours ce qu’il fait. Du moins, c’est ce que je me répète.

Ensuite, je me rends à la librairie pour me mettre la face dans les livres neufs. Cette odeur-là me calme, me repose. Je regarde la jaquette et fais tourner les pages sans même lire un seul mot. J’imagine. Je plonge. Secrètement, je rêve que ce soit mes mots qui y soient inscrits. Parfois, je trouve l’histoire que je m’invente si bonne que j’achète le bouquin. Un jour, peut-être que mes propres histoires seront, elles aussi, imprimées dans des livres qui sentent bon. Peut-être.

Puis, un petit rappel dans ma tête me sort de ma rêverie. Avant que ma tante finisse son rendez-vous, je dois rendre service à papa. Enfin, c’est un autre jeu que je me suis inventé. Je fais semblant d’être un espion engagé par papa pour aller vérifier des prix chez Provigo et les rapporter à la COOP. Tout pour battre la compétition! Alors, je me promène dans les allées sans jamais regarder un employé dans les yeux de peur d’entendre l’un d’eux s’écrier: «C’est lui! C’est le p’tit gars à Richard qui tchèque nos prix!» Le problème, c’est que je ne veux tellement pas me faire remarquer que j’en oublie généralement de mémoriser les prix que je vois. Embêtant quand même.

Il est presque dix heures. Ma tante aura bientôt fini de se faire placer la tête, alors je serais mieux de retourner au salon pour ne pas la faire attendre. Je repars d’ici, oui en ayant perdu une partie de mon avant-midi, mais surtout la tête pleine d’histoires abracadabrantes. Des brins de folie sortis de l’imagination d’un p’tit gars qui se retrouveront, qui sait, dans un livre ou peut-être même dans l’Acadie Nouvelle un de ces jours. Qui sait?

On se r’parle!