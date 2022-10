Grâce vous soit rendue, lecteurs zé lectrices! Oui, je suis toujours dans l’octave de l’Action de Grâce! Je suis reconnaissant pour tout, envers tous. Du moins, j’essaie de l’être! C’est tellement plus agréable à vivre, plutôt que de nourrir de la rancœur envers quelques âmes en peine qui ont pu nous blesser dans le passé. Les mozusses!

C’est peut-être cette même grâce qui est finalement parvenue à se faufiler jusqu’au cœur des dirigeants d’Hockey Canada dont le directeur général et le conseil d’administration viennent de démissionner. C’est soit la grâce, soit le financement rapetissant à vue d’œil comme peau de chagrin.

Cette histoire est pathétique. Comme le démontrent les multiples désaveux des parents de jeunes hockeyeurs, des politiciens, des médias, de la société civile fusant de partout au Canada. Mais rien de tout cela n’a semblé toucher les dirigeants d’Hockey Canada. Il a fallu que l’argent parle.

Si leur façon d’aborder toute cette histoire manifestait leur peu d’égard envers le principe de la bienséance la plus élémentaire, leur départ démontre bien à quel principe ils carburaient vraiment: l’argent.

Oui, tout est pathétique dans cette affaire. L’élément déclencheur, la réaction des dirigeants quand cette affaire devint publique, et maintenant ces démissions dans la disgrâce.

Finalement, l’abcès est crevé, rendons grâce.

***

S’il n’y avait que ce scandale pour alimenter les fils de presse, on aurait toutes les raisons du monde de continuer à rendre grâce. Ou du moins, de vouloir le faire. Mais ce n’est pas le cas.

Oui, soyons francs: c’est bien beau de rendre grâce, mais ce n’est pas nécessairement aussi facile que ça en a l’air! Il faut parfois faire un peu d’effort, y mettre du sien, comme on dit. Parce que ce qui passe sur terre, ces temps-ci, n’invite pas toujours à l’action de grâce.

En effet, j’ai l’impression que c’est toute l’histoire actuelle du monde entier qui est en soi un véritable scandale. La mollesse des gouvernements aux quatre coins de notre planète ronde est affligeante. C’est un frein réel à une évolution harmonieuse de notre civilisation.

Et aucune personnalité mondiale ne semble en mesure de donner le La de notre destinée.

Au lieu d’être au service des gouvernements, la technocratie en est plutôt devenue le moteur. Qui dit technocratie, dit déshumanisation. Et à cause du consumérisme, nous sommes passés du statut de citoyen national à celui de client planétaire.

Même les gouvernements se muent en clients des grandes sociétés qui contrôlent l’économie. Après avoir favorisé avec enthousiasme la mondialisation, ils risquent aujourd’hui d’être dévorés par leur créature.

***

Bon, c’est peut-être tout simplement moi qui perçois les choses de cette manière. Ou qui a la témérité de jeter un peu de lumière crue sur cette réalité.

Bien sûr, il se trouvera toujours quelqu’un pour rétorquer qu’il y a de bien belles choses aussi, en invoquant la solidarité, la générosité, l’entraide, la fraternité, et d’autres bien belles vertus. Et, jusqu’à un certain point, cette personne aura raison.

Mais j’estime que se complaire dans l’énumération de nos apparentes vertus, sans être tout à fait du déni, constitue une manière de regarder à bâbord quand on veut éviter de faire face à l’horreur de ce qui se passe à tribord.

***

Tenez, par exemple, la guerre en Ukraine. Si c’est pas une horreur, je me demande bien ce que c’est. Et le sort des Kurdes, éparpillés et persécutés en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie. Les Kurdes à qui on promet mer et monde quand ils secondent l’Occident dans ses incursions là-bas et qu’on laisse tomber sitôt ensuite.

Et en Birmanie, les Rohingyas, peuple apatride dans son propre pays, lui aussi persécuté par un régime totalitaire, entre autres parce qu’ils ne sont pas bouddhistes, mais musulmans. Et que dire des Ouïghours, autre minorité musulmane, ostracisée en Chine, dont plusieurs sont contraints à un exil intérieur dans des camps de concentration.

Et je me retiens de parler de l’Iran. Ou de l’Afghanistan où le sort réservé aux femmes sous l’emprise des talibans est un véritable crime contre l’humanité. Quand j’aborde le sujet du sort des femmes au Moyen-Orient, je suis obligé de me censurer.

Ce ne sont que quelques exemples criants parmi des dizaines d’autres. La question à se poser est: pourquoi?

***

Parce que le vide que crée l’abdication des gouvernements (occidentaux, en particulier) finit par être allègrement rempli par des forces amorales qui entendent bien profiter de cette incurie pour avancer quelques pièces majeures sur l’échiquier politique international: entre autres, la bêtise et l’ignorance.

Et les pires, ce sont ceux qui prétendent agir au nom d’une foi, d’une religion, ou de quelques croyances dont les préceptes sont souvent exactement opposés aux exactions dont ils se rendent coupables.

Évidemment, personne ne croit leurs sornettes. Ce qui n’empêche pas plusieurs gouvernements de faire mine d’y croire. De faire dans la diplomatie à deux balles au nom de grands principes vertueux.

L’ONU excelle à ce jeu depuis des lustres, adoptant des résolutions condamnant tel pays, tel crime, telle guerre, tout en sachant que ces résolutions sont déjà lettres mortes aussitôt inscrites au feuilleton.

Voilà un contexte où il est difficile d’avoir envie de rendre grâce!

***

Malgré tout, je persiste et signe.

Oui, je rends grâce, parce que je refuse de me résigner à perdre espoir dans ce filet de vie qui nous relie tous et toutes, hommes et femmes de cette planète.

Je ne sais pas, je ne sais plus, si j’ai la foi, mais je puise parfois dans le peu qu’il me reste pour supplier le Créateur, s’il existe, d’avoir pitié de nous et de nous pardonner notre inconscience.

Au fond, nous avons l’âme sensible, mais la couenne dure! Et il me semble que rendre grâce, c’est tenter de ramollir un peu cette couenne dure. En sommes-nous capables?

Han, Madame?