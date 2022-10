Luckiest Girl Alive: percutant et important

Livre phare du mouvement MeToo, Luckiest Girl Alive, de Jessica Knoll, bénéficie d’une adaptation cinématographique, sur Netflix, avec Mila Kunis dans le rôle principal. Le résultat est une oeuvre touchante, percutante et socialement très importante.

Mise au monde grâce à la naïveté de son personnage de Jackie dans la série télévisée That 70’s Show (1998-2006), Mila Kunis (photo) a depuis démontré qu’elle avait aussi un côté sombre, notamment dans Black Swan (2010) et Max Payne (2008).

Dans Luckiest Girl Alive, l’Ukraino-Américaine interprète Ani, une jeune femme dont la vie est d’apparence parfaite. Elle est fiancée au très beau et très riche ancien capitaine de l’équipe de crosse d’une grande université, elle est appréciée et efficace dans son travail en plus d’habiter dans un magnifique appartement à New York.

Sauf qu’Ani cache de lourds secrets. Vingt ans plus tôt, elle a été victime d’un viol collectif alors qu’elle fréquentait la prestigieuse école secondaire privée de Brentley. Quelques semaines plus tard, deux de ses agresseurs sont abattus à bout portant lors d’une fusillade et le troisième est depuis paraplégique. Ce n’est pas Ani qui tenait l’arme, mais de mauvaises langues ont affirmé qu’elle était de mèche avec les deux tueurs.

Pendant 20 ans, Ani a refusé de parler publiquement des événements, sachant très bien que sa version ne ferait pas le poids devant le triste sort de trois fils de riches.

N’en pouvant plus de voir sa vie empoisonnée par les événements de Brentley, Ani accepte de se confier à un documentariste qui enquête sur la fusillade. Parviendra-t-elle à se libérer et à se faire entendre?

Précurseur d’environ deux ans au mouvement MeToo, le livre de Jessica Knoll a ouvert les yeux de l’Amérique sur le nombre de femmes victimes de viol qui, pour diverses raisons, refusent de porter plainte face à leur agresseur.

D’abord présenté comme une oeuvre de fiction, Knoll a plus tard avoué que le roman était en partie autobiographique, ayant elle-même été victime d’un viol collectif dans sa jeunesse.

Luckiest Girl Alive est ce rare type de film auquel on peut pardonner tous les petits défauts, le message au coeur de son récit étant tout simplement trop important.

Dans un style narratif copié sur celui de la très populaire série You (Netflix), Kunis/Ani nous fait comprendre à quel point une seule petite nuit (celle du viol) a modelé le reste de sa vie.

Réalisé par Mike Barker (The Handmaid’s Tale, Broadchurch), le film aborde des questions morales très ambiguës (les violeurs méritaient-ils de mourir lors de la fusillade? Doit-on ternir la mémoire d’agresseurs décédés? Pourquoi le statut social et l’apparence d’une personne influence autant sa crédibilité?).

C’est aussi un film très touchant, qui nous rappelle que, sept ans après la parution du roman, la société a encore tendance à excuser et à protéger les violeurs plutôt que de se mettre dans la peau des victimes.

Si on veut que la société évolue, il devrait être le devoir de chaque parent de montrer ce film à leur(s) adolescent(s), garçon ou fille, et ensuite d’avoir une discussion ouverte et honnête sur le viol. Voilà la grandeur de Luckiest Girl Alive.

(Quatre étoiles sur cinq)

Gone in the Night

Winona Ryder dans une scène du suspense Gone in the Night. – Gracieuseté

Il y a de ces films qui, malgré leur prémisse d’apparence ultra usée, parviennent à nous surprendre et à raconter une histoire originale. C’est le cas de Gone in the Night (disponible à la location, notamment sur Apple TV+).

Dans cette oeuvre écrite et réalisée par le très peu expérimenté Eli Horowitz, Winona Ryder interprète Kath, une quinquagénaire urbaine incrustée dans sa routine et son confort. Sur un coup de tête de Max, son conjoint plus jeune (John Gallagher Jr), elle accepte de passer la nuit dans un chalet situé en pleine forêt.

À leur arrivée, Kath et Max réalisent que le chalet est déjà occupé par un couple un peu étrange. À force de négociations, les deux citadins parviennent à convaincre les occupants de les laisser y passer une nuit. Le lendemain matin, Max a disparu…

En se basant sur le cinéma d’horreur des 50 dernières années, on anticipe que Max a été tué par le couple étrange et que Kat est sa prochaine victime. La beauté de Gone in the Night, c’est que vous ne pourriez pas avoir plus tort!

Horowitz nous mène par le bout du nez, semant les indices, mais se gardant bien de révéler quoi que ce soit sur l’immense surprise du dernier acte. Le retournement de situation en question est malheu­­reusement plus ou moins crédible. Cela ne nous empêche toutefois pas d’apprécier la structure narrative du film, originale et bien construite.

Gone in the Night ne remportera jamais de prix, mais le charme naïf de Ryder, sa complicité avec le vétéran Dermot Mulroney et l’audace de son intrigue en font un bon divertissement.

(Trois étoiles et demie sur cinq)