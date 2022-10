Des nouveautés musicales généreuses

Les sorties d’album se multiplient ce mois-ci. Je vous propose de découvrir deux nouveautés attendues, celles d’Émilie Landry et de Daniel Bélanger.

Enfiler mes bottes, Émilie Landry

Ce deuxième album à l’univers country-folk de l’auteure-compositrice-interprète de Campbellton révèle une nouvelle facette de sa personnalité, plus affirmée, sans détour, d’une poésie à la fois directe et pleine de tendresse. Cet album personnel est fortement inspiré par sa vie et sa ville natale.

«C’est un disque dans lequel je parle de la complexité des relations humaines, que ce soit les amis, la famille, des amours», a-t-elle souligné en entrevue.

Tout comme bien des gens, elle a passé beaucoup de temps à la maison au cours de ces deux dernières années. Un mélange de souvenirs d’enfance et d’adolescence est remonté à la surface.

«Il y a vraiment des petits morceaux de mon coin de pays dans cet album-là. Juste la manière dont j’explique les choses, que je dis les choses, j’ai pu reprendre mon accent, c’est juste du vécu dit d’une façon assez brute.»

Dans cette collection de 12 pièces, figurent, entre autres, la chanson Pont Van Horne ou encore Lazy Boy sur le bonheur des petites choses de la vie. Parmi les œuvres particulièrement touchantes, la très belle ballade Faut croire. C’est la première fois qu’elle écrit une vraie chanson d’amour, un cadeau qu’elle fait à son amoureux.

«Ça a pris plusieurs années d’être en amour pour finalement trouver les bons mots pour écrire une vraie toune d’amour.»

Si Arroser les fleurs (son premier opus) se projetait davantage vers l’idéal à atteindre, cette fois, elle met les deux pieds dans la réalité.

«C’est un peu la théorie versus la pratique», mentionne la chanteuse rappelant du même souffle que ce n’est pas tout le temps beau et facile de s’aimer et de se respecter.

Une fois de plus, Émilie Landry a travaillé avec Éric Dion (Dans l’Shed) qui signe la réalisation. À deux, ils combinent leurs influences country et folk. Fortement influencée par des chanteuses américaines telles que Dolly Parton, The Chicks et Taylor Swift, l’Acadienne a intégré pour la première fois des pièces en anglais sur son album.

Cette nouvelle offrande ancrée dans la vérité et l’authenticité est résolument plus mature. Elle propose une œuvre variée, mélodique, nous transportant à travers les méandres de la vie douce, imparfaite et tumultueuse.

Le titre de son disque est tiré de la chanson Fumer en paix, aux paroles percutantes. «Nuage de boucane, j’ai envie de claquer une porte, m’enfuir comme une gitane, prendre ma colère, enfiler mes bottes…» Une pièce qui traduit bien l’esprit de cette œuvre complètement assumée.

Des spectacles de lancement dans quatre villes (Atholville, Moncton, Saint-Jean, Miscou) sont prévus jusqu’au 22 octobre. Elle présente son spectacle en formule quintet. ♥♥♥½

Émilie Landry présente son nouvel album Enfiler mes bottes. – Gracieuseté Daniel Bélanger – Gracieuseté: Francis Champoux-Hires Daniel Bélanger présente son nouvel album Mercure en mai. – Gracieuseté

Mercure en mai, Daniel Bélanger

Daniel Bélanger n’a plus besoin de présentation avec ses dix albums studio et ses nombreux Félix. Depuis Rêver mieux, paru en 2001, chacun de ses disques est très attendu. Son nouvel opus Mercure en mai témoigne de l’éternelle quête d’exploration qui anime l’auteur-compositeur-interprète québécois.

Si avec ce projet, il revient aux sources, il reste qu’il expérimente aussi de nouveaux sentiers, en offrant une oeuvre contrastée, originale qui étonne à certains égards. Tenez-vous bien en installant vos écouteurs, le voyage s’annonce mouvementé et palpitant.

En écoutant les dix pièces de la collection, on reconnaît l’aspect contemplatif, planant et aérien avec des passages transcendants. De sa voix profonde presque chuchotée à l’oreille qui se multiplie dans les choeurs, il explore les méandres mystérieux de la vie de façon poétique.

La collection est marquée d’un nouveau souffle ample et libre qui invite à l’évasion avec de longs passages instrumentaux au style progressif. Son album précédent était d’ailleurs instrumental.

L’album a été créé au coeur d’une énième vague de la pandémie. Il souligne que chaque chanson est née d’un hasard comme un fruit de l’inattendu. Les musiques sont parfois minimalistes, tandis qu’à d’autres moments elles deviennent foisonnantes. Guitares acoustiques et électriques croisent les synthétiseurs, les percussions, l’électro, les choeurs et autres sonorités ingénieuses et dansantes.

En ouverture, la pièce Au vent des idées donne le ton à ce disque. Parmi les chansons que je préfère, mentionnons Joie, Avec des fleurs et Dormir dans l’auto.

«Le jour s’éveille sur ma voiture et sur toutes mes courbatures / l’aube trace aux crayons de bois / Multiples formes qui se déploient / Ouvrir l’oeil, bouger l’orteil / Une prière au soleil / Ainsi la fin de la dormance / Et le début de l’espérance…»

Ce nouvel effort est peut-être un peu moins accessible que d’autres, mais il apporte du réconfort, de la beauté, de l’étonnement, invitant à se laisser aller à une poésie abstraite, profonde et enveloppante. L’album sort ce vendredi. ♥♥♥½