Pierre Veniot – premier Acadien premier ministre du Nouveau-Brunswick

Pierre Veniot a été le premier Acadien à occuper le poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick. Mais peut-être plus important encore, il a réussi à ce que les Acadiens prennent conscience de leur poids politique. Et de l’exercer.

Précision: en 1960, Louis J. Robichaud a été le premier Acadien à mener son parti à une victoire électorale, devenant ainsi premier ministre. C’est pourquoi on dit qu’il est le premier Acadien «élu» premier ministre de la province.

Pierre Veniot n’a pas été «élu» premier ministre, mais il a été le premier Acadien du Nouveau-Brunswick à accéder à ces fonctions.

Son parcours comme Acadien est fascinant pour l’époque.

Il faut remonter à Pierre Amand Landry pour trouver un Acadien aussi influent en politique provinciale. Ce dernier avait acquis une telle ascendance sur son parti qu’il a eu l’occasion de devenir premier ministre. Il y a renoncé, car il estimait que le moment n’était pas encore venu pour un Acadien de diriger la province.

Assimilé et refrancisé

Pierre Veniot est né à Richibucto en 1863 de parents acadiens. Son nom de baptême était Pierre Vignault. On voit aussi Pierre-Jean Vignault. À l’âge de 7 ans, la famille déménage à Pictou, un village presque entièrement anglophone de la Nouvelle-Écosse.

Il fréquente alors l’école de l’endroit, qui est de langue anglaise bien sûr. Il perd son français. On raconte qu’un enseignant lui aurait suggéré de changer son nom à Veniot parce que ce serait moins difficile à prononcer en anglais. Pierre Vignault devient Peter Veniot.

À l’âge de 19 ans, il déménage à Moncton et travaille comme typographe au journal Daily Transcript. Il rencontre Catherine Melanson de Scoudouc, près de Shediac. Comme elle ne parle pas anglais, il réapprend le français qu’il maîtrisera assez rapidement, tellement qu’il pourra s’investir, en 1887, dans le journal acadien le Courrier des Provinces Maritimes, à Bathurst.

Il en devient rédacteur en chef, puis propriétaire. C’est à ce moment où Pierre Veniot commence à s’impliquer en politique provinciale. Défait lors de sa première élection en 1892, il est élu deux ans plus tard député de Gloucester sous la bannière libérale.

Des problèmes de santé le forcent à démissionner. Il tente un retour en 1912, mais est battu. En fait, c’est une élection désastreuse pour les libéraux qui ne réussissent qu’à faire élire deux députés.

L’ascension vers le pouvoir

Le parti cherche alors à se reconstruire et pour ce faire fait appel à quelques personnes, dont Pierre Veniot. Il va démontrer de grandes qualités d’organisateur et de rassembleur. Il parcourt des centaines de kilomètres pour rencontrer les électeurs, particulièrement ceux des régions francophones, d’Edmundston à Moncton.

C’est aussi un orateur doué, autant en anglais qu’en français. Pour les Acadiens, il est Pierre Veniot; pour le reste de la population, c’est Peter, ou P.J. Veniot.

Par ses efforts, il parvient à convaincre les électeurs acadiens, plutôt conservateurs à l’époque, de se rallier à son parti. Résultat: les libéraux reprennent le pouvoir en février 2017 avec six sièges de majorités, et 25 députés de plus qu’en 1912.

Pierre Veniot est vu comme le principal artisan de cette victoire. Il est nommé ministre des Travaux publics, le portefeuille le plus influent. Il va lancer l’un des plus importants chantiers routiers de l’époque au Canada, avec des travaux sur environ 2 000 kilomètres artères. On le surnomme «Good roads Veniot».

Les conservateurs l’accusent de favoriser les régions acadiennes.

Les libéraux sont réélus en 1920, mais trois ans plus tard, le premier ministre Wayne Foster démissionne. Pierre Veniot est alors le libéral influent et il est choisi par le caucus pour succéder à Foster comme chef du parti et donc premier ministre. Il a 60 ans.

Ce qui était encore inimaginable quelques années auparavant se réalise: un Acadien dirige le Nouveau-Brunswick.

Veniot a peu de temps pour consolider son pouvoir, car les prochaines élections doivent avoir lieu en 1925. Sa volonté de développer l’hydro-électricité à même les fonds publics sera fortement critiquée par l’opposition; il se met aussi à dos l’industrie forestière.

Mais les élections se joueront aussi sur un thème tout autre: la religion et la «race». Veniot se fera attaquer à plusieurs reprises uniquement parce qu’il est un Acadien catholique.

Le tout tourne parfois au délire. Des pamphlets circulent prétendant que Veniot veut éliminer les protestants de la surface de la Terre. Les libéraux rétorquent en accusant le chef conservateur, John Baxter, et ses troupes d’être associés au Ku Klux Klan.

Les conservateurs l’emportent avec 77% des voix.

Carrière fédérale

Veniot se tourne alors vers la politique fédérale. Il est élu en 1926 et devient le premier Acadien à accéder au cabinet fédéral en tant que ministre des Postes sous le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King.

C’est sous sa gouverne que seront émis les premiers timbres bilingues dans l’histoire du Canada.

Le gouvernement King est défait en 1930, mais Veniot demeure en poste. Il est réélu en 1935, puis meurt l’année suivante d’un cancer de l’estomac et du foie. Son fils Clarence Joseph lui succédera comme député de Gloucester.

L’héritage politique de Veniot au Nouveau-Brunswick est énorme. Grâce à lui, les Acadiens de la province découvrent que leur vote peut être déterminant dans le choix d’un gouvernement, s’ils votent en bloc. Et ce vote, Veniot l’a consolidé envers le Parti libéral. Un lien qui perdurera, sauf quelques exceptions, jusqu’aux élections de 1970 avec l’arrivée au pouvoir du conservateur Richard Hatfield.

