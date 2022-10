Des élans de générosité

À l’Île-du-Prince-Édouard durant la fin de semaine de l’Action de Grâce, il paraît que le gouvernement provincial a fait livrer un repas festif à tous les foyers sans électricité, plus de 15 jours après le passage de Fiona! Une belle initiative qui n’a pas dû coûter très cher mais qui en dit long sur les gouvernants de la province.

Chez moi, à Terre-Neuve-et-Labrador, une autre initiative retient l’attention : la province va donner à ses citoyens un beau chèque pour pallier l’inflation. Jusque-là, c’est plutôt une bonne nouvelle puisqu’il y a tant de gens qui vont bientôt devoir choisir entre le chauffage, la nourriture ou les médicaments. Ce chèque sera donc le bienvenu, un peu comme un repas à la dinde pour ceux et celles qui peuvent à peine se permettre de manger des pâtes.

Mais le hic, c’est que notre gouvernement, endetté jusqu’au cou rappelons-le, a décidé d’offrir cette délicate attention, qui plus est non imposable, à toute personne gagnant moins de 100 000 dollars par an, soit à peu près 90% de la population. Même ceux qui gagnent davantage auront le droit à un plus petit chèque. Le gouvernement insiste que tout le monde a besoin d’un coup de pouce en ces temps difficiles.

L’opération va coûter environ 194 millions de dollars, dans le cadre d’un budget qu’on prévoyait déjà déficitaire de plus de 300 millions. La ministre des Finances assure qu’on peut se le permettre puisque les redevances pétrolières sont bien supérieures à ce qui était prévu. Misère! Faut-il absolument dépenser chaque sou qui rentre dans les coffres?

Je ne prétends pas avoir les compétences pour diriger les finances de Terre-Neuve mais n’y avait-il personne dans le ministère pour suggérer de limiter cette aide aux citoyens vraiment dans le besoin, ceux qui gagnent mettons 50 000$ maximum par an? Le reste du surplus aurait pu aller en partie au remboursement de la dette et à des projets indispensables, comme la construction de logements abordables, par exemple. On ne peut même pas dire que c’est un geste politique pour s’attirer des votes : aucune élection en vue avant des années. En tous les cas, le cadeau sera livré décembre.

Je n’y comprends plus rien, mais Joyeux Noël!